Более двадцати тысяч московских дворов обследовал Центр организации дорожного движения, чтобы разработать рекомендации для префектур, застройщиков и жителей относительно организации безопасного пространства во дворах. Посмотрите на рекомендации ЦОДД и на свой двор — насколько они друг другу соответствуют.
По данным Центра, в прошлом году в московских дворах произошло 594 ДТП, что составило 7% от общего числа аварий в городе. Ранено было 586 человек, а погибли 18. Среди основных причин аварий во дворах ЦОДД называет высокую скорость движения, дефицит парковочных мест и как следствие неправильную организацию парковочного пространства, слабую видимость, невнимательность пешеходов, неприспособленность дворов для маломобильных людей.
Изучив опыт стран и городов, схожих с Москвой по масштабу и динамике развития, ЦОДД разработал новые рекомендации по благоустройству дворов, нацеленные на безопасность и комфорт жителей. Общих рекомендаций шесть:
Пересмотр способов организации движения по двору — в частности, минимизация транзитного потока (особенно рядом с магистральными улицами, когда водители объезжают по дворам пробки), размещение парковок у выезда во двор и так далее
Принудительное ограничение скоростного режима — не только во дворах, но и между микрорайонами, на выездах с прилегающей территории.
Рациональное использование регламентирующих знаков — с одной стороны, ЦОДД рекомендует обозначать дворы знаками «Жилая зона», которые ограничивают скорость до 20 км/ч и дают приоритет пешеходам, но также советует не злоупотреблять знаками, чтобы не создавать у водителей ощущение езди по улице.
Регламентирование парковочного пространства — двор в целом не должен рассматриваться, как место для парковки — так не годится: водители должны однозначно определять, какие места годятся для парковки, а какие нет. При этом необходимо соблюдать нормы по парковочным местам, вести работу с жителями и при необходимости в качестве компенсации парковочных мест возле подъездов организовывать плоскостные парковки на подходящих участках вне дворов, но вблизи жилых зон.
Повышение доступности двора для маломобильных — это не только люди на инвалидных колясках, но и пожилые, мамы с колясками. Для них нужно делать дорожки достаточной ширины, поверхность не должна быть скользкой (рекомендуется асфальт или плитка с маленькой шириной шва), лестницы, пандусы, подъемные устройства, ограждения на уклонах со значительным перепадом высота, а также места отдыха вдоль маршрутов движения.
Повышение доступности двора для пользователей средств индивидуальной мобильности — это самокаты, велосипеды скутеры. Для них ЦОДД ничего специально не предлагает (кроме снижения скорости движения машин по дворам) и просто констатирует проблему — из общего количества аварий с несовершеннолетними, 40% произошли с участием средств индивидуальной мобильности.
На основании изученного зарубежного опыта авторы рекомендуют к применению 17 основных дизайнерских решений для создания безопасной и комфортной среды во дворах:
Автобарьеры — которые можно убрать механически или дистанционно для доступа, например, спецтехники (пожарных, скорых, мусоровозов)
Столбики и болларды — для ограничения мест для парковки машин, например, возле подъезда (такие уже стоят во многих зеленоградских дворах) Такие столбики могут стать и элементом дизайна дворов — в Амстердаме местные «болларды» являются частью городского имиджа
Входные группы — организовать их так, чтобы при выходе из подъезда человек не попадал сразу на проезжую часть
Выступы и повышения — на пересечениях пешеходных дорожек и проезжей части для ограничения скорости машин и видимости пешеходов
Геометрия проезда — S-образное искривление проездов снизит скорость машин и количество припаркованных автомобилей, а также увеличит внимательность водителей
Делиниаторы — эти элементы служат для отделения пешеходных зон от проезжей части и парковочного пространства, если они находятся в одном уровне, а также для разделения парковки на зоны и предотвращения хаотичной парковки автомобилей. В Зеленограде раньше использовали бетонные полусферы, но, похоже, они не практичны и плохо справляются с этой задачей
Искусственные дорожные неровности — для снижения скорости машин на прямых проездах, которые провоцируют ехать быстрей, а также в местах возможного выхода пешеходов на дорогу, вблизи школ
Корректоры скорости — разные объекты (клумбы и других малые архитектурные формы), которые создают видимость наполненности пространства и заставляют водителей снижать скорость
Освещенный пешеходный переход — для улучшения видимости на дороге. В Зеленограде сейчас подсвечиваются только некоторые переходы на улицах, но не в жилых зонах
Островки безопасности — там, где есть большое заасфальтированное пространство на местах движения пешеходов. Они сузят проезжую часть и замедлят автомобили
Разметка — для обозначения полос движения, мест для парковки и служебного транспорта (уже используется в Зеленограде), а также для изменения геометрии движения машин
Приподнятый пешеходный переход — обеспечит внимательное отношение водителей и снижение скорости перед переходом, а также безбарьерное передвижение для пешеходов в один уровень с тротуаров. Сейчас в Зеленограде есть один приподнятый переход и тот — не во дворе, хотя ГИБДД предлагала это решение ещё шесть лет назад
Текстура покрытия — различная текстура позволит визуально выделить пешеходные дорожки и переходы, а также замедлить автомобили
Тротуар — правильная ширина тротуара обеспечит комфорт и безопасность пешеходам и снизит ситуации, когда пешеход вынужден сойти с тротуара на проезжую часть
Тупиковая разворотная площадка — для снижения транзитного трафика необходимо блокировать сквозное движение через двор, а значит для удобства нужно сделать круговой разворот
Ширина полосы — решает проблемы запаркованности и скорости движения во дворе
Элементы озеленения — могут служить как ограничительными элементами для мест парковки, так и разделять различные функциональные зоны, отделять пешеходные дорожки от проезда. К тому же это красиво.
Этой осенью «Зеленоград.ру» начал составлять рейтинг общественных пространств нашего города, оценивая их по «Двенадцати критериям качества», разработанными голландским институтом Гейла. Практически повсеместное отсутствие защиты от машин — одна из общих проблем всех дворов в нашем городе.
Вспомните свой двор — насколько он соответствует рекомендациям ЦОДД, можно ли применить в них предлагаемые решения.