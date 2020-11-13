Первого числа здесь установили светофор, а 12 ноября его включили. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) не планировал дополнительную подсветку, но она всё же появилась. Ночью 13-го компания-подрядчик «СпецДорПроект» повесила светильники для освещения «зебры».

В прошлом декабре компания за одну ночь подсветила десять пешеходных переходов после трагического ДТП на другой «зебре» — между 16-м и 20-м микрорайонами. Там насмерть сбили пятилетнюю девочку с её бабушкой.

Ещё до установки светофора напротив хосписа и водители, и пешеходы жаловались, что переход тёмный. Автомобилисты также сетовали на разделительное ограждение, из-за которого пешеходов не видно, особенно в тёмное время суток, и вообще на беспрерывный поток людей на «зебре». Пешеходы, в свою очередь, говорили об интенсивном движении и лихачестве водителей, едущих «под горку», поскольку переход находится в ложбине.

Первый день с включённым светофором показал, что пешеходы и водители по привычке пересекают «зебру» как нерегулируемую. Такая же ситуация наблюдалась первое время и на Каменке после включения там светофора.

Прежнее бестолковое проектирование улиц и переходов способствует таким трагедиям, как на Каменке и Георгиевском проспекте, считает технический директор «СпецДорПроекта» Контантин Антонович. Нынешняя стратегия компании и ЦОДД — все пешеходные переходы через четыре полосы и более — а на Георгиевском проспекте их шесть — должны быть регулируемыми и с островками безопасности. «Сегодня это можно делать без ущерба для движения транспорта», — уточняет Антонович. Также, по его мнению, все наземные переходы — и регулируемые, и нерегулируемые — должны быть с подсветкой вне зависимости от количества полос.