Ввести государственное регулирование цен на услуги отелей и гостиниц предложил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Цены на черноморских курортах резко поднялись, многим российским семьям они недоступны.

Гостиничные номера в ряде случаев подорожали на 100%. «Тысячи российских семей, в том числе с детьми, которые еще недавно планировали провести свой летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов», — говорится в обращении. Петунин предлагает ввести ежегодное госрегулирование цен на номера в гостиницах Крыма, Краснодарского края и других курортных зонах с 1 мая по 30 сентября — с учетом инфляции.



Такая практика успешно применялась в России, например, во время Олимпиады в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018-м, отмечает общественный деятель. В прошлом году планировалось ввести предельные цены на гостиницы в Санкт-Петербурге, где должны были пройти матчи перенесенного из-за пандемии Чемпионата Европы по футболу.

Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. Ставки на спорт — это те же азартные игры, считает Петунин. Они приводят к игровой зависимости, депрессии, долгам и самоубийствам.

Максим Петунин также является соучредителем благотворительного фонда «Сердце лидера» и директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде. В числе его инициатив как общественного деятеля, среди прочих, предложения о запрете рекламы фастфуда и внедрении программы «Земский строитель».