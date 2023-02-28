В помещении Детской художественной школе в корпусе 435 — нашествие тараканов. Никакие традиционные средства борьбы с ними не помогают. Тараканы массово появились после капитального ремонта пристройки к дому, в котором находится школа, — до того их не было. Возможно, поможет переделка ремонта, но для этого нужны деньги. Директор школы даже обещает написать портрет того, кто избавит их от тараканов.
«В школе чудесные педагоги, и дети любят там учиться, но есть проблема, — написали в редакцию „Зеленоград.ру“ родители учащихся. — В школе невероятное нашествие тараканов, они везде: падают детям на голову, ползают в туалетах, залезают в сумки и путешествуют с ними домой, дети им дают имена, они в картинах и на выставках. Это просто ужас».
В администрации школы «Зеленоград.ру» рассказали, что беда с тараканами началась после капитального ремонта. Работы проводились в 2019—2020 годах. Меняли, в числе прочего, инженерные коммуникации, трубы мусоропровода. И началось нашествие — насекомые полезли отовсюду. Как связан капремонт и тараканы, в школе не знают («мы не специалисты по тараканам»), но считают, что придется разбирать конструкции, трубы, проверять все щели, фактически переделывать ремонт. Департамент культуры, которому подведомственна школа, в курсе ситуации, но для этих работ нужно финансирование. Если до лета его не будет, придется привлекать каких-то частников.
В школе регулярно проводится дезинсекция, обработка от тараканов, ставят ловушки, сообщил директор ДХШ №9 Роман Фашаян, — «за неделю набираются полные [тараканов]». Но ничего не помогает. Особенно тяжело педагогам — они находятся в школе с 14 до 21, тараканы успевают заползти в карманы и сумки. «Если кто-нибудь избавит нас от тараканов, напишу бесплатно его портрет», обещает директор.
В школе также предполагают, что тараканы — возможно — появляются из-за близости кафе, работающих по соседству в пристройке к корпусу 435. Но в кафе «Френдс» это опровергли — да, тараканы иногда приползают, но в небольшом количестве. Обработка раз в месяц помогает от них избавиться. В пекарне «Дон Батон» рассказали, что у них никакого нашествия тараканов нет, а дезинсекция, как и положено в заведении общепита, регулярно проводится, в том числе эффективным «туманом». Это распыление токсичных инсектицидов, поэтому специалисты проводят обработку только ночью с защитных костюмах и респираторах. После такой обработки помещение тщательно убирается. В администрации пекарни отметили, что для арендаторов эффективно было бы проводить дезинсекцию одновременно. Если одни жёстко травят тараканов, они поползут к другим, в соседнее помещение.
Однако для применения таких жёстких токсичных методов должна быть индивидуальная вентиляция, вытяжка на улицу. А у школы, как выяснилось, вентиляция общая с жилым домом. Если обрабатывать помещения методом типа «тумана», то вредные вещества могут пойти в квартиры. Поэтому приходится морить насекомых более мягкими средствами. К которым тараканы, скорее всего, уже невосприимчивы.
«Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент культуры, чтобы узнать, что они планируют предпринять против тараканов.