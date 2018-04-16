В департаменте транспорта рассматривали разные варианты прямой связи Зеленограда с аэропортом Шереметьево и сейчас отказались от одного из них — отдельного маршрута в аэропорт. Причина — мало пассажиров.

В ответе на обращение жителя Зеленограда говорится: «В условиях оплаты транспортной работы за каждого реально перевезенного пассажира организация предлагаемого вами смежного межрегионального маршрута может быть оправдана только достаточным пассажиропотоком, что в данном конкретном случае маловероятно».

Сейчас зеленоградцы могут добраться до аэропорта Шереметьево только с пересадками — доехать на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на автобус 817 или 851. Можно еще доехать на электричке до Химок и оттуда автобусом-экспрессом до аэропорта.



Был и второй вариант: сделать для части автобусов 400 «экпресс», идущих по платной трассе М-11, заезд к терминалу D в Шереметьево. В конце марта на встрече с жителями зампрефекта Алексей Михальченков сказал, что такого заезда не будет. Но в «Мосгортрансе» сказали, что вопрос еще окончательно не решен. 78% процентов участников опроса Zelenograd.ru проголосовали за отдельный маршрут из Зеленограда в Шереметьево. В комментариях люди опасаются, что такой крюк удлинит время в пути 400-го «экспресса».



В прошлом году были другие планы: разделить автобусный маршрут №851. Сейчас 851-й ходит от станции метро «Речной вокзал» к терминалам F и D. Часть автобусов этого маршрута можно пустить от Зеленограда, часть — от «Речного».



Раньше из Зеленограда в Шереметьево ходил коммерческий автобус 477 — правда, достаточно редко. Маршрут исчез еще середине 2000-х годов.