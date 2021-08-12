Что же делать?

Продолжать требовать от Московской городской думы как можно быстрей заключить соглашение с полицией об администрировании нарушений тишины. Пишите и звоните нашему депутату Андрею Титову: 8-495-957-03-43, titov@duma.mos.ru

Потребовать от Госдумы прописать нормы про тишину в федеральном кодексе об административных правонарушениях. Тогда соглашения между МВД и каждым субъектом не требовались бы. В 2017 году такой законопроект был внесен, но завис, не дойдя до первого чтения. Наш депутат в Госдуме Ирина Белых, отправьте ей ваше требование с её страницы на сайте Думы. В сентябре состоятся очередные выборы в Госдуму — требуйте этого от кандидатов.

Продолжайте писать жалобы на ночной шум в органы исполнительной власти Москвы: мэрию, префектуру, управу. Обязательно указывайте, что не надо советовать обращаться в полицию, потому что это не поможет. В качестве аргумента ссылайтесь на эту статью.

Продолжайте по каждому факту ночного шума от строек обращаться в полицию. Чем больше будет таких обращений, тем быстрей эта проблема будет решена.