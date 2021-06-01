Башни на Центральном проспекте строили в 1971—1972 годах. «Дома вызывают много проблем в эксплуатации, где-то потеряна должная тепло- и звукоизоляция, — говорил в 2018 году префект Анатолий Смирнов. Сначала планировались только замена коммуникаций и ремонт фасадов, но без их утепления. Утепление фасадов, замену окон в квартирах, остекление балконов в жилых домах московские власти исключили из перечня работ капитального ремонта еще шесть лет назад — только за дополнительную плату. Но жителям 17-этажек на Центральном повезло — всё это сделали в рамках городского капремонта. В частности потому, что капремонт совпал с реконструкцией Центрального проспекта — «парадные» дома решили отремонтировать по полной программе.

Не повезло жителям в другом. Во-первых, ремонт затянулся. Во-вторых, было много претензий к подрядчику работ (ООО «ПСК Континент»). В частности, к падающей с фасада новой плитке. А окна в корпусе 439 начали менять почему-то зимой. На этажах положили новую плитку, а затем стали резать прямо на ней трубы для замены пожарного водопровода. И так далее.

Заказчиком капремонта является «Управление капитального ремонта и строительства города Москвы», подведомственное департаменту капитального ремонта. Оно заключало контракт с «Континентом». Сейчас все работы, перечисленные в контракте, считаются выполненными. В ходе ремонта заказчик штрафовал подрядчика за просроченные работы и их качество. Ремонт фасадов завершен, подтвердили «Зеленоград.ру» в префектуре. Но подрядчик устраняет нарушения, выявленные при приемке работ. И еще должен привести в порядок подъезды и территорию возле домов. Гарантийный срок на выполненные работы — два года (по контракту — до 30 декабря 2022-го).