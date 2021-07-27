1
Поднять на международном уровне вопрос о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин 27.07.2021 Партнерский материал

С таким призывом обратился к членам Совета Федерации директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин. Он предлагает начать работу по взаимному признанию прошедших клинические испытания вакцин от коронавируса — это Спутник V, «КовиВак» «ЭпиВакКорона», BionTech, Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna. Это необходимо и для свободного передвижения граждан по миру, и для чести страны.

Сегодня национальные правительства обосновывают закрытие границ масштабами распространения вируса, разделяя государства на так называемые зоны, и Россия попадает в красную зону — территорию активного распространения ковида, отмечает в обращении Петунин. При этом число госпитализаций с тяжелым течением болезни — в частности, в Москве — в последнее время стабильно снижается, фиксируется отрицательная динамика, отменены QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Во многом это обусловлено активно идущей вакцинацией, в первую очередь, Спутником V. Эффективность флагманской российской вакцины подтвердил авторитетный международный медицинский журнал The Lancet — по его данным, она составила 91,6%. При этом «более, чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ».

Действенность российской вакцины также косвенно подтверждается её успешной регистрацией более чем в 70 странах мира. «Очевидно, что регистрация вакцины — это не только экономика, но и политика, не только прибыль, но и инструмент влияния, — пишет общественный деятель, — поэтому многие западные страны воспринимают ее внедрение как вызов». Кампания по дискредитации отечественной вакцины вот уже несколько месяцев продолжается в международных СМИ. Поэтому особенно важно на межпарламентском уровне отстоять авторитет российской науки и медицины, а вместе с ними и честь страны.

Предложение направлено в Совет Федерации, поскольку его члены фактически являются лоббистами регионов, от которых избраны в верхнюю палату парламента. «Данная работа крайне важна в период повышенной активности иностранных спецслужб, стремящихся дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране накануне выборов в Государственную Думу, — подчеркивает Петунин. — Сегодня России необходимо совершить прорыв и во внешней, и внутренней политике. И именно работа членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и дипломатов могла бы внести в этот процесс неоценимый вклад».

Тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня, в Кремле надеются, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата, заявил 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет» , — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. В числе его инициатив как общественного деятеля, также предложения о запрете рекламы фастфуда, ограничении цен на гостиницы в курортный сезон и об обеспечении выпускников институтов гарантированным рабочим местом — или ежемесячными выплатами за его отсутствие.

Максим Петунин также является директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде — реконструкцию Центрального проспекта и парка Победы. В интервью «Зеленоград.ру» он рассказал о сотрудничестве компании и фонда «Сердце лидера» с зеленоградским политехническим колледжем №50.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
вакцина, петунин максим
Реклама
Реклама
Обсуждение
Степан Большачков
Вчера, 15:11
Максим Петунин — молодец! Политик, лидер и борец! Наш директор по строительству страну поднял. Россию Петунин не предал!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зеленоградец выдвигается в Госдуму от избирательного округа в Подмосковье Новости
Водитель такси сбил ребенка на самокате во дворе дома и пытался уехать. Свидетели ему помешали Новости
Когда почистят Школьное озеро? Ответы
«Светофор приводит в замешательство». ГИБДД включилась в борьбу против «белого человечка». Но их аргументы слабые и не убеждают Истории
Поднять на международном уровне вопрос о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин Партнерский материал
В автобусах и «Ласточках» двери снова открываются кнопками Новости
Пьяный водитель устроил аварию на встречке Пятницкого шоссе. Теперь угрожает пострадавшему и его семье. Раньше его уже ловили за пьяную езду и привлекали за угрозы Истории
Водная прогулка с SUP-club и клубом друзей «Зеленоград.ру». Вот как это было Истории
Новый жилой комплекс рядом с 16 и 17 микрорайонами назвали «Андреевка Life». Там будет детский сад и паркинг. Строить начнут в конце лета Новости
Магазин плитки Kerama Marazzi открылся возле станции Крюково Новости
От боярина Годунова до столяра Петрова. Пятисотлетняя история Каменки — самой живописной «зеленоградской» деревни Истории
Городскому пляжу нужна помощь после нашествия людей. Вот какие проблемы мы там нашли Истории
После запуска МЦД квартиры в Зеленограде могут подорожать на 15% и появятся новые рабочие места Новости
Что делать с дефицитом чипов на рынке микроэлектроники. Приглашаем обсудить в «Техноклубе» на площадке особой экономической зоны Хайтек
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Ступенька сломалась под человеком в подъезде жилого дома. Нога провалилась, он получил травму. Бетонную ступеньку заменили железной Новости
Зеленоградский наноцентр расширил и модернизировал производство. Его стартапы и партнёры получат новые возможности по контрактной 3D-сборке микросхем Хайтек
Продуктовая ярмарка в 16-м микрорайоне пустеет — покупатели туда не идут. Её собираются переформатировать Новости
Хоспис просит помощи в приобретении простых бытовых вещей, воды и мороженого для пациентов Новости
День Нептуна — 23 июля на Михайловских прудах Афиша
Дождевую канализацию капитально отремонтируют в 5-м микрорайоне Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Мусорные контейнеры продолжают гореть не реже раза в неделю. Вот как чиновники ответили поджигателям Истории
Определен подрядчик на прокладку новых железнодорожных путей от Москвы до Алабушево. Вот как он реконструирует станции с пересадками на метро Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Десять уголовных дел возбудили по нелегальным мигрантам за время недельной спецоперации Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру