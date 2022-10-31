Что и чем обрабатывают против тараканов в подъезде?

Тараканов морят только в подвалах, чердаках и мусорокамерах. Стволы мусоропроводов и ковши обрабатывают в исключительных случаях, если уж тараканов очень много. Лестницы и холлы подъездов не обрабатывают, потому что препараты все-таки хоть слабо, но токсичные. Как среагируют на них аллергики, дети, пожилые люди, неизвестно. По информации дезстанции, места в домах, где проходят люди, обрабатывать интексицидами строго запрещено.

На вопрос, чем проводят дезинсекцию, в «Жилищнике» ответили: «физическими, механическими способами, а также химическими и биологическими путем орошения, нанесения интексицидов, репеллентов и аттрактантов на поверхности, фумигации, применения интексицидных приманок». Выбор способа зависит от особенностей конкретного объекта, свойств самих средств и того, против каких конкретных насекомых борются — тараканы это, блохи, клещи или муравьи — их вида и количества.

МГЦД применяет интексициды, относящиеся к 3-му классу умеренно опасных препаратов (конкретные названия не назвали). У них слабый запах, заверили в управляющей компании. Тем не менее, присутствие людей и животных в процессе обработки запрещено. После дезинсекции нужно провести уборку, между ними может пройти от трех до 24 часов — в зависимости от препарата и интенсивности обработки.

Если тараканов очень много, то в доме ставят клеевые ловушки, в том числе в местах, где ходят люди. В ловушках лежат приманки для насекомых.

В «Деззащите» сообщили, что работают в жилых домах (как и в других помещениях) эффективными препаратами «Ассист», «Димигран», «Ципакс», «Кодер», «Индиго» и другими. Это гели или эмульсии. Они уничтожают не только тараканов, но и муравьев, клопов, мух, комаров. Лучше всего обрабатывать ночью, когда жильцы спят, сказал «Зеленоград.ру» представитель компании. Это 2-3 часа работы, потом подъезд надо проветрить. Запахи должны выветриться за несколько часов.

В деле травли тараканов важно найти тараканьи гнезда, говорят специалисты. В «Жилищнике» сказали, что там, где нашли и обработали гнезда, повторной дезинсекции не потребовалось. А где не нашли, придется травить повторно. Проблема в том, что гнездо может быть в квартире, куда без согласия хозяев войти нельзя.