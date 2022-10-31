В подъезде дома завелись тараканы: куда обращаться, чем обрабатывают и что делать, если ничего не помогает. Очень подробный разбор 31.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Тараканы в зеленоградских домах заводятся регулярно, судя по сообщениям в соцсетях и заявкам в «Жилищник». А в этом году какое-то бедствие — жители разных домов, в основном в старом городе, кричат о нашествии черных и рыжих тараканов. Они ползают в подъездах — на дверях, стенах, мусоропроводах, в лифтах. Куда обращаться, чем, как и когда травят насекомых, что делать, если обработка не помогла, и правда ли, что тараканов приносят сами дезинсекторы — разобрались в этих вопросах.

В подъезде появились тараканы. Куда звонить или писать?

Если заметили таракана в подъезде, обращайтесь в зеленоградский «Жилищник» — он обслуживает большинство домов в городе. Можно оставить заявку в единой диспетчерской службе: 8-495-539-53-53 или в чат-боте «Жилищника» @GBU_ZelaoBot. Можно в своем подъезде нажать кнопку вызова диспетчера в лифте или возле него (на первом этаже), сказать про тараканов и оставить заявку.

Как быстро проведут обработку после заявки?

«Жилищник» ответил «Зеленоград.ру» на этот вопрос так: «Срок выполнения работ зависит от количества обращений жителей в текущем графике выполнения работ по дезинсекции в Зеленограде. Поступившая заявка выполняется в течение 3—14 дней». Из этого можно понять, что есть график, и что ждать придется не больше двух недель.

Кто занимается обработкой?

Для дезинсекции «Жилищник» нанимает специалистов. Сейчас у управляющей компании заключен договор с государственным предприятием «Московский городской центр дезинфекции» (МГЦД), также известный, как дезстанция. Это учрежденная Роспотребнадзором организация. Но объем работ, прописанный в текущем договоре, уже выполнен. Поэтому «Жилищник» заключил еще один, дополнительный — с компанией «Деззащита». Как пояснили в «Жилищнике» — чтобы выполнить заявки до конца этого года. В «Деззащите», в свою очередь, «Зеленоград.ру» рассказали, что в рамках этого небольшого контракта свою работу в жилых домах уже тоже выполнили. Кто будет работать по заявкам до конца года, непонятно.

«Деззащита» обрабатывает крупные организации, в числе клиентов компании — «Газпром», «Роснефть», супермаркеты «Билла», «Пятерочка», рестораны. Компания непосредственно связана с ООО «Кёдр» — производителем средств от насекомых и грызунов. Производство находится в Зеленограде на Заводской улице.

Что и чем обрабатывают против тараканов в подъезде?

Тараканов морят только в подвалах, чердаках и мусорокамерах. Стволы мусоропроводов и ковши обрабатывают в исключительных случаях, если уж тараканов очень много. Лестницы и холлы подъездов не обрабатывают, потому что препараты все-таки хоть слабо, но токсичные. Как среагируют на них аллергики, дети, пожилые люди, неизвестно. По информации дезстанции, места в домах, где проходят люди, обрабатывать интексицидами строго запрещено.

На вопрос, чем проводят дезинсекцию, в «Жилищнике» ответили: «физическими, механическими способами, а также химическими и биологическими путем орошения, нанесения интексицидов, репеллентов и аттрактантов на поверхности, фумигации, применения интексицидных приманок». Выбор способа зависит от особенностей конкретного объекта, свойств самих средств и того, против каких конкретных насекомых борются — тараканы это, блохи, клещи или муравьи — их вида и количества.

МГЦД применяет интексициды, относящиеся к 3-му классу умеренно опасных препаратов (конкретные названия не назвали). У них слабый запах, заверили в управляющей компании. Тем не менее, присутствие людей и животных в процессе обработки запрещено. После дезинсекции нужно провести уборку, между ними может пройти от трех до 24 часов — в зависимости от препарата и интенсивности обработки.

Если тараканов очень много, то в доме ставят клеевые ловушки, в том числе в местах, где ходят люди. В ловушках лежат приманки для насекомых.

В «Деззащите» сообщили, что работают в жилых домах (как и в других помещениях) эффективными препаратами «Ассист», «Димигран», «Ципакс», «Кодер», «Индиго» и другими. Это гели или эмульсии. Они уничтожают не только тараканов, но и муравьев, клопов, мух, комаров. Лучше всего обрабатывать ночью, когда жильцы спят, сказал «Зеленоград.ру» представитель компании. Это 2-3 часа работы, потом подъезд надо проветрить. Запахи должны выветриться за несколько часов.

В деле травли тараканов важно найти тараканьи гнезда, говорят специалисты. В «Жилищнике» сказали, что там, где нашли и обработали гнезда, повторной дезинсекции не потребовалось. А где не нашли, придется травить повторно. Проблема в том, что гнездо может быть в квартире, куда без согласия хозяев войти нельзя.

Подъезд обработали, а тараканы на месте. В чём дело?

Причин может быть несколько. Первая, как утверждают специалисты, — это тараканы в квартирах. Если они там есть, то будут размножаться и выползать в подъезд. Достаточно и одной квартиры с насекомыми. В идеале надо травить тараканов одновременно в подъезде и в квартирах. На практике это сделать сложно. Да и есть такие люди, которые живут с тараканами и, что называется, не парятся. Заставить их убраться и поморить у себя насекомых теоретически можно, но в реальности очень сложно.

Вторая причина — магазин или кафе на первом этаже жилого дома. В «Деззащите», например, говорят, что тараканы часто ползут именно оттуда.

Третья — резистентность (иммунитет) тараканов к отправляющим веществам. Это фантастически живучие твари, приспосабливающиеся к чему угодно. Невосприимчивость к ядам может быть приобретенной и врожденной, то есть переданной от предыдущих поколений, перенесших воздействие отравы и выживших. Это может быть связано с применением некачественных препаратов — в том смысле, что концентрация ядов в них небольшая. Или раствор слабый, с уменьшенной концентрацией яда. Какие-то более хилые особи умирают, какие-то выживают и продолжают размножаться. А может нанятая для дезинсекции организация вообще ничего не сделала — «водой побрызгали и отчитались об обработке», поделились соображениями в компании «Деззащита».

У тараканов может выработаться устойчивый иммунитет к конкретным интексицидам, к сильным ядам — не берёт и всё. В своем исследовании московских рыжих тараканов сотрудники НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора проанализировали их устойчивость к различным инсектицидам. И установили, что практически все популяции рыжих тараканов экстремально устойчивы к пиретроидам, высоко устойчивы к фипронилу и фосфорорганическим соединениям. Почти не действуют приманки на основе хлорпирифоса, азаметифоса, пропоксура. Препараты на основе пиретроидов, например, включены в состав аэрозолей для уничтожения бытовых насекомых. Такими препаратами непосредственно брызгали на тараканов — и ничего, они выживали, даже остаточного действия яда не наблюдали.

Выводы и рекомендации. Основной вывод специалистов, если упростить научную терминологию, — если тараканов травить годами одним и тем же препаратом, он перестаёт на них действовать. Нужно поочередно использовать для уничтожения тараканов разные интексициды — то есть, с разным механизмом действия. Советуют обратить внимание на жидкие приманки на основе борной кислоты или боракса (буры — тетрабоната натрия). А также на механический отлов в виде клейких ловушек — тараканы заползают туда (в самом клее содержится приманка) и прилипают. Рекомендованы также приманки на основе гидраметилнона, абамектина (это, например, препараты Raid).

А если тараканы ползают в квартире?

В квартире придется справляться своими силами. За бюджетный счет делают только дезинсекцию (обработку) мест общего пользования— то есть, пространства, которым пользуются все жильцы дома. Специалисты советуют одновременно травить тараканов в квартирах и в подъезде, чтобы обработка дала 100-процентный результат.

То же с нежилыми помещениями в доме, которые находятся в собственности или в аренде, — управляющая компания не делает там дезинсекцию.

Откуда берутся тараканы и как их вывести окончательно?

Занимающиеся обработкой отвечают на этот вопрос обычно банальными советами — «убираться», не разводить грязь, не оставлять тараканам ни крошки. А главное, не оставлять воды. Чистота, безусловно, необходима, но тараканы могут появиться и там, где тщательно убираются. И есть в отсутствие продуктов что угодно — те же обои или мыло. Да и невозможно постоянно поддерживать в квартире стерильность, как в операционной.

В Зеленограде, судя по известным редакции случаям, тараканы могут появиться в подъездах, где нормально убираются, на лестницах не живут бездомные, в квартирах нет асоциальных граждан. И наоборот — в некоторых домах жильцы сильно свинячат, а тараканов нет.

Кстати, у работников «Жилищника» есть версия, что тараканов в дома специально подкидывают коммерческие организации, предлагающие услуги дезинсекции. В официальном ответе «Жилищник» это опроверг (точней, написал, что «не располагает подтвержденными фактами»), а кулуарно сотрудники говорят об этом и даже публично пишут в чатах.

Выход один — в квартире продолжать морить, после обработки затыкать щели, отверстия вокруг труб в стенах той же шпатлёвкой, или строительной пеной. Пробовать разные препараты. Если речь о подъезде — продолжать писать заявки, требовать от управляющей компании довести дело до конца, даже если понадобится десять обработок. Истребление насекомых и грызунов в жилых домах возложено на органы государственной власти — см. пункт 88 СанПиН 3.3686-21).

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