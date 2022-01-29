Переполненные мусорные баки во дворах по всему городу. Что вообще происходит? 29.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Сообщения о переполненных баках на мусорных площадках присылают в редакцию «Зеленоград.ру» из самых разных микрорайонов. Есть свидетельства из 6, 10, 11, 12, 14 микрорайонов. На портале «Наш город» почти три десятка таких жалоб из всех районов.

«Вроде в Зеленограде уже такого не бывает», недоумевает наша читательница Елена, приславшая фото из 6-го микрорайона. На самом деле бывает — в Новый год завален мусором оказался 17-й микрорайон. Тогда префектура объяснила, что причина — смена мусоровывозящей компании, отметив, что этот вопрос «находится на постоянном контроле».

Но теперь представитель компании МСК-НТ, которая вывозит мусор в городе, заверил корреспондента «Зеленоград.ру», что работа проходит в штатном режиме и причина может быть в том, что машины не могут подъехать к контейнерам из-за завалов снега. «Я такой зимы давно не помню, чтобы настолько сложно было с проездом», сказал он. В итоге экипажи мусоровозов сами расчищают снег, чтобы выкатить баки с площадки. На это уходит время и график вывоза мусора сбивается.

Ещё одна причина, как говорят в МСК-НТ — неправильно припаркованные машины, мешающие проезду мусоровозов. Впрочем, это тоже может быть следствием снегопадов — обычные парковочные места оказываются завалены снежными кучами и водители ставят машины возле мусорок. МСК-НТ просит так не делать.

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Может быть причина действительно в сложностях проезда и нарушении графика из-за необходимости расчищать снег. Однако на многих фотографиях переполненных баков, которые присылали наши читатели, не видно, чтобы подъезд к контейнерной площадке был завален.

Если у вас во дворе тоже есть такая проблема, напишите как долго не вывозят мусор, пришлите фотографию: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, контейнерные площадки для мусора
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