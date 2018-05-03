В 9:55 утра «Аэрофлот» отправил из нового терминала свой самолет Sukhoi SuperJet100 в пилотный рейс до Саратова и в 14:05 принял его обратно. Следующий стартует в 16:55 и возвращается к десяти вечера.

К 1 июня компания планирует перевести в новый терминал 46 оборотных рейсов, курсирующих между Москвой и 12 городами страны. Пропускная способность терминального комплекса составит около 20 миллионов пассажиров в год.

Доступ к терминалу В осуществляется как через собственную привокзальную площадь, так и через межтерминальный переход, говорится на сайте «Аэрофлота». Пассажирский и багажный подземные тоннели соединяют новый, северный, терминал «Шереметьево» с южным комплексом, где расположены терминалы D, E, F и зона «Аэроэкспресс». Между «севером» и «югом» по пассажирскому переходу каждые четыре минуты курсируют автоматические поезда на канатной тяге.

В межтерминальный переход, в свою очередь, можно попасть через южный аэровокзальный комплекс «Шереметьево-2» и станцию «Шереметьево-1» в терминале В. Вход на «Шереметьево-1» расположен на уровне первого наземного этажа нового терминала, на «Шереметьево-2» — в переходе между терминалами Е и D. Кроме указателей, переход планируют снабдить системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров через мобильное приложение, пишет «КоммерсантЪ».