Зарядная станция для электромобилей появилась на съезде с Ленинградского шоссе в сторону международного аэропорта «Шереметьево» на территории АЗС «Нефтьмагистраль».
Новая ЭЗС «Фора» мощностью 50 киловатт позволяет электромобилю «заправиться» от 0 до 80% за 20 минут. Зарядка на прежних станциях, установленных в регионе, и в том числе в «Шереметьево», занимает около трех-четырех часов.
«Фора» — это первая отечественная серийная электрозарядная станция для быстрой зарядки электромобилей, производство которой запустили в прошлом году.
Торжественное открытие первой быстрой ЭЗС состоялось в субботу, 9 июня. В этот же день открылись еще две такие же — в Домодедово и в Истринском районе по направлению Новой Риги, пишет РИАМО.
Одновременно с открытием ЭЗС владельцы электромобилей смогут бесплатно парковаться на паркинге Р-12 аэропорта «Шереметьево». Эта акция действует в период ЧМ-2018 и летних каникул и продлится с 9 июня по 1 сентября. Для остальных автомобилистов парковка в преддверии сезона отпусков остается платной, но в преддверии сезона отпусков стоимость снижена: до 300 рублей в сутки под навесом и до 200 — под открытым небом, информирует аэропорт.
Паркинг Р-12 расположен на Новом шоссе у терминалов D, E и F.
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