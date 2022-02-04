Находчивый жених

В 1959 году Николай Злобин стал бригадиром и обзавелся семьей. Невесту нашёл тут же, на стройке — бетонщицу Тамару, красавицу и чистюлю. После недолгих ухаживаний Николай объяснился Тамаре в любви, и молодые люди решили пожениться, не откладывая. Для этого пришлось даже пойти на хитрость. В первый же выходной влюбленные отправились в ЗАГС на Сходню, думая, что их сразу зарегистрируют, но оказалось, что формальности занимают три недели.

«Я не мог ждать, — объясняет Николай Злобин в автобиографической повести „Разведчики“. — Мне хотелось тут же, сейчас же зарегистрироваться, и я вдруг понёс, что по комсомольской путёвке завтра уезжаю на работу далеко в Сибирь, что моя невеста не может сейчас поехать вместе со мной, что мы обязательно, обязательно должны зарегистрироваться, иначе она не сможет выехать ко мне». Горячая речь жениха убедила работницу ЗАГСа, и она зарегистрировала пару.

Жить молодой семье пришлось первое время в общей комнатке общежития — сначала женского, потом мужского, в уголке, отгороженном простыней от соседей. Осенью 1960 года у Злобиных родился сын Виктор. Свою квартиру молодые получили только в 1964 году в деревне Андреевка. «Тридцать два квадратных метра, кухня метров шесть, все удобства. В общем, чудо! — вспоминал Злобин. — И как только мы получили отдельную квартиру, я написал письмо матери, чтобы она приезжала к нам жить — навсегда».

В то время Николай Анатольевич, окончив курсы монтажников-высотников, возглавлял бригаду треста «Зеленоградстрой», которая возводила крупноблочные двенадцатиэтажные дома у станции Крюково. В его бригаде было двадцать восемь человек — монтажники, электросварщики, такелажники, бетонщики.

Организация труда на стройке в те годы была далека от совершенства. Материалы не всегда подвозили вовремя, работа простаивала, и строители теряли в деньгах, хотя были не виноваты в простое и никак не могли повлиять на поставщиков. Злобин понимал, что из-за неправильной организации многие объекты строятся годами, обходятся дорого, а материалов уходит больше, чем надо, и хотел изменить ситуацию. Это желание сыграло свою роль, когда встал вопрос о новом методе организации строительства — бригадном подряде.