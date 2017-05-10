Автомобильное движение вокруг аэропорта Шереметьево стало односторонним с 10 мая по 31 июля на участке от поворота на Лобню до поворота на автодорогу Клязьма-Свистуха — движение в обратном направлении будет запрещено. Ограничение движения вводят в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе.
«Движение будет организовано по кругу. Автобусные маршруты, идущие из Химок и микрорайона Павельцево, а также маршруты в Лобню и в микрорайон Павельцево пустят в объезд через Международное и Ленинградское шоссе, и далее через Шереметьевское шоссе. Автобусные маршруты, идущие из Лобни, остаются без изменения», — сообщили в областном министерстве транспорта.
Реконструкция Старошереметьевского шоссе между Шереметьево-1 — Шереметьево-2 началась в июле 2016 года. Её планируется завершить в 2017 году, по сведениям m24.ru (ранее в планах было лето 2018 года). На трассе построят кольцевую транспортную развязку и надземные пешеходные переходы, расширят участок автодороги между двумя зданиями аэропорта Шереметьево расширят до четырех полос. Модернизация направлена на то, чтобы подготовить дорожную сеть к возрастающему транспортному потоку на десять лет вперёд.
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Конечно специально.Ведь вот чё придумали:
"Проезд по Новой Ленинградке подорожает с 28 апреля
Проезд по Новой Ленинградке подорожает с 28 апреля
Трасса М11. Фото с сайта russianhighways.ru
Стоимость проезда по головному участку трассы М11 между МКАД и Зеленоградом для легковых автомобилей увеличится на 50–100 рублей.
Новые тарифы, которые вступят в силу 28 апреля 2017 года, утвердил генеральный директор «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК) Лортиуа Гилан Жан-Мари. Соответствующий приказ опубликован на сайте трассы.
Проезд по Новой Ленинградке от Зеленограда до Москвы и обратно почти во всех временных зонах подорожает на 50 рублей и составит 300/350 рублей в зависимости от дня недели и времени суток. Максимальный рост тарифа в размере 100 рублей коснется вечерних часов пятницы и воскресенья для направления Москва–Зеленоград. Так, при проезде из столицы в пятницу в период с 16:00 до 1:00 водители вместо нынешних 300 рублей будут платить уже 400 рублей, а в воскресенье с 6:00 до 1:00 — 300 рублей вместо 200 рублей.
Также на 100 рублей подорожает проезд от Зеленограда до Москвы в воскресенье в период с 6:00 до 14:00 — с 200 до 300 рублей.
Со 100 рублей до 150 рублей подорожает проезд от Зеленограда до Солнечногорска в воскресенье и от Солнечногорска до Зеленограда в будние дни с 10:00 до 1:00."
должно быть понятно. Можно несколько раз прочитать что бы лучше понять. В крайнем случае - задать себе несколько вопросов связанных с вышеупомянутой фразой.
1. На карте нет стрелок по направлению движения.
2. Нет обозначения дороги Клязьма-Свистуха, вы реально думаете, что ее все знают? ;)
3. В идеале должно быть и обозначение Лобни. Все названия, упомянутые в новости должны быть.
Максим, вопросы можно задавать себе, а можно сделать новость так, чтобы на ее понимание нужно было несколько секунд, а не требовалось поиграть в викторину.