Шесть рекомендаций

Изучив опыт стран и городов, схожих с Москвой по масштабу и динамике развития, ЦОДД разработал новые рекомендации по благоустройству дворов, нацеленные на безопасность и комфорт жителей. Общих рекомендаций шесть:

Пересмотр способов организации движения по двору — в частности, минимизация транзитного потока (особенно рядом с магистральными улицами, когда водители объезжают по дворам пробки), размещение парковок у выезда во двор и так далее

Принудительное ограничение скоростного режима — не только во дворах, но и между микрорайонами, на выездах с прилегающей территории.

Рациональное использование регламентирующих знаков — с одной стороны, ЦОДД рекомендует обозначать дворы знаками «Жилая зона», которые ограничивают скорость до 20 км/ч и дают приоритет пешеходам, но также советует не злоупотреблять знаками, чтобы не создавать у водителей ощущение езди по улице.

Регламентирование парковочного пространства — двор в целом не должен рассматриваться, как место для парковки — так не годится: водители должны однозначно определять, какие места годятся для парковки, а какие нет. При этом необходимо соблюдать нормы по парковочным местам, вести работу с жителями и при необходимости в качестве компенсации парковочных мест возле подъездов организовывать плоскостные парковки на подходящих участках вне дворов, но вблизи жилых зон.

Повышение доступности двора для маломобильных — это не только люди на инвалидных колясках, но и пожилые, мамы с колясками. Для них нужно делать дорожки достаточной ширины, поверхность не должна быть скользкой (рекомендуется асфальт или плитка с маленькой шириной шва), лестницы, пандусы, подъемные устройства, ограждения на уклонах со значительным перепадом высота, а также места отдыха вдоль маршрутов движения.

Повышение доступности двора для пользователей средств индивидуальной мобильности — это самокаты, велосипеды скутеры. Для них ЦОДД ничего специально не предлагает (кроме снижения скорости движения машин по дворам) и просто констатирует проблему — из общего количества аварий с несовершеннолетними, 40% произошли с участием средств индивидуальной мобильности.