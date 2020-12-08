«Следствие ссылалось на пандемию, а по факту просто никуда не торопилось»

«По существу» означает, что расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение составлено и передано следствием в суд для дальнейшего разбирательства. Этим событиям в течение почти года предшествовали другие суды, процессуальные: об избрании меры пресечения, о продлении и изменении меры пресечения. Проводились многочисленные экспертизы, допросы, дело из прокуратуры возвращали в следствие, и наконец оно оказалось в суде для рассмотрения по существу.

Формально — стандартный процесс. Фактически — следствие длилось нестандартно долго для такой категории преступлений, считает адвокат семьи погибших Виктория Фертова. По практике, дела по ДТП расследуются не более полугода. Здесь же срок предварительного следствия составил более десяти месяцев. Из-за того что погиб ребёнок, расследование взял на себя Следственный комитет. Однако этот факт сыграл для дела, скорее, плохую службу — его заволокитили почти на год.

Дорожно-транспортные происшествия не являются приоритетным направлением деятельности следственного комитета, что стало одной из причин нетипично затянутого по такой категории дел срока следствия, высказывает предположение Фертова.

«Следствие ссылалось на пандемию и затянувшуюся экспертизу, а по факту просто никуда не торопилось, так как в производстве на тот момент, видимо, находились другие дела по непосредственной подследственности, по которым надо было производить неотложные следственные действия и другие мероприятия», — говорит адвокат и приводит в пример резонансное ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, которое расследовала полиция. Материалы быстро подготовили, направили в суд и рассмотрели: «За три месяца приговор вынесли — вот это резонансное дело, даже пандемия не помешала».