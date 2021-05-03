«АртСтройТехнология» — крупная строительная компания, занимающаяся сложными комплексными проектами в Москве и Московской области. Например, реставрацией Северного речного вокзала. В Зеленограде компания выполняла реконструкцию парка Победы и Центрального проспекта, а сейчас занимается капитальным ремонтом поликлиники в 9-м микрорайоне. Кроме того, «АртСтройТехнология» реализует интересные благотворительные проекты — в частности, помогает молодым людям поработать на строительных объектах и трудоустроиться.
Мы побеседовали с директором по строительству Максимом Петуниным — о совместной программе с зеленоградским колледжем, капремонте поликлиники, работе в Зеленограде, впечатлениях от города, нюансах строительного процесса. И даже о фастфуде. Наш собеседник также занимается общественной и благотворительной деятельностью — он является директором Института социальных исследований и развития гражданских инициатив и соучредителем фонда «Сердце лидера»
— Как началось сотрудничество с Зеленоградом?
— «АртСтройТехнология» занималась комплексным благоустройством Центрального проспекта и парка Победы, победив в конкурсе на выполнение этих работ.
В процессе много общались с самыми разными организациями — и с префектурой, и с ресурсоснабжающими, — участвовали в совместных совещаниях, много работали, выкладывались, поскольку сроки были сжатые. Нам это общение понравилось, появилась идея продолжить. Помогали, например, футбольному клубу «Зеленоград» принять участие в Кубке Москвы. Болеем за них.
А параллельно мы занимались созданием благотворительного фонда. Одна из его программ, «Золотые руки», направлена на популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей — прежде всего, среди студентов колледжей и вузов. Рабочие профессии — это широкое понятие, большой перечень специальностей. Немногие знают, например, что полицейский — тоже рабочая специальность. И еще множество профессий, иные с удивительными названиями.
— Как фонд помогает студентам колледжа, и чем они занимаются в ремонтирующейся поликлинике?
— Мы стали сотрудничать с зеленоградским политехническим колледжем №50. Презентовали свою благотворительную программу, договорились провести круглый стол, поделиться своим производственным и жизненным опытом. Я убежден, что ребятам нужны наставники, необходимо общение с опытными строителями. Сам тоже готов стать спикером, мне есть, о чем рассказать. Я начинал обычным рабочим на стройке, работал электромонтажником, монолитчиком, слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики, работал у токарного станка. Стал бригадиром, потом дошёл до директора по строительству. Всё своими руками, везде добивался результатов, работал много и честно.
В поликлинике, где идёт капитальный ремонт, сейчас проходят производственную стажировку в рамках программы «Золотые руки» студенты 3 и 4 курсов колледжа, обучающиеся строительным специальностям — это будущие каменщики и отделочники, например. В поликлинике сейчас демонтируют коммуникации, перегородки, стяжки — часть ребят занимается этими рабами. А некоторые стажируются в производственно-техническом подразделении — это проверка проектной документации, составление ведомостей для заказа стройматериалов, проверка расчетов, количества материалов, соответствия чертежам и так далее. Когда начнется монтаж инженерных сетей, перегородок, штукатурка — ребята тоже будут участвовать в этих работах.
Они работают в бригадах, у них есть наставник. Это ребята их числа лучших студентов. Конечно, мы поддерживаем, прежде всего, тех, кто хорошо учится. Но, скажем так, средняя успеваемость тоже не преграда — порой молодой человек не очень-то усваивает теорию, а на практике проявляет себя хорошо.
После прохождения практики определим наиболее успешных студентов, которые будут получать стипендию от нашего фонда.
— Придут ли ребята после окончания колледжа работать на стройку?
— Для того мы и создавали фонд, чтобы заинтересовать молодых людей в приходе на стройку. Мы заинтересованы, конечно, чтобы после окончания учебы они пришли к нам. Но если не к нам, так в другую строительную компанию. Главное, чтобы они увидели, что на стройке можно нормально работать и зарабатывать. Чтобы им понравилось, чтобы они получили реальную специальность, поняли, что это нужное дело, что они работают на всем нужных объектах. Да и результат работы виден.
В прежние времена существовала строительная культура, система обучения строительным специальностям, стройотряды. Было, если помните, понятие «рабочая интеллигенция». Сейчас это, к большому сожалению, утрачено. Мы стараемся возродить традиции и помочь молодежи, да и не только ей.
— Где набирают рабочих после прошлого карантинного года?
— Сейчас ситуация стабилизируется, хотя трудности, безусловно, есть. Мигранты исторически работают на московских стройках, а сейчас их стало меньше. Но люди есть. Кто-то потерял работу и переквалифицировался по строительной специальности. Помогает и государство — рядом мер поддержки строительной отрасли. В Москве, как мы видим, количество введенных строительных объектов не уменьшается и даже немного увеличилось, по сравнению с прошлыми годами. Мы сейчас подбираем рабочих и инженеров из отдаленных от Москвы городов — километров на 500-700. Приезжают и люди из более дальних регионов, в частности, северных. Так и компенсируем нехватку людей на стройке.
— В процессе реконструкции Центрального проспекта и парка Победы были проблемы с переделками из-за изменений в проекте?
— Такой ситуации, чтобы в проекте было одно, а сделали в итоге совсем другое, — не было. Есть четкий, прописанный законодательно порядок согласования проектов строительства или комплексного благоустройства с балансодержателями территории, эксплуатирующими организациями.
На подобных объектах обязательно есть авторский надзор, исполнитель приходит по конкурсу — так же, как и подрядчик. Допустим, строители прокладывают кабельную канализацию. В проекте рядом ничего нет, а по факту во время земляных работ обнаруживается сближение с водопроводной сетью. Вызывается балансодержатель сетей, специалисты «Мосгоргеотреста». Авторский надзор делает корректировку проекта. Потом надо снова согласовать эти изменения с ответственными организациями. А если изменения затрагивают конструктивные элементы, то проект снова проходит государственную экспертизу.
Сроки работы были сжатыми, условия на Центральном проспекте, конечно, стесненные, в плотной жилой застройке. Но каких-то ЧП не было. Разве что авария на проспекте: машина врезалась в новый фонарный столб, пришлось его восстанавливать. Люди не пострадали.
Считаю, что в Зеленограде мы поработали качественно, получилось красиво и комфортно для жителей. А это главное. Это социальные объекты, мы ими гордимся так же, как например, строительством НИИ пульмонологии на Ореховом бульваре или временного госпиталя на Красной Пресне, где мы работали в три смены.
— Жители всегда жалуются, когда идут масштабные работы?
— Да, бывает. Но мы всегда идем навстречу. В одном случае поставили сами шумозащитный экран, чтобы шум не мешал людям. Делаем трапы для прохода пешеходов, даже если их нет проекте. Бывает, жалуются на мусор, причем дальше пяти метров от стройки (а по нормативам, строители убирают свою пятиметровую зону) — убираем там, восстанавливаем асфальт.
— При реконструкции в парке Победы уложили на аллеях дорожку с резиновым покрытием для бега, а потом её изрядно повредили. Это гарантийный случай?
— Тут ключевое слово «повредили». Мы уложили дорожку нормально, по проекту. Если с ней неправильно обращались, то это не гарантийный случай — повреждения должна исправить эксплуатирующая организация. То же касается и вандальных действий. Знаю, что там периодически рвутся батуты на детской площадке — это, опять-таки, последствия неправильной эксплуатации. А по гарантии мы в парке перекладывали несколько квадратных метров плитки.
— Будет ли компания участвовать в конкурсе на реконструкцию Панфиловского проспекта, улицы Юности, Московского проспекта?
— Мы из открытых источников, в том числе, из ваших публикаций, знаем, что такие работы планируются, без каких-то нюансов. Сейчас готовится проектная документация. Да, мы намерены участвовать в конкурсах и, если победим, будем рады заняться этим благоустройством. Мне вообще понравился Зеленоград — широкие улицы, чистые дворы, уютный и зеленый город.
— Что бы вы еще сделали в Зеленограде, если бы были такие предложения?
— У вас есть один очень интересный проект в МЖК — парк камней. Я был там — удивительное впечатление. В этом парке побывала наш геолог для оценки состояния камней, их ценности в научном и популяризаторском смысле. И она очень высоко их оценила. Экспонаты там интереснейшие. Если бы предложили, я бы с удовольствием посотрудничал в реализации этого проекта.
— В чем секрет успешности компании «АртСтройТехнология»?
— Компанию создал в 2011 году наш генеральный директор Александр Вячеславович Ушаков. Он тоже начинал простым рабочим, а потом организовал своё дело. Я пришёл в компанию в 2017-м. Мы разработали стратегию и взялись за дело. И за это время каждый год увеличивали объемы выполненных работ в 2-3 раза. То есть, за четыре года — примерно в восемь раз.
В чем секрет? У нас работают профессионалы — звучит банально, но это действительно так. Специалисты с колоссальным опытом. Остальное — это трудолюбие, упорство, деловая честность, здоровый азарт. Ответственность не только перед заказчиками, но перед обществом в целом.
— Как общественный деятель вы предлагаете запретить рекламу фастфуда. Почему?
— Мы направили письмо в Министерство здравоохранения и в Государственную думу РФ, в котором предлагаем ограничить рекламу фастфуда. А конкретнее, полностью её запретить в интернете, печатных СМИ, на улице, а также на телевидении и по радио с 8:00 до 23:00. Эту инициативу поддержали и диетологи, и некоторые депутаты Госдумы. В ряде зарубежных стран реклама фастфуда уже ограничена.
Врачи, эксперты в области здравоохранения (в том числе ВОЗ) давно и постоянно предупреждают о вреде «быстрой еды», серьезных последствиях для здоровья постоянного её потребления. Это пища, при приготовлении которой используется в большом количестве жир и специи. Её систематическое употребление приводит к ожирению, повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По официальной статистике, сейчас более 30% женщин и более 40% мужчин имеют лишний вес из-за фастфуда, около 30% страдают ожирением. Печально, что и около 30% детей до 12 лет имеют ожирение из-за того же.
Речь идет о культуре питания. Печально, что для многих взрослых и подростков фастфуд стал образом жизни — они собираются, проводят много времени в этих кафе. Да и едят в основном — или исключительно — эту вредную пищу.
— А в части строительства у вас есть инициативы?
— У нас есть предложения по внедрению и реализации программы «Земский строитель». По аналогии с земским доктором или земским учителем. Речь идет о притоке квалифицированных рабочих, инженеров, специалистов в сёла, посёлки, города с населением до 50 тысяч человек. Сейчас после обучения молодой специалист стремиться уехать из маленького города в Москву, в большие города, где можно заработать. А мы хотим помочь ему остаться дома и работать на благо малой родины. Для этого нужно обеспечить его жильем, нормальным заработком и, если нужно, целевым обучением. Это поддержка на государственном уровне, поэтому и нужна законодательная инициатива. Сейчас с этой целью мы работаем с губернаторами.
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