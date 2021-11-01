Зафиксировать проблему

Для начала надо зафиксировать, документально подтвердить наличие проблемы. Как минимум нужно сделать фотографию или снять видео. Фиксируйте всё и в разных ракурсах: разруху, завалы стройматериалов или мусора, повреждения имущества (своего или общедомового), не заделанные дыры в стенах, неинформативные объявления и тому подобное.

Однако не всегда объект безобразия видимый. Например, в ходе капремонта меняют электрошкафы и в произвольное время включают/выключают электричество, сгорает техника, невозможно работать и жить. В этом случае нужно составить акт, фиксирующий нарушения.

Можно составить его в свободной форме: сверху написать «акт фиксации нарушений при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома…». Позовите соседей, чтобы коллективно составить и подписать акт. Под заголовком пишите: «В присутствии (фио каждого присутствующего) были выявлены следующие нарушения (перечень)…» Далее: «На основании вышеизложенного требуем устранить перечисленные выше нарушения». Подписи, число. Можно написать от руки, можно в электронном виде и распечатать. Примерные формы актов на разных этапах капремонта можно посмотреть здесь.

Акт надо сохранить — он пригодится в разборках с подрядчиками, заказчиками или в суде. Через суд, возможно, придется добиваться возмещения ущерба после капремонта. Например, если лопнули новые трубы и залили квартиру. Или рабочие повредили мебель. И после подсчета ущерба и общения с подрядчиком и заказчиком этот ущерб добровольно не возместили.

В принципе, любую претензию лучше оформлять в виде акта. Чем больше людей примет участие в фиксации нарушения, тем лучше.