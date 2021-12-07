Перечень жилых домов, где в 2022 и 2023 годах будут делать капремонт или ставить новые лифты, определен московским фондом капремонта. Список примерный — он ещё может меняться. Сообщаем адреса, перечень работ и детали.
2022
- Березовая аллея, дом 8. Замена труб водопровода, канализации, отопления, пожарного водопровода, мусоропровода, ремонт фасада и подвала.
- Корпус 512. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасад и подвала.
- Корпус 808: Замена труб водопровода, канализации, отопления, пожарного водопровода, мусоропровода, ремонт фасада, крыши, подвала, внутреннего водостока.
- Корпус 1002. Замена труб водопровода, канализации, отопления, пожарного водопровода, мусоропровода, ремонт фасада и подвала.
- Корпус 1003. Замена труб водопровода, канализации, отопления, пожарного водопровода, мусоропровода, ремонт фасада, крыши, подвала, внутреннего водостока.
- Корпус 1005. Замена труб водопровода, канализации, отопления, пожарного водопровода, мусоропровода, ремонт фасада, крыши, подвала, внутреннего водостока.
- Корпус 1006. Замена труб водопровода, канализации, отопления, пожарного водопровода, мусоропровода, ремонт фасада, крыши, подвала, внутреннего водостока.
- Корпус 1007. Замена труб водопровода, канализации, отопления, пожарного водопровода, мусоропровода, ремонт фасада, крыши, подвала, внутреннего водостока.
2023
- Корпус 401. Эту башню на Центральном проспекте ремонтируют с 2019 года. В процессе выяснилось, что с фасадом пристройки большие проблемы, и нужны дополнительные деньги для их решения. Но в описании работ речь не о пристройке, а о замене или ремонте стояков водоснабжения и канализации в самом корпусе.
- Корпус 510. Замена труб водопровода, ремонт фасада и подвала.
- Корпус 511. Замена труб водопровода, ремонт фасада и подвала.
- Корпус 519. Ремонт фасада, крыши и подвала.
- Корпус 1012. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, подвала.
- Корпус 1013. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, подвала.
- Корпус 1014. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, подвала.
- Корпус 1015. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, подвала.
- Корпус 1210. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, крыши, подвала.
- Корпус 1211. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, крыши, подвала.
- Корпус 1211. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, крыши, подвала.
- Корпус 1213. Замена труб водопровода, отопления, ремонт фасада, подвала.
Ремонт фасада не подразумевает его утепления — только расшивку и ремонт межпанельных швов, замазку и покраску. После выполнения работ ремонтники должны восстановить и убрать подъезд. Работать будут, по плану, примерно с марта по октябрь. Возле ремонтируемых домов ставят бытовые городки для рабочих, чаще всего на парковках.
2022: корпуса 147, 200А, 200Б, 200В, 234, 235, 236, 329, 333, 334, 345, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 415, 453, 701, 828А, 828Б, 1805, 1811, а также
Березовая аллея, дом 9.
2023: корпуса 107В, 107 Г, 145, 146, 148, 162, 231, 232, 237, 301А, 301Б, 302А, 302Б, 339Б, 345, 352, 360, 365, 403, 409, 424В, 456, 613, 802, 803, 834А, 834Б, 834В, а также площадь Юности, дом 5.
Если корпус попал и в 2022, и в 2023 годы, это значит, что в одних подъездах дома лифты начнут менять в 22-м, в других — в 23-м.
Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора.
Список может ещё дополняться новыми адресами. Фонд капремонта периодически обновляет его — следить за актуальными версиями можно здесь.
Если в доме в этом году начали и не закончили капремонт, то он перейдет на следующий год. Аналогично — если работы формально завершили, но надо устранять недоделки. Жителям можно посочувствовать: этот процесс в большинстве случаев делает жизнь в доме невыносимой.
Капремонт и замену лифтов оплачивают сами жильцы ежемесячными взносами, включенными в коммунальную платежку. Сейчас это 19,55 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры. Столько платят региональному оператору (фонду капремонта), но собственники могут платить на специальный счет дома — тогда сумма будет больше, но они сами смогут решать, как и что именно ремонтировать в доме.