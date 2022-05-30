По факту хищения бюджетных денег при проведении капитального ремонта в 4-м микрорайоне возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в сумму более одного миллиона рублей. Детали не раскрываются, хотя в полиции понимают большую общественную значимость этого преступления.

Кто и как именно похитил бюджетные деньги, неизвестно. «Мы это преступление выявили, задокументировали, идет следствие», сказала в эфире радио «Зеленоград-сегодня» старший специалист-ревизор отдела экономической безопасности зеленоградского УВД Ирина Васильева. Она также отметила, что таких случаев по капремонту «достаточно много».

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Наказание по упомянутой статье предусматривает по максимуму лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил «Зеленоград.ру», что речь идет, в частности, о корпусах 401 и 402. Капремонт 17-этажных башен на Центральном проспекте — корпусов 401, 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439 — шёл три года, с 2019 по 2021-й. Работы останавливали из-за коронавируса, потом на зиму, затем исправляли разные недоделки. Ремонт считается завершенным во всех этих домах кроме 401-го. Здесь еще запланированы работы на 2023 год. Заказчиком капремонта башен являлось «Управление капитального ремонта и строительства города Москвы», подведомственное департаменту капитального ремонта. Подрядчиком — ООО «ПСК Континент».

Кроме того, ремонтировали и фасады пристроек к башням. В 401 и 402 корпусах (в народе называемых «Детский мир») возникли большие проблемы — нашли множественные дефекты и повреждения стен и перекрытий. не прописанные в проектной и рабочей документации. На эти работы понадобились дополнительные деньги. Префектура обратилась по этому поводу в департамент капитального ремонта. Фасад «Детского мира» и сейчас не доделан. Более того, он начал рушиться буквально на головы прохожим.