Выпускники вузов и колледжей как молодые специалисты должны быть обеспечены первым рабочим местом. Или получить господдержку в размере минимальной оплаты труда ежемесячно, если такого места по специальности не нашлось. Так считает соучредитель благотворительного фонда «Сердце лидера» и директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Письма с просьбой рассмотреть эту инициативу на законодательном уровне он направил спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, а также главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении [документ есть у «Зеленоград.ру"] говорится, что сейчас выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений часто не могут устроится на работу по специальности. Потому что требование работодателей — не менее года стажа работы, а у выпускников в лучшем случае есть только опыт, полученный на производственной практике. Молодой специалист вынужден пойти на низкоквалифицированную работу, чтобы хоть как-то заработать на жизнь, или вовсе остается без работы.

Проблема усугубляется низкой эффективностью расходования бюджетных средств: государство тратит деньги на обучение, а специалисты оказываются невостребованными на рынке труда. Кроме того, эпидемия коронавируса привела к существенному сокращению вакансий. С начала пандемии безработица выросла на 30%, а число безработных в России достигло почти пяти миллионов человек, отмечается в обращении.

Изменить законодательство нужно, чтобы «подрастающее поколение чувствовало уверенность в завтрашнем дне, для избежания разбалансированности между профессиями, которым обучают студентов, и существующими вакансиями на рынке труда», пишет Петунин. Государство должно обеспечить молодого специалиста первым рабочим местом по специальности. Или же, если подходящей вакансии нет, выплачивать пособие в размере одного МРОТ ежемесячно до тех пор, пока не появится возможность трудоустройства — но не дольше одного года.

Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. В числе его инициатив как общественного деятеля, также предложение о запрете рекламы фастфуда и ограничении цен на гостиницы в курортный сезон.

Максим Петунин также является директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде. В интервью «Зеленоград.ру» он рассказал о сотрудничестве компании и фонда «Сердце лидера» с зеленоградским политехническим колледжем №50. Учащиеся 3 и 4 курсов, обучающиеся строительным специальностям, проходят производственную практику на капитальном ремонте поликлиники в 9-м микрорайоне. Ребята работают в бригадах, у них есть наставники. А после практики наиболее успешные получат стипендию от фонда.