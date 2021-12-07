Это точный список? А что с теми домами, которые начали ремонтировать в этом году и еще не закончили?

Список может ещё дополняться новыми адресами. Фонд капремонта периодически обновляет его — следить за актуальными версиями можно здесь.

Если в доме в этом году начали и не закончили капремонт, то он перейдет на следующий год. Аналогично — если работы формально завершили, но надо устранять недоделки. Жителям можно посочувствовать: этот процесс в большинстве случаев делает жизнь в доме невыносимой.

Капремонт и замену лифтов оплачивают сами жильцы ежемесячными взносами, включенными в коммунальную платежку. Сейчас это 19,55 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры. Столько платят региональному оператору (фонду капремонта), но собственники могут платить на специальный счет дома — тогда сумма будет больше, но они сами смогут решать, как и что именно ремонтировать в доме.