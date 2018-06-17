Шереметьево — главная воздушная гавань, которую используют футболисты и болельщики, добираясь на матчи в российскую столицу или в другие города чемпионата мира. Специально к ЧМ-2018 аэропорт вместе с ведущими к нему дорогами кардинально реконструировали. Шереметьево стал доступнее для автомобилистов и понятнее для пешеходов. Собрали информацию об изменениях.
В Шереметьево открылся новый терминал В, способный пропускать 4,2 тысячи пассажиров в час. А вместе с ним и уникальный межтерминальный переход, объединивший северный и южный аэровокзальные комплексы «под одной крышей». Между ними курсирует подземный поезд. Кроме того, там есть подземный паркинг на 2,5 тысячи автомобилей и дополнительный топливно-заправочный комплекс на миллион тонн горючего. В дни чемпионата новый терминал сможет обслуживать до 200 авиарейсов.
В преддверии чемпионата завершился второй (но, видимо, все же не последний) этап реконструкции Старошереметьевского шоссе, которое ведет к терминалу В. Изменилась схема движения на этом участке. Теперь здесь транспортная развязка кольцевого типа. Трассу расширили с двух полос до трех-пяти, «организовав на подъезде к аэропорту одностороннее движение, — и пробка перед терминалом В, на которую жаловались пассажиры, рассосалась», отмечает «Российская газета».
Односторонними стали участки автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе), улицы Авиационной и проезда № 12, уточняется на сайте регионального правительства.
В настоящее время движение по Шереметьевскому шоссе в сторону терминала, А осуществляется по пяти полосам в одну сторону. На Лобненском шоссе сделали четыре полосы: две в направлении Лобни и две в сторону Авиационной улицы. По ней можно выехать на Шереметьевское шоссе в сторону Москвы и к терминалу, А аэропорта. Для «футбольных» автобусов нарисовали прерывистую выделенку на участках Ленинградки, ведущих к съездам на МКАД и платному отрезку трассы М-11.
Кроме того, на развязке установили барьерные и пешеходные ограждения, сигнальные столбики, наружное освещение. Обустроили наземный пешеходный переход через Лобненское шоссе, который оборудован автоматизированной системой управления с кнопкой вызова, а на нерегулируемых пешеходных переходах по Авиационной улице установили светофоры с мигающим сигналом. Также на Авиационной улице появилась новая автобусная остановка.
После проведения чемпионата мира по футболу реконструкцию Старошереметьевского шоссе продолжат на участке Шереметьевского шоссе от терминала В до грузового терминала и на всем протяжении Авиационной улицы с выходом на Шереметьевское шоссе. А в конце 2018 года планируют продолжить реконструкцию автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево" (Лобненское шоссе) до пересечения с Краснополянским проездом, сообщает Минтранс области.
Первый этап реконструкции Старошереметьевского шоссе завершился в 2017 году. За пару месяцев до этого закончили строить два новых параллельных моста через реку Клязьму на Шереметьевском шоссе.
На Шереметьевском шоссе между гостиницей Novotel и въездом на привокзальную площадь терминалов D, E и F построили разворотную петлю. Как поясняет региональный минтранс, «разворотная петля позволяет перенаправить транзитные потоки автотранспорта, использующего привокзальную площадь терминалов D, E и F для разворота при съезде с трассы М-11 „Москва — Санкт-Петербург“ в сторону Ленинградского шоссе, и таким образом снизить нагрузку на въезды в Южный терминальный комплекс Шереметьево». Теперь «„транзитные“ такси, уже высадившие пассажиров, перестали нарезать круги по территории аэропорта, собирая пробки перед всеми терминалами», резюмирует «РГ».
Заработал новый съезд с платной дороги М-11 к терминалам A, B и С. Ранее к ним можно было проехать только через выезд к терминалам D, E и F.
На съезде с Ленинградки к аэропорту открыли первую в регионе быструю зарядную станцию для электромобилей. Одновременно владельцам электромобилей предоставили возможность бесплатной долговременной парковки на паркинге Р-12 с 9 июня по 1 сентября 2018 года. Для остальных автовладельцев парковка осталась платной, но в сезон летних каникул и на период проведения ЧМ-2018 подешевела: под навесом — 300 рублей в сутки, под открытым небом — 200.
Также в Шереметьево создали так называемое единое парковочное пространство, на котором действует дифференцированная система тарифов. Стоимость услуги пропорциональна удаленности от пассажирских терминалов. Ключевой принцип: «ближе — быстрее, дальше — дешевле». Например, парковка в двухминутной пешей доступности от терминалов E и F стоит 600 рублей в сутки, в семиминутной — 400 рублей в сутки.
В преддверии ЧМ-2018 аэропорт модернизировал сервисную среду и для пассажиров. У входов в терминал D установили навигационные указатели с названиями авиакомпаний, сделали сквозную нумерацию колонн на привокзальных площадях терминалов F, Е и D в зонах прилета. В дополнение к этому в Шереметьево создали новое подразделение «по координации деятельности в пункте пропуска», которая, по замыслу, поможет пассажирам сократить время «прохождения формальностей на пунктах пропуска через государственную границу», пишут «Вести.ру» со ссылкой на главу пресс-службы аэропорта. Кроме того, для помощи гостям чемпионата в Шереметьево уже работают 800 волонтеров.
На волне ЧМ-2018 появилась информация о том, что между Зеленоградом и Шереметьево начнут курсировать автобусы по регулярному маршруту № 1194, хотя ранее столичный департамент транспорта от него отказывался из-за рассчитанной нерентабельности. Впрочем, потребность в таком маршруте не связана с мундиалем. По предварительной информации автобусы Зеленоград — Шереметьево пустят в конце июня.
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Нет не так. А как быть с выездом с международного шоссе на ленинградку? Там же вечная двух километровая пробка. Химки тоже проехать на одном дыхании трудно. Потом вечные пробки на въездх где турникеты (и на платке у турникетов тоже).
Таксо коллапс на прилете. Очереди из такси люди грузятся в машину по 30 минут.
Этого конечно никто не заметил.