В департаменте транспорта рассматривают разные варианты организации прямого сообщения между Зеленоградом и Шереметьево. В частности, сделать заезд к терминалу D для части 400-х «экспрессов» — например, один рейс в час. Одновременно решается вопрос с отдельным автобусом от Зеленограда до аэропорта.



В прошлом году были другие планы: разделить автобусный маршрут №851. Сейчас 851-й ходит от станции метро «Речной вокзал» к терминалам F и D. Часть автобусов этого маршрута можно пустить от Зеленограда, часть — от «Речного». Этот вариант тоже возможен, сообщил Zelenograd.ru источник в ГУП «Мосгортранс», но есть и другой — 400-й «экспресс» может делать остановку у терминала D. Заезжать к аэропорту будут не все 400-е, а часть. Возможная периодичность курсирования автобусов с заездом к Шереметьево — раз в час.

В Дептранс обратилась и зеленоградская администрация. «В случае принятия положительного решения, будет организован маршрут Зеленоград — метро „Речной вокзал“ — Зеленоград с промежуточным остановочным пунктом в Шереметьево», сообщила в своей интернет-приемной префектура, не уточняя, идет ли речь об автобусе 400 «экспресс» или о новом маршруте. Департамент пока не дал ответа на эти предложения.



Сейчас зеленоградцы могут добраться до аэропорта Шереметьево только с пересадками — например, доехать на автобусе №400 до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на тот же 851-й. Можно еще доехать на электричке до Химок и оттуда автобусом-экспрессом до аэропорта.