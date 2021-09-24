На сайте префектуры в разделе «Ваш вопрос власти» — целая коллекция электронных обращений от жителей других микрорайонов Зеленогграда, чьи дома тоже до сих пор не отапливаются.

В 8 микрорайоне это корпуса 811 и 812 (капремонт проводит компания «Гамма»). «Летом в моей квартире срезали батареи отопления во всех комнатах. На сегодняшний день, 22 сентября, новые батареи не установили. О сроках установки батарей не сообщается. Мы платим за отопление, которого нет», — пишут из корпуса 811. Из корпуса 812 прислали коллективную жалобу: «Мы два года живем в разрухе из-за этого капремонта. В квартирах холодно, дети болеют. Кроме того, сегодня они отключают холодную и горячую воду».

В 1 микрорайоне на 21 сентября не включено отопление значительной части квартир в корпусе 165 (капремонт проводит «Эдельвейс») из-за невыполненной замены труб и радиаторов отопления: «При проверке работ муниципальным депутатом Т.В. Бибаевой её просто выгнали, не давая выполнять её работу — защиту прав граждан от коррумпированных и некомпетентных подрядчиков. Абсолютно непрофессиональные сотрудники фирмы „Эдельвейс“ не владеют русским языком, так называемые „сварщики“ не могут сварить новые трубы, по три раза допуская протечки, постоянно заливают квартиры и помещения дома», — сообщает житель корпуса 165.

В 12 микрорайоне нет тепла в корпусах 1202 и 1206, где капремонт идёт уже второй год. Жителям говорят, что причина задержки — в отсутствии доступа в отдельные квартиры, хозяева которых отсутствуют или отказываются от ремонта. «Устно объясняют, что вопрос может решиться только в судебном порядке. А это дни, недели, месяцы… Прошу администрацию принять экстренные меры по включению отопления. Не идти же нам с плакатами на выборы!» — написал 17 сентября житель корпуса 1206.