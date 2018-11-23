Власти разрабатывают информационную систему «Маршрутная сеть», в которой пользователи смогут оставлять предложения по изменению маршрутов и расписания общественного транспорта, переносу остановок. Предложения будут обсуждать и выставлять на общие голосования.



Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента транспорта, заммэра Максим Ликсутов. Система визуализирует территорию всей Москвы, отметив на ней все действующие маршруты. «На карте будет наглядно отображаться доступ к городскому транспорту социальных объектов, жилых домов и других, например, ещё не застроенных пространств. Это позволит заранее продумывать маршрутную сеть Москвы. Используя анализ перемещения местных жителей, планы реализации будущей застройки, мы сможем, например, организовывать маршрут до того, как в новые дома заедут жильцы», сказал Ликсутов.



Пользователи смогут оставлять предложения в личном кабинете на едином транспортном портале (сейчас такого сервиса нет). Все обращения будут регистрироваться, затем выноситься на обсуждение, а потом и на голосование. «Если предложения будут действительно эффективными и найдут отклик у москвичей, они будут реализованы», отметил заммэра. О сроках создания системы «Маршрутная сеть» он не упомянул. Созданием системы занимается ГБУ «Мостранспроект».



Сейчас предложения и жалобы горожан, связанные с транспортом, принимают через контакт-центр «Московский транспорт», подведомственный Дептрансу, — по телефонам 8(495)539-54-54, 3210 (с мобильного) или через сайт. Стандартный срок ответа — 30 дней.