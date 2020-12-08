Состоялось первое судебное заседание по существу по обвинению водителя Сергея Шарикова, который 5 декабря 2019 года сбил бабушку с двумя внучками на «зебре» через улицу Каменку между корпусами 1649 и 2013. Женщина и пятилетняя девочка получили травмы, несовместимые с жизнью. Вторая девочка, двухлетняя, выжила. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал на судебном заседании и поговорил с адвокатом потерпевших.
«По существу» означает, что расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение составлено и передано следствием в суд для дальнейшего разбирательства. Этим событиям в течение почти года предшествовали другие суды, процессуальные: об избрании меры пресечения, о продлении и изменении меры пресечения. Проводились многочисленные экспертизы, допросы, дело из прокуратуры возвращали в следствие, и наконец оно оказалось в суде для рассмотрения по существу.
Формально — стандартный процесс. Фактически — следствие длилось нестандартно долго для такой категории преступлений, считает адвокат семьи погибших Виктория Фертова. По практике, дела по ДТП расследуются не более полугода. Здесь же срок предварительного следствия составил более десяти месяцев. Из-за того что погиб ребёнок, расследование взял на себя Следственный комитет. Однако этот факт сыграл для дела, скорее, плохую службу — его заволокитили почти на год.
Дорожно-транспортные происшествия не являются приоритетным направлением деятельности следственного комитета, что стало одной из причин нетипично затянутого по такой категории дел срока следствия, высказывает предположение Фертова.
«Следствие ссылалось на пандемию и затянувшуюся экспертизу, а по факту просто никуда не торопилось, так как в производстве на тот момент, видимо, находились другие дела по непосредственной подследственности, по которым надо было производить неотложные следственные действия и другие мероприятия», — говорит адвокат и приводит в пример резонансное ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, которое расследовала полиция. Материалы быстро подготовили, направили в суд и рассмотрели: «За три месяца приговор вынесли — вот это резонансное дело, даже пандемия не помешала».
Водителя Сергея Шарикова судят по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до семи лет, минимальное — принудительные работы на срок до пяти лет.
В первом заседании выступили четверо потерпевших: Наталья — мама погибшей девочки и дочь погибшей женщины, сын погибшей женщины Павел и её муж Олег Евгеньевич, а также отец погибшей и выжившей девочек Кирилл. Все заявили гражданские иски по два миллиона рублей на возмещение морального вреда — миллион за каждую забранную жизнь близкого человека, а также компенсацию расходов на погребение.
Этих исков могло и не быть, если бы не позиция, выбранная Шариковым, и его поведение по отношению к семье погибших, пояснила потерпевшая Наталья. Семья намерена добиваться самого строгого наказания для виновника и максимальной компенсации, так как у потерпевших сложилось мнение, что больше потери свободы Шариков боится лишиться материального благополучия, а задача потерпевших на этом этапе — вызвать у Шарикова эмоции, максимально приближённые к их эмоциям, связанным с потерей самого дорогого в жизни.
За весь период следствия никаких звонков, писем, предложений о встречах от Шарикова, его представителей, членов его семьи потерпевшим не поступало. Он до самого суда так и не выразил лично потерпевшим своего отношения к случившемуся, не донёс до них свои сопереживания и предложения о реальной помощи, рассказали потерпевшие суду. После поступления адвокату Фертовой сообщения от жены Шарикова ей была предложена встреча, однако ответа не последовало, несмотря на то что адвокат пояснила, что наделена всеми полномочиями для беседы, а сами потерпевшие не готовы были на тот момент встречаться ни с самим Шариковым, ни с его родственниками.
Лишь однажды виновник позвонил Кириллу (отцу погибшей девочки) — 27 сентября этого года. Но не для извинений, раскаяний или предложения помощи, отметила Наталья. Говорил на отвлечённые темы, рассказывал, что у него знакомый также попал в ДТП, «и они договорились с потерпевшими без денег». «То есть давал понять, что его надо понять, простить и… отпустить». Кирилл отправил его к своему адвокату. Более Шариков на связь не выходил, каких-либо действий, направленных на заглаживание вины, в том числе путём банального извинения и предложения своей посильной помощи, не высказал.
Родные погибших заявили также, что им изначально не нужны были деньги Шарикова, они об этом не думали и, возможно, даже и не приняли бы от него помощь, но тот «повёл себя и продолжает вести себя так, будто не видит своей вины в случившемся, формально её признавая в рамках расследования уголовного дела, а фактически ищет оправдания себе и своим действиям во внешних факторах, которые унесли жизни их близких», говорят потерпевшие.
В суде, на первом заседании, обвиняемый выглядел спокойным и отстранённым, вину формально признал и раскаялся, хотя некоторые его уточняющие вопросы и реплики могли показаться бестактными и неуместными.
«Все говорят, что ребёнок спасся только из-за комбинезона. А откуда вы так в этом уверены?», «Я увидел в двух гражданских исках, что старшего ребёнка переехали машиной, — откуда вы это взяли?», «Вы зря думаете, что я не понимаю вашего горя, не разделяю его. У меня сестра также погибла в восемь лет». Здесь судья была вынуждена одёрнуть Шарикова, что речь сейчас не о нём.
На одном из продлений меры пресечения в суде на предложение адвоката копить деньги (с пояснением, что это личный совет адвоката, а не позиция потерпевших) 51-летний Шариков заявил адвокату, что приехал в Москву за лужковской пенсией, что у него квартира в ипотеке, «и ваши московские аппетиты нас не устраивают».
— Подобные слова говорят сами за себя, — считает адвокат Фертова.
«Если самую большую боль ему причинит потеря имущества и денег, то я хочу для него этой потери», — сказала Наталья и на суде, и в своём иске.
Откуда такая сумма — два миллиона, поинтересовался защитник Шарикова, хотя об этом было сказано в иске.
— А как можно компенсировать потерю ребёнка, потерю матери, жены, близких? Сколько это стоит? Государство выплачивает по полтора миллиона страховых выплат родственникам погибших в катастрофах. Мы просим по миллиону — по нашему мнению, это сумма разумная и справедливая, — пояснила адвокат.
Также Олег Евгеньевич и Кирилл заявили материальный иск на погребение — с документальным обоснованием своих затрат, на что защитник обвиняемого задал вопрос: а почему вы два раза одно и то же заявляете?
Кириллу пришлось пояснять: «У меня погибла дочь, а у Олега Евгеньевича погибла жена. Мы хоронили каждый своих погибших». В ответ от защитника Шарикова прозвучало, что на следующем заседании он письменно изложит своё отношение к заявленным искам.
Кроме прочего, следствие не признало потерпевшим ещё одного участника страшного ДТП — двухлетнюю девочку, чудом оставшуюся в живых и получившую тяжёлую моральную травму в результате дорожно-транспортного происшествия и в связи с потерей бабушки и сестры. Её мама Наталья ходатайствовала перед судом, чтобы младшую дочь тоже признали потерпевшей — этот вопрос суд рассмотрит в следующем судебном заседании.
Здесь защитник обвиняемого снова высказал своё возражение: «Не слишком ли много потерпевших?»
— В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, потерпевшим считается лицо, которому причинены физические и нравственные страдания, при этом степень тяжести физических страданий для потерпевшего в законе не указана. У девочки сотрясение головного мозга, ушибы и психологическая травма: на её глазах погибли старшая сестра и бабушка. Да, это не образует состава уголовного преступления Шарикова по отношению к этому ребёнку, но в ходе совершённого им преступления она пострадала безусловно. Я считаю это упущением следствия, о чём и сказала в суде, аргументируя ходатайство матери о признании дочери потерпевшей, — прокомментировала «Зеленоград.ру» адвокат Виктория Фертова.
В следующий раз в суде должны выступить свидетели, будут рассматриваться материалы дела и ходатайство о признании потерпевшей младшей девочки, прозвучавшее на первом заседании. Гражданские иски приобщены, мнение по ним стороны будут иметь право высказать как в прениях, так и ранее, в ходе судебных заседаний. Вопрос об удовлетворении или отклонении гражданских исков и о размере компенсации, как и вопрос о сроке и виде наказания суд разрешит при постановлении приговора. «Зеленоград.ру» продолжит следить за судебным процессом.