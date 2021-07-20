1
Обеспечить выпускников институтов гарантированным рабочим местом или ежемесячными выплатами за его отсутствие 20.07.2021 Партнерский материал

Выпускники вузов и колледжей как молодые специалисты должны быть обеспечены первым рабочим местом. Или получить господдержку в размере минимальной оплаты труда ежемесячно, если такого места по специальности не нашлось. Так считает соучредитель благотворительного фонда «Сердце лидера» и директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Письма с просьбой рассмотреть эту инициативу на законодательном уровне он направил спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, а также главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении [документ есть у «Зеленоград.ру"] говорится, что сейчас выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений часто не могут устроится на работу по специальности. Потому что требование работодателей — не менее года стажа работы, а у выпускников в лучшем случае есть только опыт, полученный на производственной практике. Молодой специалист вынужден пойти на низкоквалифицированную работу, чтобы хоть как-то заработать на жизнь, или вовсе остается без работы.

Проблема усугубляется низкой эффективностью расходования бюджетных средств: государство тратит деньги на обучение, а специалисты оказываются невостребованными на рынке труда. Кроме того, эпидемия коронавируса привела к существенному сокращению вакансий. С начала пандемии безработица выросла на 30%, а число безработных в России достигло почти пяти миллионов человек, отмечается в обращении.

Изменить законодательство нужно, чтобы «подрастающее поколение чувствовало уверенность в завтрашнем дне, для избежания разбалансированности между профессиями, которым обучают студентов, и существующими вакансиями на рынке труда», пишет Петунин. Государство должно обеспечить молодого специалиста первым рабочим местом по специальности. Или же, если подходящей вакансии нет, выплачивать пособие в размере одного МРОТ ежемесячно до тех пор, пока не появится возможность трудоустройства — но не дольше одного года.

Ранее Максим Петунин предложил изменить правовой статус букмекерских контор: приравнять их деятельность к казино, перенести из городов и поселков в специальные игорные зоны и ограничить прием ставок в интернете. В числе его инициатив как общественного деятеля, также предложение о запрете рекламы фастфуда и ограничении цен на гостиницы в курортный сезон.

Максим Петунин также является директором по строительству компании «АртСтройТехнология», выполнявшей крупные проекты по благоустройству в Зеленограде. В интервью «Зеленоград.ру» он рассказал о сотрудничестве компании и фонда «Сердце лидера» с зеленоградским политехническим колледжем №50. Учащиеся 3 и 4 курсов, обучающиеся строительным специальностям, проходят производственную практику на капитальном ремонте поликлиники в 9-м микрорайоне. Ребята работают в бригадах, у них есть наставники. А после практики наиболее успешные получат стипендию от фонда.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
работа, петунин максим
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
4 часа назад
Здорово, социально ориентированно, но непонятно, кто, как и какими ресурсами это будет реализовывать. Вернуть распределение? Увеличить число мест на государственных предприятиях? Это круто, но опять, как. Или принудить бизнес, например, МСП, нанимать выпускников? Тогда что делать с другими соискателями, как защитить сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, которые не хотят отправляться в утиль и имеют на это право. Вроде же потребность в трудовых ресурсах объективно зависит от состояния экономики, а не спускается сверху.
а у выпускников в лучшем случае есть только опыт, полученный на производственной практике
Да ладно, добро пожаловать в 2021 год, пообщаться с магистрантами, да и выпускниками специалитета 2000-х. Насчёт опыта сложнее - экономика всегда опережает образовательные программы, стандарты и пр., стремительно устаревающие и обрастающие тоннами бумаг, вот люди и набираются опыта постепенно.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Битву с водяными пистолетами устроили соседи во дворе 17-го микрорайона Жизнь
После жаркой погоды некоторые газоны в городе полностью высохли. Кажется, их косили и не поливали, нарушая правила ухода Новости
У кандидата от КПРФ Ивана Ульянченко появился ещё один двойник с похожей фамилией. На этот раз — от «Партии пенсионеров» Новости
Обеспечить выпускников институтов гарантированным рабочим местом или ежемесячными выплатами за его отсутствие Партнерский материал
Закрылся офис Сбербанка в торговом центре возле «Иридиума». Уже третий в Зеленограде за две недели Новости
Очистить площадь Юности от позорных складов-сараев. Для этого нужна ваша помощь Истории
«Когда на мой стук открыли, я заметила море сланцев и устланный матрасами пол». Как в соседях у жительницы Зеленограда появилось общежитие мигрантов Истории
Магазин женской одежды «АМЕДЕА» — новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру». Разыгрываем подарочные сертификаты Новости
Возле школы 853 в 9 микрорайоне обновят стадион и сделают площадку для настольного тенниса Новости
Ремонт опасной дороги на границе с Зеленоградом победил в голосовании на портале «Добродел». Но чиновники отказались его делать и не объясняют причину Истории
На Крюковской площади ограничат и частично перекроют движение до середины декабря Новости
После вспышки молнии задымилась трансформаторная будка в 5-м микрорайоне. Несколько домов на час остались без электричества Новости
Для общепита отменили QR-коды и разрешили работу игровых комнат. Ограничения снимут в Москве и области Новости
Гастрономический центр «Станция» — так назвали новое торговое здание на Крюковской площади Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Закрылось одно из отделений Сбербанка в 14-м микрорайоне Новости
От кого деревня Рузино получила название и как в ней нашли и расшифровали самое старое в Московии надгробие Истории
Короткое замыкание на кухне спровоцировало пожар в пустой квартире 9-го микрорайона. Соседей выводили на улицу в дыхательных масках Новости
«Пятерочка» целый год не может сделать в своем магазине нормальный пандус: проектируют, согласовывают, ищут деньги. Но за это время открыли в Зеленограде два новых магазина Новости
Отключение электричества, затопленные подъезды и дворы, забитая ливнёвка и другие последствия грозы с градом 15 июля Новости
Гравийные дорожки в лесу 9 микрорайона обещают доделать к ноябрю. По ним можно будет пройти через лес и речку Сходню в 4 и 12 микрорайоны Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
На станции Малино построят надземный переход с лифтами и новые платформы. Если её не закроют Новости
«Начальство сказало — приказ Собянина» Как местная жительница победила школьного охранника. Он не пускал детей на стадион, ссылаясь на несуществующий антиковидный указ Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Увольнение педагогов, закрытие кружков и платные занятия: родители написали открытое письмо против нового руководства клуба «Заря», а мы получили ответ чиновников Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру