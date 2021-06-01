Капремонт в 17-этажных башнях — корпусах 401, 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439 — начался два года назад. Работы останавливали из-за эпидемии, потом на зиму, потом исправляли разные недоделки. Формально ремонт закончен, фактически рабочие еще не ушли. А с фасадом пристройки к корпусам 401 и 402 большие проблемы — его еще предстоит отремонтировать.
Башни на Центральном проспекте строили в 1971—1972 годах. «Дома вызывают много проблем в эксплуатации, где-то потеряна должная тепло- и звукоизоляция, — говорил в 2018 году префект Анатолий Смирнов. Сначала планировались только замена коммуникаций и ремонт фасадов, но без их утепления. Утепление фасадов, замену окон в квартирах, остекление балконов в жилых домах московские власти исключили из перечня работ капитального ремонта еще шесть лет назад — только за дополнительную плату. Но жителям 17-этажек на Центральном повезло — всё это сделали в рамках городского капремонта. В частности потому, что капремонт совпал с реконструкцией Центрального проспекта — «парадные» дома решили отремонтировать по полной программе.
Не повезло жителям в другом. Во-первых, ремонт затянулся. Во-вторых, было много претензий к подрядчику работ (ООО «ПСК Континент»). В частности, к падающей с фасада новой плитке. А окна в корпусе 439 начали менять почему-то зимой. На этажах положили новую плитку, а затем стали резать прямо на ней трубы для замены пожарного водопровода. И так далее.
Заказчиком капремонта является «Управление капитального ремонта и строительства города Москвы», подведомственное департаменту капитального ремонта. Оно заключало контракт с «Континентом». Сейчас все работы, перечисленные в контракте, считаются выполненными. В ходе ремонта заказчик штрафовал подрядчика за просроченные работы и их качество. Ремонт фасадов завершен, подтвердили «Зеленоград.ру» в префектуре. Но подрядчик устраняет нарушения, выявленные при приемке работ. И еще должен привести в порядок подъезды и территорию возле домов. Гарантийный срок на выполненные работы — два года (по контракту — до 30 декабря 2022-го).
Одновременно ремонтировались и пристройки к башням, где находятся магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания, художественная школа, библиотека. В «1000 мелочах», «Доме быта», бывшем «Океане» работы прошли более-менее безболезненно. А на фасаде пристройки к корпусам 401-402 — там, где торговый дом «Юность», называемый в народе «Детским миром» , — множественные дефекты и повреждения стен и перекрытий. Их обнаружили, когда сняли вывески. В проектной и рабочей документации капремонта эти дефекты не прописаны, поэтому подрядчик не обязан их исправлять. Значит, нужны дополнительные средства на эти работы. Префектура обратилась по этому поводу в департамент капитального ремонта.
На ремонт этой пристройки жаловались арендаторы помещений. «В окнах такие щели, что между рамами лежат сугробы, — рассказывала в феврале „Зеленоград.ру“ владелица одного из магазинов в корпусе 401. — Дикий дубак. Еще и за новую вывеску пришлось платить, так как старую при демонтаже эти умельцы сломали».
На капитальный ремонт башен на Центральном проспекте в общей сложности потрачено более 500 миллионов рублей.
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