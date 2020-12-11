После судебного заседания, уже в коридоре суда, Шариков с супругой и защитником попытались с напором, на повышенных тонах «вразумить» маму и дочь погибших Наталью, что она должна войти в их положение и договориться с ними о частичной компенсации 75 тысяч рублей ей и ещё кому-то (никто не понял, кому из потерпевших сторона Шарикова отдаёт предпочтение), потому что сейчас у них есть только 150 тысяч, которые они якобы собрали за год, откладывая с зарплаты.

Слова о накопленных за год 150 тысячах звучали как издевательство, прокомментировала адвокат потерпевших Виктория Фертова, так как Шариков работает на высокооплачиваемой работе, в коммерческой фирме столяром-краснодеревцем, характеризуется на работе как профессионал высокого класса — значит, и зарабатывает достаточно много.

— Мы такие же простые люди, как вы. Вы понимаете, что у нас нет таких денег! — говорил Шариков. А его защитник спрашивал: эти деньги, что, вернут вам погибших? Получается, вы хотите нажиться?

— Тогда верните мне мать и дочь, и мне больше ничего не надо. Вы можете? — спросила Наталья, почти доведённая нападками до слёз.

Супруга виновника умоляла поверить, что их семье знакомо такое же горе, показывая распечатку с фотографией надгробья на могиле сестры мужа. Фотография пришла перед судебным заседанием и в редакцию «Зеленоград.ру» с пояснением: «Это сестра виновника, Марина. Она погибла под колёсами автомобиля. Представьте, у мамы два ребёнка, дочь и сын. Дочь погибает под колёсами автомобиля, а через 34 года сын становится виновником ДТП со смертельным исходом двух человек. Боль знакома этой семье с 1986 года, и она не стихает. Именно это хотел объяснить виновник. Бог всех рассудит».

— А вы теряли ребёнка? Не дай бог узнать вам такое горе, — обратилась адвокат потерпевших к своему коллеге-оппоненту, прерывая его обвинения в попытке наживы, и попросила все дальнейшие переговоры вести только через неё, не беспокоя семью и не предлагая смехотворные компенсации в обмен на снисхождение.

За несколько минут до этого инцидента после заседания корреспондент «Зеленоград.ру» предложил защитнику подсудимого, самому Шарикову и его жене рассказать о своей позиции и отношении к предъявленным искам. Защитник категорично отказался от своего и их имени. Напрямую Шариков с женой также отказались разговаривать с прессой. Тем не менее редакция по-прежнему предоставляет им такую возможность.

Во втором судебном заседании должны были выступить трое свидетелей смертельного дорожно-транспортного происшествия на «зебре» через Каменку 5 декабря 2019 года. Однако в суд они не явились по состоянию здоровья и другим причинам. Сторона обвинения попросила вызвать в суд ещё одного свидетеля — старшего следователя, которая первой прибыла на место ДТП, осматривала его и опрашивала виновного. Защита Шарикова вновь возражала, но суд удовлетворил ходатайство. Прокурор обещала обеспечить явку свидетелей на следующее заседание.



Кроме того, в ходе второго судебного заседания сторона обвинения огласила материалы дела, на которые она будет ссылаться при обосновании своей позиции.

В следующем материале «Зеленоград.ру» расскажет подробности этого дорожно-транспортного происшествия по показаниям свидетелей и данным экспертиз.