«Движение будет организовано по кругу. Автобусные маршруты, идущие из Химок и микрорайона Павельцево, а также маршруты в Лобню и в микрорайон Павельцево пустят в объезд через Международное и Ленинградское шоссе, и далее через Шереметьевское шоссе. Автобусные маршруты, идущие из Лобни, остаются без изменения», — сообщили в областном министерстве транспорта.

Реконструкция Старошереметьевского шоссе между Шереметьево-1 — Шереметьево-2 началась в июле 2016 года. Её планируется завершить в 2017 году, по сведениям m24.ru (ранее в планах было лето 2018 года). На трассе построят кольцевую транспортную развязку и надземные пешеходные переходы, расширят участок автодороги между двумя зданиями аэропорта Шереметьево расширят до четырех полос. Модернизация направлена на то, чтобы подготовить дорожную сеть к возрастающему транспортному потоку на десять лет вперёд.