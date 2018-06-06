2 комментария
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В аэропорт Шереметьево от Зеленограда решили запустить автобус 06.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Автобус №1194 будет ходить от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе к терминалам Fи E аэропорта Шереметьево. Всего на этом маршруте будут курсировать шесть автобусов малой вместимости. Его могут запустить в течение месяца.

Автобус будет делать остановки: «Станция Крюково», «12 микрорайон», «1 микрорайон», «Ржавки», «Елино», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», «Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», «Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево — терминал F». В обратную сторону те же остановки, плюс заезд к терминалу E.

Новый маршрут Зеленоград — аэропорт Шереметьево согласован столичными и подмосковными властями, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Министерства транспорта Московской области. Кто будет обслуживать маршрут, пока неизвестно. Автобус могут запустить в течение месяца.

Ранее столичный департамент транспорта отказался запускать автобус из Зеленограда в аэропорт по причине нерентабельности — там подсчитали, что пассажиров будет мало. Прямого сообщения округа с Шереметьево давно нет — зеленоградцы могут добраться до аэропорта только с пересадками.

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Обсуждение
РђРЅС‚РѕРЅ РњРёРєРµСЂРёРЅ
3 часа назад
Правильное решение. Но почему автобусы малой вместимости - а как быть с чемоданами и сумками пассажиров, летящих на отдых или в командировку? Будут в этих автобусах специальные стеллажи для багажа (рядом с кабиной водителя)?
Ирина Горячева
3 часа назад
Интересно, сколько будет стоить проезд...Лучше бы по платной ленинградке пустили его.
На таком варианте, лично я не поеду. Ну или прибавлять ещё час на пробки
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