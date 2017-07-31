Движение транспорта на участке от поворота на автодорогу Лобня — аэропорт Шереметьево до поворота на автодорогу Клязьма — Свистуха остаётся односторонним до конца августа.

Об этом Zelenjgrad.ru сообщила Дирекция дорожного строительства, выступающая заказчиком проекта.

Ранее сообщалось, что ограничение снимут в полночь 1 августа. Напомним, односторонний режим на этом участке ввели 10 мая в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе, начавшейся год назад. В частности, строится кольцевая развязка длиной 1,7 километра на месте пересечения Старошереметьевского с автодорогой Клязьма — Свистуха.

Сейчас движение на участке организовано по кругу. Автобусные маршруты, идущие из Химок и микрорайона Павельцево, а также маршруты в Лобню и в микрорайон Павельцево пустили в объезд через Международное и Ленинградское шоссе, а далее — через Шереметьевское шоссе. Автобусные маршруты, идущие из Лобни, остались без изменений.