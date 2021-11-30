Откуда взялся этот тариф?

Единый тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами — 839,23 руб. за 1 кубометр мусора — утвержден приказом департамента экономической политики и развития. Норматив накопления отходов с 1 января составляет 0,104 кубометра на человека в месяц — это утверждено распоряжением департамента ЖКХ. Для населения это означает плату за вывоз мусора в 7,27 руб. за квадратный метр общей площади (839,23 х 0,104 = 87,27. Это число делится на 12 месяцев — получается 7,27 в месяц).

Расчеты для обоснования единого тарифа представило мэрии государственное предприятие «Экотехпром», которому с прошлого года присвоен статус регионального (московского) оператора по обращению с коммунальными отходами. До того организация заключила в срочном порядке (закупка у единственного поставщика) контракт с нижегородским государственным предприятием на выполнение этих расчетов (определению нормативов накопления и морфологического состава отходов в Москве).

С 1 января 2022 года «Экотехпром» отвечает за выполнение полного комплекса обращения с мусором в Москве — сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение. Заниматься этим предприятие будет не само, а через подрядчиков, уже пришедших по конкурсу. В Зеленограде это всё та же компания «МСК-НТ».