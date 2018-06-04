C 4 июня заработал новый пункт пропуска (ПВП Шереметьево-1) в аэропорт Шереметьево к терминалам A, B и С. Ранее к ним можно было проехать только через выезд к терминалам D,E и F.

Стоимость проезда из Зеленограда в Шереметьево-1 и Шереметьево-2 по трассе М-11: 50 рублей ночью (1:00—6:00), 200 рублей во всё остальное время ежедневно. Из Шереметьево-1 и Шереметьево-2: 50 рублей ночью, 150 руб. во всё остальное время ежедневно.

Новый пункт пропуска разгрузит существующий съезд к терминалам D, E и F и сократит время проезда в аэропорт по платной дороге, сообщили Zelenograd.ru в Северо-Западной концессионной компании (оператор трассы М-11). Новый пункт пропуска оборудован полосами для проезда как с бумажными билетами, так и с транспондером — электронным устройством для оплаты проезда.