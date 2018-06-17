В преддверии чемпионата завершился второй (но, видимо, все же не последний) этап реконструкции Старошереметьевского шоссе, которое ведет к терминалу В. Изменилась схема движения на этом участке. Теперь здесь транспортная развязка кольцевого типа. Трассу расширили с двух полос до трех-пяти, «организовав на подъезде к аэропорту одностороннее движение, — и пробка перед терминалом В, на которую жаловались пассажиры, рассосалась», отмечает «Российская газета».

Односторонними стали участки автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе), улицы Авиационной и проезда № 12, уточняется на сайте регионального правительства.

В настоящее время движение по Шереметьевскому шоссе в сторону терминала, А осуществляется по пяти полосам в одну сторону. На Лобненском шоссе сделали четыре полосы: две в направлении Лобни и две в сторону Авиационной улицы. По ней можно выехать на Шереметьевское шоссе в сторону Москвы и к терминалу, А аэропорта. Для «футбольных» автобусов нарисовали прерывистую выделенку на участках Ленинградки, ведущих к съездам на МКАД и платному отрезку трассы М-11.

Кроме того, на развязке установили барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столбики, наружное освещение. Обустроили наземный пешеходный переход через Лобненское шоссе, который оборудован автоматизированной системой управления с кнопкой вызова, а на нерегулируемых пешеходных переходах по Авиационной улице установили светофоры с мигающим сигналом. Также на Авиационной улице появилась новая автобусная остановка.

После проведения чемпионата мира по футболу реконструкцию Старошереметьевского шоссе продолжат на участке Шереметьевского шоссе от терминала В до грузового терминала и на всем протяжении Авиационной улицы с выходом на Шереметьевское шоссе. А в конце 2018 года планируют продолжить реконструкцию автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево" (Лобненское шоссе) до пересечения с Краснополянским проездом, сообщает Минтранс области.

Первый этап реконструкции Старошереметьевского шоссе завершился в 2017 году. За пару месяцев до этого закончили строить два новых параллельных моста через реку Клязьму на Шереметьевском шоссе.