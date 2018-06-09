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Рядом с «Шереметьево» открылась первая быстрая зарядная станция. И бесплатная парковка для электромобилей 09.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Зарядная станция для электромобилей появилась на съезде с Ленинградского шоссе в сторону международного аэропорта «Шереметьево» на территории АЗС «Нефтьмагистраль».

Новая ЭЗС «Фора» мощностью 50 киловатт позволяет электромобилю «заправиться» от 0 до 80% за 20 минут. Зарядка на прежних станциях, установленных в регионе, и в том числе в «Шереметьево», занимает около трех-четырех часов.

«Фора» — это первая отечественная серийная электрозарядная станция для быстрой зарядки электромобилей, производство которой запустили в прошлом году.

Торжественное открытие первой быстрой ЭЗС состоялось в субботу, 9 июня. В этот же день открылись еще две такие же — в Домодедово и в Истринском районе по направлению Новой Риги, пишет РИАМО.

РИАМО

Одновременно с открытием ЭЗС владельцы электромобилей смогут бесплатно парковаться на паркинге Р-12 аэропорта «Шереметьево». Эта акция действует в период ЧМ-2018 и летних каникул и продлится с 9 июня по 1 сентября. Для остальных автомобилистов парковка в преддверии сезона отпусков остается платной, но в преддверии сезона отпусков стоимость снижена: до 300 рублей в сутки под навесом и до 200 — под открытым небом, информирует аэропорт.

Паркинг Р-12 расположен на Новом шоссе у терминалов D, E и F.

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