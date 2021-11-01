Мы ежемесячно платим взносы за будущий капремонт своих домов. Но когда приходит время делать его, многие приходят в ужас от происходящего и того, что получается в итоге. Это и не поддающаяся логике очередность работ, и скандалы из-за их качества, грязь, шум в неположенное время, отключение электричества, холод и общая разруха, делающая жизнь в ремонтируемом доме невыносимой. Как привести подрядчиков в чувство и заставить работать нормально, куда писать и звонить, в какие инстанции обращаться, — собрали советы в этом материале.
Для начала надо зафиксировать, документально подтвердить наличие проблемы. Как минимум нужно сделать фотографию или снять видео. Фиксируйте всё и в разных ракурсах: разруху, завалы стройматериалов или мусора, повреждения имущества (своего или общедомового), не заделанные дыры в стенах, неинформативные объявления и тому подобное.
Однако не всегда объект безобразия видимый. Например, в ходе капремонта меняют электрошкафы и в произвольное время включают/выключают электричество, сгорает техника, невозможно работать и жить. В этом случае нужно составить акт, фиксирующий нарушения.
Можно составить его в свободной форме: сверху написать «акт фиксации нарушений при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома…». Позовите соседей, чтобы коллективно составить и подписать акт. Под заголовком пишите: «В присутствии (фио каждого присутствующего) были выявлены следующие нарушения (перечень)…» Далее: «На основании вышеизложенного требуем устранить перечисленные выше нарушения». Подписи, число. Можно написать от руки, можно в электронном виде и распечатать. Примерные формы актов на разных этапах капремонта можно посмотреть здесь.
Акт надо сохранить — он пригодится в разборках с подрядчиками, заказчиками или в суде. Через суд, возможно, придется добиваться возмещения ущерба после капремонта. Например, если лопнули новые трубы и залили квартиру. Или рабочие повредили мебель. И после подсчета ущерба и общения с подрядчиком и заказчиком этот ущерб добровольно не возместили.
В принципе, любую претензию лучше оформлять в виде акта. Чем больше людей примет участие в фиксации нарушения, тем лучше.
До того, как вы начнёте писать в инстанции, попробуйте наладить общение непосредственно с подрядчиком. С зафиксированной проблемой и копией акта сходите в строительный городок. Он обычно недалеко от дома — это бытовки, где находятся рабочие, складируются стройматериалы. Там же должен быть (но не факт, что будет на месте) прораб. Потребуйте журнал выполнения работ, напишите туда жалобу.
Предложите прорабу сходить в подъезд (или квартиру), посмотреть на конкретное нарушение и тоже расписаться в акте. Позвоните или напишите заказчику работ — в фонд капитального ремонта (см. ниже). Его представители на местах (ответственные за работы) должны тоже подписать акт.
Главное, дать понять, что вы будете жаловаться, если меры не примут срочно. По первой реакции будет понятно, насколько адекватно ведёт себя прораб, готов ли он учитывать ваши интересы при проведении работ, имеет ли смысл продолжать общаться с ним или можно начинать жаловаться в вышестоящие инстанции.
Мы разделили адресатов жалоб на две группы по скорости реакции. Можете жаловаться последовательно, можете — сразу всюду одновременно. Это просто потребует от вас больше усилий, но хуже не будет.
Написать на портал «Наш город» в раздел «Ненадлежащее выполнение работ по капитальному ремонту в доме» (он находится в категории «Многоквартирные дома»). Приложите к тексту фото. Отвечают на жалобы или фонд капитального ремонта, или «Жилищник». Ответ должен быть с фотографией, доказывающей, что проблема решена. Если она в реальности не решена, не подтверждайте это на сайте — пусть устраняют до конца. Это делается так: когда на обращение поступает ответ, предлагаются две кнопки: «подтвердить» и «опровергнуть». Надо нажать «опровергнуть» и указать, что произошло на самом деле (в том числе, если ничего не сделано). Создаётся новое обращение со ссылкой на предыдущее. Срок ответа по обращению — не позднее восьми рабочих дней, начиная с рабочего дня, следующего за днем публикации.
Написать о безобразно идущем капремонте на своей странице в соцсетях. Обязательно поставить хештеги типа #Мосжилинспекция, #МЖИ, #фкрмосквы, #капремонт. Как правило, инспекции и департаменты отслеживают негативную информацию по хештегам и могут отреагировать относительно быстро. Писать непосредственно в соцсети организаций тоже можно, но не всегда эффективно. Иногда комментарии закрыты. Иногда их удаляют.
У следующих адресатов официальный срок ответа довольно большой — до месяца. Однако неофициальная реакция на вашу жалобу зачастую может последовать и быстрей.
Написать или позвонить в фонд капремонта. Позвонить по телефонам на информационном щите в подъезде. Если их нет или по ним не отвечают, то по общему телефону: 8-495-695-64-20. Написать через электронную приемную. Срок ответа — месяц. Если там не реагируют, то в надзорные органы (за деятельностью фонда) — вот их список.
Написать или позвонить в Мосжилинспекцию. Она должна контролировать качество работ при капремонте. Написать можно через электронную приемную. Срок ответа — месяц. Позвонить в зеленоградский отдел инспекции: 8-499-732-35-33. Справочный номер по обращениям граждан: 8-499-763-18-56.
Написать или позвонить в зеленоградский «Жилищник». Управляющая компания должна отвечать за то, что происходит в домах. Хотя иногда сама занимается капремонтом, и претензий к ней не меньше, чем к другим подрядчикам (пример). Тем не менее, обратиться не помешает. Общий телефон (секретарь) 8-499-734-25-21. Управление по содержанию многоквартирных домов: 8-499-729-92-51. А можно напрямую начальнику управления капитального ремонта Жирнову А. С. 8-985-240-02-23 (его номер в открытом доступе).
Написать в префектуру и управу. Вот электронная приемная префектуры. Вот телефоны и электронные почты управ. Да, могут формально ответить, что работами занимаются не они, а подрядчики, которых нанял фонд капремонта. Но пусть лишний раз передадут жалобу заказчику работ — не помешает. Срок ответа на обращение обычно — до трех недель с момента его публикации в интернет-приемной.
Связаться со своими муниципальными депутатами. Они участвуют в открытии и приемке работ по капитальному ремонту, подписывают акты.
Связаться с депутатами Мосгордумы и Госдумы от Зеленограда. Это Андрей Титов. и Ирина Белых. Подробно написать о нарушениях. Потребовать защитить интересы граждан.
Есть случаи, когда уже надо идти с заявлением в прокуратуру. Например, когда из-за незаконченного или выполненного с грубыми нарушениями капремонта дом остается без отопления. Как показывает практика, лучше лично отнести заявление в окружную прокуратуру (корпус 337). Подробности можно уточнить по телефонам: 8-499-735-25-60, 8-499-735-22-50. Если некогда или нет возможности прийти, можно написать заявление в электронной приемной прокуратуры Москвы. Прокуратура может или начать проверку, или переправить ваше обращение в другое ведомство.
Написать Путину. Вы можете написать о своих проблемах даже президенту России — не стесняйтесь. Обращение скорее всего «спустят» в мэрию и префектуру, но это может помочь обратить на вашу жалобу более пристальное внимание.
Полезно и даже нужно еще до начала капремонта организовать общее собрание собственников в доме и выбрать человека или группу жильцов, которые смогут контролировать работы и принимать решения от всего дома. Если работы уже начались, тоже не поздно это сделать. Главное, провести собрание с кворумом, составить протокол. В протоколе должно быть написано, что выбранные люди включаются в комиссию приемки работ. Передать протокол в управляющую компанию, та должна отправить его в фонд капитального ремонта.
Если не сделать этого, протоколы по факту выполненных работ может подписать старший по дому или общественный советник. Иногда это лояльные к любым действиям властей люди или просто «нейтральные» — они могут подписать, не глядя. Или подпишут после клятвенных уверений в том, что все недоделки обязательно устранят.
Если все перечисленное не помогло, или ситуация совсем напряженная и непонятно, что делать — напишите нам в редакцию: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru
2. "...организовать общее собрание собственников в доме и выбрать человека или группу жильцов, которые смогут контролировать работы и принимать решения от всего дома" - тут такой момент: жители тоже работают. Вряд ли у жильцов есть время и желание ввязываться в изучение деталей работ, нормативов, актов, юридических тонкостей строительства и ремонта, а потом еще длительное время бодаться со всеми перечисленными инстанциями. Особенно, когда подрядчиком является неожиданно! эксплуатирующая организация. Тут только расстрел с конфискацией руководителей шарашкиных контор поможет.