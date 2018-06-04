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Открылся заезд с трассы М-11 к терминалам A, B и С аэропорта Шереметьево 04.06.2018 ZELENOGRAD.RU

C 4 июня заработал новый пункт пропуска (ПВП Шереметьево-1) в аэропорт Шереметьево к терминалам A, B и С. Ранее к ним можно было проехать только через выезд к терминалам D,E и F.

Стоимость проезда из Зеленограда в Шереметьево-1 и Шереметьево-2 по трассе М-11: 50 рублей ночью (1:00—6:00), 200 рублей во всё остальное время ежедневно. Из Шереметьево-1 и Шереметьево-2: 50 рублей ночью, 150 руб. во всё остальное время ежедневно.

Новый пункт пропуска разгрузит существующий съезд к терминалам D, E и F и сократит время проезда в аэропорт по платной дороге, сообщили Zelenograd.ru в Северо-Западной концессионной компании (оператор трассы М-11). Новый пункт пропуска оборудован полосами для проезда как с бумажными билетами, так и с транспондером — электронным устройством для оплаты проезда.

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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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