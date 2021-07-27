Сегодня национальные правительства обосновывают закрытие границ масштабами распространения вируса, разделяя государства на так называемые зоны, и Россия попадает в красную зону — территорию активного распространения ковида, отмечает в обращении Петунин. При этом число госпитализаций с тяжелым течением болезни — в частности, в Москве — в последнее время стабильно снижается, фиксируется отрицательная динамика, отменены QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Во многом это обусловлено активно идущей вакцинацией, в первую очередь, Спутником V. Эффективность флагманской российской вакцины подтвердил авторитетный международный медицинский журнал The Lancet — по его данным, она составила 91,6%. При этом «более, чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ».

Действенность российской вакцины также косвенно подтверждается её успешной регистрацией более чем в 70 странах мира. «Очевидно, что регистрация вакцины — это не только экономика, но и политика, не только прибыль, но и инструмент влияния, — пишет общественный деятель, — поэтому многие западные страны воспринимают ее внедрение как вызов». Кампания по дискредитации отечественной вакцины вот уже несколько месяцев продолжается в международных СМИ. Поэтому особенно важно на межпарламентском уровне отстоять авторитет российской науки и медицины, а вместе с ними и честь страны.



Предложение направлено в Совет Федерации, поскольку его члены фактически являются лоббистами регионов, от которых избраны в верхнюю палату парламента. «Данная работа крайне важна в период повышенной активности иностранных спецслужб, стремящихся дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране накануне выборов в Государственную Думу, — подчеркивает Петунин. — Сегодня России необходимо совершить прорыв и во внешней, и внутренней политике. И именно работа членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и дипломатов могла бы внести в этот процесс неоценимый вклад».



Тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня, в Кремле надеются, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата, заявил 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет» , — цитирует Пескова ТАСС.



Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. В числе его инициатив как общественного деятеля, также предложения о запрете рекламы фастфуда, ограничении цен на гостиницы в курортный сезон и об обеспечении выпускников институтов гарантированным рабочим местом — или ежемесячными выплатами за его отсутствие.



Максим Петунин также является директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде — реконструкцию Центрального проспекта и парка Победы. В интервью «Зеленоград.ру» он рассказал о сотрудничестве компании и фонда «Сердце лидера» с зеленоградским политехническим колледжем №50.