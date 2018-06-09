Зарядная станция для электромобилей появилась на съезде с Ленинградского шоссе в сторону международного аэропорта «Шереметьево» на территории АЗС «Нефтьмагистраль».

Новая ЭЗС «Фора» мощностью 50 киловатт позволяет электромобилю «заправиться» от 0 до 80% за 20 минут. Зарядка на прежних станциях, установленных в регионе, и в том числе в «Шереметьево», занимает около трех-четырех часов.

«Фора» — это первая отечественная серийная электрозарядная станция для быстрой зарядки электромобилей, производство которой запустили в прошлом году.

Торжественное открытие первой быстрой ЭЗС состоялось в субботу, 9 июня. В этот же день открылись еще две такие же — в Домодедово и в Истринском районе по направлению Новой Риги, пишет РИАМО.