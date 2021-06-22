Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: перенести их из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. Ставки на спорт — это те же азартные игры, считает Петунин. Они приводят к игровой зависимости, депрессии, долгам и самоубийствам.

Общественный деятель адресовал своё обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Казино запрещены в России в населенных пунктах с 2009 года, действуют они только в специальных игорных зонах. А букмекеры, принимающие ставки на спорт, широко представлены по всем большим и малым городам. В России уже известны несколько случаев, когда молодые люди покончили с собой из-за неудачных ставок, не сумев справиться с игровой зависимостью, отмечает Максим Петунин. Например, в Калининграде курсант покончил с собой после неудачных ставок на тотализаторе, в Москве студент Бауманки свел счеты с жизнью по той же причине. В этом году в Подмосковье мужчина убил всю семью и покончил жизнь самоубийством. По одной из версий, между супругами произошла ссора из-за ставок на спорт.

Максим Петунин также является соучредителем благотворительного фонда «Сердце лидера» и директором по строительству компании «АртСтройТехнология». В числе его инициатив как общественного деятеля также предложения о запрете рекламы фастфуда и внедрении программы «Земский строитель».