Сообщения о переполненных баках на мусорных площадках присылают в редакцию «Зеленоград.ру» из самых разных микрорайонов. Есть свидетельства из 6, 10, 11, 12, 14 микрорайонов. На портале «Наш город» почти три десятка таких жалоб из всех районов.

«Вроде в Зеленограде уже такого не бывает», недоумевает наша читательница Елена, приславшая фото из 6-го микрорайона. На самом деле бывает — в Новый год завален мусором оказался 17-й микрорайон. Тогда префектура объяснила, что причина — смена мусоровывозящей компании, отметив, что этот вопрос «находится на постоянном контроле».

Но теперь представитель компании МСК-НТ, которая вывозит мусор в городе, заверил корреспондента «Зеленоград.ру», что работа проходит в штатном режиме и причина может быть в том, что машины не могут подъехать к контейнерам из-за завалов снега. «Я такой зимы давно не помню, чтобы настолько сложно было с проездом», сказал он. В итоге экипажи мусоровозов сами расчищают снег, чтобы выкатить баки с площадки. На это уходит время и график вывоза мусора сбивается.