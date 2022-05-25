Продуктовая ярмарка снова открылась в 3-м микрорайоне, на Яблоневой аллее, между ТЦ и магазином «Атак». Новый арендатор поставил на некоторые товары действительно низкие цены, меньше даже, чем в сетевых супермаркетах. Рассказываем и показываем, что и за сколько там продают (примеры цен ниже «Пятёрочки» выписали под фотографиями). Ярмарка работает с 10 до 20 часов, кроме понедельника. С 12 до 16 по социальной карте на некоторые товары можно получить скидку 10%.
Запустить это место, как продуктовую ярмарку не удаётся уже полтора года, с момента открытия. Прежнюю дороговизну новый арендатор обещает не допустить, но у него есть проблема — в здание неудобно заходить. Со стороны ТЦ нужно идти по дороге вместе с машинами, а потом по наклонной дорожке, которая в дождь становится скользкой, натоптанную тропинку огородили лентой, с дороги не видно вход. «Приходится каждого буквально под руку приводить», сетует предприниматель и просит помощи от городских властей — сделать ещё один вход, напрямик со стороны Яблоневой аллеи. Иначе ярмарка долго не протянет даже с низкими ценами.
Пилят безнаказанно и не боятся.