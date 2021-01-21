«Я просто ехал, почувствовал удар» — «А они просто погибли»

Вторым свидетелем выступила следователь, первой прибывшая на место происшествия для осмотра и возглавившая следственно-оперативную группу. На месте была машина скорой помощи, увозившая пострадавшую женщину, и реанимобиль, внутри которого было тело погибшего ребенка. Автомобиль виновника стоял после окончания разметки пешеходного перехода более чем на расстояние, равное средней длине корпуса легкового автомобиля. Тормозного пути перед переходом не было.

В суде все ещё раз рассмотрели и разобрали схему с места ДТП, после чего Шариков сказал:

— Да, не было у меня никакого тормозного пути. Потому что передо мной не было препятствий, я их вообще не видел. По каким-то причинам.

— Хорошо, а откуда тогда пешеходы возникли? — спрашивает судья.

— Вообще не возникли передо мной, понимаете? Я просто ехал. Почувствовал удар.

— А они просто погибли, — говорит судья.

— Да, — говорит Шариков.

— Их [свидетель] подбросил вам? — судья называет фамилию свидетеля, созвучную со словом «ветров». — Он сказал, что никого не сбивал — я специально ему вопрос задала. Он засмеялся. Но я вынуждена была задать ему этот вопрос.

— Так был ещё автомобиль.

— Какой? Кто вам сказал об этом?

— Видео сказало. Перед [свидетелем] был автомобиль. Два автомобиля: один маленький, один джип. («Джип» — это и есть машина свидетеля, а «маленький автомобиль», который по предположению подсудимого мог закрыть «джипу» обзор, ехал в правой полосе и затормозил, пропуская пешеходов, чуть раньше. — «Зеленоград.ру».) Я всё это время думаю, как это могло произойти. Более того, когда всё это произошло, у меня спрашивали: «А кто виновный?», я честно там сказал в толпе, что виновник я. Ну меня не убили, не поколотили, не разорвали, так скажем, хотя… могло быть. Мне скрывать нечего. Если бы что-то было не так, я был бы действительно виновник, если бы я их видел и хотел проскочить, но не повезло бы, я бы признался. Мне неудобно говорить, но вот мой бесплатный адвокат прямо сказал: «Я же у вас бесплатный — чё вы хотите», — сказал Шариков только тогда, когда этот адвокат уже ушёл из зала заседания.

По мнению Шарикова, в схеме есть неточность, которая означает, что он ехал чуть ли не по разделительной полосе, чего не было. Свидетель подробно рассказала, что на схеме отмечается не только расположение объектов, но и координаты, на каком они расстоянии друг от друга и относительно стационарных объектов, отмечается местоположение следов крови, волос, одежды, обломков. Спрашивают и водителя, где, по его версии, произошло столкновение.

Защитник спросил, участвовал ли Шариков в составлении протокола. Замеры производили в его присутствии, с протоколом ознакомили, он подписал, ответила свидетель. ДТП произошло в условиях очевидности, а в этом случае автотехническая экспертиза не требуется. Но поскольку следствие вёл следственный комитет, эту экспертизу всё же сделали. Защитник настаивал на разнице между «участвовал» и «присутствовал», но не пояснил, что он подразумевает под «участвовал». Шариков подтвердил, что подпись его, но отметил, что свидетельница с ним не разговаривала и удар не мог произойти там, где отмечено на схеме.

Судя по повреждениям на машине, удар не мог произойти там, где указано, настаивал Шариков.

— Не мог, да. А потому! Вот следователь утверждает, что инспектор — опытный человек. Замечательно. Я вот тоже утверждаю, что с 96-го года я очень опытный водитель.

— Вы признавали вину в течение всего предварительного следствия. Сейчас что произошло? Чтобы мы понимали и не дай бог не осудили вас невиновного. Из схемы вам не нравятся замеры?

— Да, я считаю, что не там это произошло.

— Наезд произошел в вашей полосе следования?

— Я согласен, что в моей полосе. Но плюс-минус на самом деле для меня играет роль. Если дальше расследовать дело и материалы, которые приложены к делу, то это играет роль. Не спорю [что в его полосе], но если бы я их [пешеходов] видел, я бы сделал всё, чтобы этого не произошло. Для меня их не было вообще. А то, что ветром поднадуло, — ну, ваша честь, извините.