Продолжается суд над водителем Сергеем Шариковым, виновным в смерти пятилетней девочки и её бабушки (репортаж с первого заседания). Во втором судебном заседании суд рассмотрел вопрос о признании потерпевшей ещё одной участницы той трагедии — младшей сестры и внучки погибших, тогда двухлетней, Александры, которая тоже была с ними на «зебре» в момент наезда автомобиля, но выжила.
Как сообщила в суде адвокат потерпевших, девочка непосредственно пострадала в дорожно-транспортном происшествии как физически, так и психологически: она получила сотрясение мозга, ушибы и тяжёлую моральную травму в результате ДТП и в связи с потерей бабушки и сестры. После случившегося она стала плохо спать, кричать и плакать по ночам, почти перестала говорить.
Прокурор не возражала против признания девочки потерпевшей. Виновник же ДТП и его защитник были против. В итоге суд принял решение в пользу ребёнка — она официально стала пятым потерпевшим в деле Шарикова (вместе с родителями, дядей и дедушкой) и гражданским истцом. Её представителем в суде будет мама, подавшая иск от имени девочки на два миллиона, как и остальные четверо потерпевших. Совокупная сумма гражданских исков к водителю теперь 10 миллионов рублей.
После судебного заседания, уже в коридоре суда, Шариков с супругой и защитником попытались с напором, на повышенных тонах «вразумить» маму и дочь погибших Наталью, что она должна войти в их положение и договориться с ними о частичной компенсации 75 тысяч рублей ей и ещё кому-то (никто не понял, кому из потерпевших сторона Шарикова отдаёт предпочтение), потому что сейчас у них есть только 150 тысяч, которые они якобы собрали за год, откладывая с зарплаты.
Слова о накопленных за год 150 тысячах звучали как издевательство, прокомментировала адвокат потерпевших Виктория Фертова, так как Шариков работает на высокооплачиваемой работе, в коммерческой фирме столяром-краснодеревцем, характеризуется на работе как профессионал высокого класса — значит, и зарабатывает достаточно много.
— Мы такие же простые люди, как вы. Вы понимаете, что у нас нет таких денег! — говорил Шариков. А его защитник спрашивал: эти деньги, что, вернут вам погибших? Получается, вы хотите нажиться?
— Тогда верните мне мать и дочь, и мне больше ничего не надо. Вы можете? — спросила Наталья, почти доведённая нападками до слёз.
Супруга виновника умоляла поверить, что их семье знакомо такое же горе, показывая распечатку с фотографией надгробья на могиле сестры мужа. Фотография пришла перед судебным заседанием и в редакцию «Зеленоград.ру» с пояснением: «Это сестра виновника, Марина. Она погибла под колёсами автомобиля. Представьте, у мамы два ребёнка, дочь и сын. Дочь погибает под колёсами автомобиля, а через 34 года сын становится виновником ДТП со смертельным исходом двух человек. Боль знакома этой семье с 1986 года, и она не стихает. Именно это хотел объяснить виновник. Бог всех рассудит».
— А вы теряли ребёнка? Не дай бог узнать вам такое горе, — обратилась адвокат потерпевших к своему коллеге-оппоненту, прерывая его обвинения в попытке наживы, и попросила все дальнейшие переговоры вести только через неё, не беспокоя семью и не предлагая смехотворные компенсации в обмен на снисхождение.
За несколько минут до этого инцидента после заседания корреспондент «Зеленоград.ру» предложил защитнику подсудимого, самому Шарикову и его жене рассказать о своей позиции и отношении к предъявленным искам. Защитник категорично отказался от своего и их имени. Напрямую Шариков с женой также отказались разговаривать с прессой. Тем не менее редакция по-прежнему предоставляет им такую возможность.
Во втором судебном заседании должны были выступить трое свидетелей смертельного дорожно-транспортного происшествия на «зебре» через Каменку 5 декабря 2019 года. Однако в суд они не явились по состоянию здоровья и другим причинам. Сторона обвинения попросила вызвать в суд ещё одного свидетеля — старшего следователя, которая первой прибыла на место ДТП, осматривала его и опрашивала виновного. Защита Шарикова вновь возражала, но суд удовлетворил ходатайство. Прокурор обещала обеспечить явку свидетелей на следующее заседание.
Кроме того, в ходе второго судебного заседания сторона обвинения огласила материалы дела, на которые она будет ссылаться при обосновании своей позиции.
В следующем материале «Зеленоград.ру» расскажет подробности этого дорожно-транспортного происшествия по показаниям свидетелей и данным экспертиз.