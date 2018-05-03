Пассажирский терминал В для внутрироссийского сообщения открылся в аэропорту «Шереметьево» 3 мая, а вместе с ним и уникальный межтерминальный переход, объединивший северный и южный аэровокзальные комплексы «под одной крышей».
В 9:55 утра «Аэрофлот» отправил из нового терминала свой самолет Sukhoi SuperJet100 в пилотный рейс до Саратова и в 14:05 принял его обратно. Следующий стартует в 16:55 и возвращается к десяти вечера.
К 1 июня компания планирует перевести в новый терминал 46 оборотных рейсов, курсирующих между Москвой и 12 городами страны. Пропускная способность терминального комплекса составит около 20 миллионов пассажиров в год.
Доступ к терминалу В осуществляется как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход, говорится на сайте «Аэрофлота». Пассажирский и багажный подземные тоннели соединяют новый, северный, терминал «Шереметьево» с южным комплексом, где расположены терминалы D, E, F и зона «Аэроэкспресс». Между «севером» и «югом» по пассажирскому переходу каждые четыре минуты курсируют автоматические поезда на канатной тяге.
В межтерминальный переход, в свою очередь, можно попасть через южный аэровокзальный комплекс «Шереметьево-2» и станцию «Шереметьево-1» в терминале В. Вход на «Шереметьево-1» расположен на уровне первого наземного этажа нового терминала, на «Шереметьево-2» — в переходе между терминалами Е и D. Кроме указателей, переход планируют снабдить системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров через мобильное приложение, пишет «КоммерсантЪ».
Еще одна «фишка» терминала B — его интерьеры, выполненные в эстетике русского конструктивизма. Образ завершают масштабные цифровые 3D-экраны, которые «транслируют главные образы России: балетные постановки, туристические достопримечательности, памятники русской культуры и многое другое», отмечается на сайте Минтранса. Ведомство напоминает, что терминал возводили к чемпионату мира по футболу — 2018. Общая площадь терминала В — 110 500 квадратных метров.
В общей сложности на строительство терминала В и межтерминального перехода ушло чуть более полумиллиарда долларов — 264 миллиона и 243 миллиона соответственно, подсчитали «Ведомости». Изначально планировали потратить 330 плюс 300 миллионов.
С открытием терминала В завершился первый этап реконструкции Северного терминального комплекса (СТК/SVO) аэропорта «Шереметьево». Второй (заключительный) этап — строительство терминала С.
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