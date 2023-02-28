«В школе чудесные педагоги, и дети любят там учиться, но есть проблема, — написали в редакцию „Зеленоград.ру“ родители учащихся. — В школе невероятное нашествие тараканов, они везде: падают детям на голову, ползают в туалетах, залезают в сумки и путешествуют с ними домой, дети им дают имена, они в картинах и на выставках. Это просто ужас».

В администрации школы «Зеленоград.ру» рассказали, что беда с тараканами началась после капитального ремонта. Работы проводились в 2019—2020 годах. Меняли, в числе прочего, инженерные коммуникации, трубы мусоропровода. И началось нашествие — насекомые полезли отовсюду. Как связан капремонт и тараканы, в школе не знают («мы не специалисты по тараканам»), но считают, что придется разбирать конструкции, трубы, проверять все щели, фактически переделывать ремонт. Департамент культуры, которому подведомственна школа, в курсе ситуации, но для этих работ нужно финансирование. Если до лета его не будет, придется привлекать каких-то частников.

В школе регулярно проводится дезинсекция, обработка от тараканов, ставят ловушки, сообщил директор ДХШ №9 Роман Фашаян, — «за неделю набираются полные [тараканов]». Но ничего не помогает. Особенно тяжело педагогам — они находятся в школе с 14 до 21, тараканы успевают заползти в карманы и сумки. «Если кто-нибудь избавит нас от тараканов, напишу бесплатно его портрет», обещает директор.