Движение транспорта на участке от поворота на автодорогу Лобня — аэропорт Шереметьево до поворота на автодорогу Клязьма — Свистуха остаётся односторонним до конца августа.
Об этом Zelenjgrad.ru сообщила Дирекция дорожного строительства, выступающая заказчиком проекта.
Ранее сообщалось, что ограничение снимут в полночь 1 августа. Напомним, односторонний режим на этом участке ввели 10 мая в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе, начавшейся год назад. В частности, строится кольцевая развязка длиной 1,7 километра на месте пересечения Старошереметьевского с автодорогой Клязьма — Свистуха.
Сейчас движение на участке организовано по кругу. Автобусные маршруты, идущие из Химок и микрорайона Павельцево, а также маршруты в Лобню и в микрорайон Павельцево пустили в объезд через Международное и Ленинградское шоссе, а далее — через Шереметьевское шоссе. Автобусные маршруты, идущие из Лобни, остались без изменений.
Тем временем раньше срока завершилась реконструкция двух мостов через реку Клязьма в Химках, которая стартовала в 2015 году. Закончить её планировали в ноябре 2017 года, но справились быстрее. Рабочее движение по мостам открыли 28 июля, сообщает агентство «Москва».
Два параллельных сооружения находятся на Шереметьевском (Международном) шоссе, которое соединяет аэропорт Шереметьево с федеральной трассой М-11. «Международные» мосты, каждый протяжённостью 83,5 метра, построены ещё в 1960-е. Несколько лет назад их передали на содержание дорожным службам Московской области. Тогда-то при оценке состояния сооружений были выявлены дефекты гидроизоляции, металлических элементов конструкции и дорожного покрытия.
В ходе реконструкции старые мосты демонтировали и построили новые, увеличив число полос до трёх в каждом направлении и пропускную способность до сорока с лишним тысяч автомобилей в день. Разрешённая скорость движения составляет 100 км/ч.
Проект обошёлся дорожному фонду области в 274 миллиона рублей.
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