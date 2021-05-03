— Где набирают рабочих после прошлого карантинного года?

— Сейчас ситуация стабилизируется, хотя трудности, безусловно, есть. Мигранты исторически работают на московских стройках, а сейчас их стало меньше. Но люди есть. Кто-то потерял работу и переквалифицировался по строительной специальности. Помогает и государство — рядом мер поддержки строительной отрасли. В Москве, как мы видим, количество введенных строительных объектов не уменьшается и даже немного увеличилось, по сравнению с прошлыми годами. Мы сейчас подбираем рабочих и инженеров из отдаленных от Москвы городов — километров на 500-700. Приезжают и люди из более дальних регионов, в частности, северных. Так и компенсируем нехватку людей на стройке.

— В процессе реконструкции Центрального проспекта и парка Победы были проблемы с переделками из-за изменений в проекте?

— Такой ситуации, чтобы в проекте было одно, а сделали в итоге совсем другое, — не было. Есть четкий, прописанный законодательно порядок согласования проектов строительства или комплексного благоустройства с балансодержателями территории, эксплуатирующими организациями.

На подобных объектах обязательно есть авторский надзор, исполнитель приходит по конкурсу — так же, как и подрядчик. Допустим, строители прокладывают кабельную канализацию. В проекте рядом ничего нет, а по факту во время земляных работ обнаруживается сближение с водопроводной сетью. Вызывается балансодержатель сетей, специалисты «Мосгоргеотреста». Авторский надзор делает корректировку проекта. Потом надо снова согласовать эти изменения с ответственными организациями. А если изменения затрагивают конструктивные элементы, то проект снова проходит государственную экспертизу.

Сроки работы были сжатыми, условия на Центральном проспекте, конечно, стесненные, в плотной жилой застройке. Но каких-то ЧП не было. Разве что авария на проспекте: машина врезалась в новый фонарный столб, пришлось его восстанавливать. Люди не пострадали.

Считаю, что в Зеленограде мы поработали качественно, получилось красиво и комфортно для жителей. А это главное. Это социальные объекты, мы ими гордимся так же, как например, строительством НИИ пульмонологии на Ореховом бульваре или временного госпиталя на Красной Пресне, где мы работали в три смены.