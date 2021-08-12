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Сильный шум под окнами префектуры мешает спать жителям окрестных домов. Полиция привычно не реагирует, а администрация просит потерпеть 12.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Громкая «долбежка» из открытых дверей машин на парковке, дрифт, гонки и крики — это постоянная проблема на Центральной площади. Протоколы за шум полиция не составляет, потому что мэрия не платит ей за это, а когда люди вызывают патруль — не замечает шумящих. Префектура, под окнами которой это происходит, отсылает к полиции, признавая при этом, что та ничего сделать не может и советую потерпеть.

Шум на Центральной площади был и раньше, а летом ночная тусовка стала постоянной. Кажется, что дома далеко от площади, но вот как слышно во «Флейте».

Жители жалуются в полицию, но в ответ приходят отписки: «в ходе патрулирования лиц, нарушающих тишину и покой граждан, выявлено не было». Указывается, что это патрулирование было неоднократным и в ночное время. Но не заметить их невозможно. Более того, площадь хорошо просматривается с камер видеонаблюдения, доступ к которым у полиции тоже есть.

Если жалуются в префектуру, оттуда передают обращение в районный отдел полиции — в данном случае по районам Матушкино и Савелки. И советуют сразу туда звонить, если что. Полиция реагирует, но протоколов не составляет. Семь лет назад в Кодекс об административных правонарушениях РФ внесли изменения. С тех пор полиция не может составлять протоколы по нарушениям в сфере общественного порядка и безопасности, если ответственность за них установлена административным кодексом Москвы. Это в том числе и ночной шум. Может только приехать и попросить прекратить.

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Наш читатель Михаил в очередной раз пожаловался в префектуру на сильный шум по ночам на Центральной площади. А чтобы его не отправили в полицию, сразу предложил прочитать нашу публикацию. В ответе префектура уже не отрицает, что полиция не занимается шумом, а в качестве утешения просит потерпеть, пока примут соответствующие статьи в федеральный КоАП или пока МВД не передадут полномочия по составлению протоколов о нарушениям московского кодекса.

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Тем не менее, по закону «О полиции» (статья 12) сотрудники МВД обязаны пресекать все правонарушения, в том числе административные. И при этом не оговаривается, к какому кодексу они относятся — федеральному или региональному.

Что же делать?

Продолжать требовать от Московской городской думы как можно быстрей заключить соглашение с полицией об администрировании нарушений тишины. Пишите и звоните нашему депутату Андрею Титову: 8-495-957-03-43, titov@duma.mos.ru

Потребовать от Госдумы прописать нормы про тишину в федеральном кодексе об административных правонарушениях. Тогда соглашения между МВД и каждым субъектом не требовались бы. В 2017 году такой законопроект был внесен, но завис, не дойдя до первого чтения. Наш депутат в Госдуме Ирина Белых, отправьте ей ваше требование с её страницы на сайте Думы. В сентябре состоятся очередные выборы в Госдуму — требуйте этого от кандидатов.

Продолжайте писать жалобы на ночной шум в органы исполнительной власти Москвы: мэрию, префектуру, управу. Обязательно указывайте, что не надо советовать обращаться в полицию, потому что это не поможет. В качестве аргумента ссылайтесь на эту статью.

Продолжайте по каждому факту ночного шума от строек обращаться в полицию. Чем больше будет таких обращений, тем быстрей эта проблема будет решена.

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Метки:
центральная площадь, шум и закон о тишине
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