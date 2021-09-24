Во всём городе отопление включили еще в середине сентября, но жители ряда домов, в которых проходит капремонт, до сих пор живут без отопления. Менять батареи там начали летом и никак не могут закончить. С наступлением осенних холодов этой проблеме посвящены многие электронные обращения в префектуру. А жильцы корпуса 933 объединились и отправили коллективную жалобу сразу в фонд капремонта, прокуратуру, жилищную инспекцию и другие причастные ведомства, а также поделились этим документом с редакцией «Зеленоград.ру».
Капитальный ремонт в корпусе 933 начался весной, его проводит фирма «Эдельвейс», цена контракта — 79 миллионов рублей.
По графику, ремонт систем теплоснабжения (стояков и разводящих магистралей) должен был закончиться к концу августа, как и прочие основные работы. До 10 октября планировалось завершить последние этапы — ремонт в подвале и подъездах. Однако сроки и этапность работ были грубо нарушены, как и строительные нормы, и режим проведения шумных работ, сообщают жители дома.
Фактически на 17 сентября ремонт стояков отопления, канализации, разводки стояков холодного и горячего водоснабжения не закончен. И хотя отопительный сезон в Москве был мэр объявил еще 13 сентября, в квартирах корпуса 933 тепла нет. Все жители вынуждены пользоваться отопительными электроприборами и нести дополнительные расходы.
«В 933 корпусе нет отопления, — подтверждает Михаил Б. в группе „Подслушано Зеленоград“ вконтакте. — Меняют трубы на первом этаже и у арендаторов „в подвале“. Пока не доделают — не включат. В самом подъезде тоже батареи ещё не поставили. Насколько мне известно, долго не могли договориться с арендными помещениями о проведении работ».
На фотографии Михаила — разобранные с августа батареи отопления в его квартире. «Сегодня должны доделать», — добавляет он.
«У нас батареи установили (полностью) в июле, — отвечает Оксана В. — Но в подъезде батареи старые демонтировали, а новые не поставили».
«Отопления не будет еще месяц, — прогнозирует Михаил В. — Трубы не доделали в квартирах, работают медленно, дотянули до холодов. Летом делали швы в домах, которые можно было делать сейчас, а отопление летом. Всё наоборот сделали. В квартире сейчас +16, мерзлота полная. Батареи сделали наполовину, то есть сверху труба есть, а снизу нет. Пришлось демонтировать натяжной потолок за свой счёт».
В коллективной жалобе корпуса 933 сообщается о вопиющем обмане со стороны подрядчика, представители которого «откровенно лгут, заявляя, что все работы по замене стояков проведены в полном объеме, хамски отвечают на вопросы и уклоняются от ответов». А телефон для обращений, указанный на стенде капремонта, не работает.
Помимо отсутствующего отопления у людей много других претензий. Например, ремонт облицовки фасада, который планировалось завершить к 10 сентября, начался лишь недавно.
В подъездах — разруха и «разукомплектованные пожарные водопроводы, представляющие опасность для окружающих». Строители испортили внутреннюю отделку лифтов и дверные механизмы — всё это приходится чинить «Жилищнику» по жалобам людей. Домофоны в подъездах отключены, из-за чего участились случаи появления «маргинальных личностей, которые сорят, гадят и распивают спиртные напитки». Об отключении горячей и холодной воды никто не предупреждает заблаговременно, не организуется подвоз воды. И вообще в доме работает явно меньше специалистов, чем необходимо.
Жители корпуса 933 требуют от чиновников провести расследование и возбудить административное дело по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов». А также наложить на подрядчика санкции, предусмотренные договором, и обеспечить контроль выполнения и качества всех работ.
Под обращением — 46 подписей собственников квартир корпуса 933 и фотографии, сделанные 17 сентября:
«Как житель 933 корпуса подписываюсь под каждым словом выше, — подтверждает содержание жалобы читательница „Зеленоград.ру“. — Все сидим с соплями, конвектор перегорел, электричество мотает день и ночь, чтобы обогреть хоть одну комнату. На лестнице разобранный пожарный короб, а ребенка туда как „магнитом тянет“. На лестнице грязь была все лето (несколько раз убирались сами на своем этаже). Все лето сидели с 9 утра и до позднего вечера то без электричества, то без воды!»
Под публикацией о коллективном обращении жителей в группах 9 микрорайона «Зеленоград.ру» (вконтакте, инстаграм) появились аналогичные истории из других корпусов 9 микрорайона, переживающих капитальный ремонт: в корпусах 924 и 929 его делает фирма «Гамма», в корпусе 931 — тот же «Эдельвейс».
Все эти дома — цепочка типовых бело-голубых 12-этажек, которые выходят фасадами на развязку Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта, «лицо города» со стороны станции Крюково.
«Я живу в корпусе 924, и нам тоже не дали отопление. Так ещё и залили всю квартиру, меняя в туалете трубы в квартире выше» , — сообщает читательница из корпуса 924. «До управы дозвониться пытаемся. Видимо, надо поступить так же, как жители 933 корпуса», — отвечает другая жительница этого дома.
«В квартирах холод собачий. Кто-нибудь нас услышит?! И тоже есть фотографии и подписи жильцов. Надо объединяться и подавать коллективную жалобу», — делают тот же вывод комментаторы из корпуса 931.
На сайте префектуры в разделе «Ваш вопрос власти» — целая коллекция электронных обращений от жителей других микрорайонов Зеленогграда, чьи дома тоже до сих пор не отапливаются.
В 8 микрорайоне это корпуса 811 и 812 (капремонт проводит компания «Гамма»). «Летом в моей квартире срезали батареи отопления во всех комнатах. На сегодняшний день, 22 сентября, новые батареи не установили. О сроках установки батарей не сообщается. Мы платим за отопление, которого нет», — пишут из корпуса 811. Из корпуса 812 прислали коллективную жалобу: «Мы два года живем в разрухе из-за этого капремонта. В квартирах холодно, дети болеют. Кроме того, сегодня они отключают холодную и горячую воду».
В 1 микрорайоне на 21 сентября не включено отопление значительной части квартир в корпусе 165 (капремонт проводит «Эдельвейс») из-за невыполненной замены труб и радиаторов отопления: «При проверке работ муниципальным депутатом Т.В. Бибаевой её просто выгнали, не давая выполнять её работу — защиту прав граждан от коррумпированных и некомпетентных подрядчиков. Абсолютно непрофессиональные сотрудники фирмы „Эдельвейс“ не владеют русским языком, так называемые „сварщики“ не могут сварить новые трубы, по три раза допуская протечки, постоянно заливают квартиры и помещения дома», — сообщает житель корпуса 165.
В 12 микрорайоне нет тепла в корпусах 1202 и 1206, где капремонт идёт уже второй год. Жителям говорят, что причина задержки — в отсутствии доступа в отдельные квартиры, хозяева которых отсутствуют или отказываются от ремонта. «Устно объясняют, что вопрос может решиться только в судебном порядке. А это дни, недели, месяцы… Прошу администрацию принять экстренные меры по включению отопления. Не идти же нам с плакатами на выборы!» — написал 17 сентября житель корпуса 1206.