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Вывоз мусора для жителей подорожает с января. Теперь эта услуга будет в платежке отдельной строкой 30.11.2021 ZELENOGRAD.RU

За вывоз мусора из уличных контейнеров с 1 января 2022 года москвичам придется платить 7 рублей 27 копеек за 1 квадратный метр общей площади квартиры. Сейчас вывоз мусора включен в состав услуги «содержание жилого помещения», а со следующего года будет оплачиваться отдельно. Например, для квартиры в 50 кв.м это означает плюс 363 рубля в ежемесячной платежке. Будет ли, и на сколько, снижена сумма за «содержание помещения», неизвестно.

Откуда взялся этот тариф?

Единый тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами — 839,23 руб. за 1 кубометр мусора — утвержден приказом департамента экономической политики и развития. Норматив накопления отходов с 1 января составляет 0,104 кубометра на человека в месяц — это утверждено распоряжением департамента ЖКХ. Для населения это означает плату за вывоз мусора в 7,27 руб. за квадратный метр общей площади (839,23 х 0,104 = 87,27. Это число делится на 12 месяцев — получается 7,27 в месяц).

Расчеты для обоснования единого тарифа представило мэрии государственное предприятие «Экотехпром», которому с прошлого года присвоен статус регионального (московского) оператора по обращению с коммунальными отходами. До того организация заключила в срочном порядке (закупка у единственного поставщика) контракт с нижегородским государственным предприятием на выполнение этих расчетов (определению нормативов накопления и морфологического состава отходов в Москве).

С 1 января 2022 года «Экотехпром» отвечает за выполнение полного комплекса обращения с мусором в Москве — сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение. Заниматься этим предприятие будет не само, а через подрядчиков, уже пришедших по конкурсу. В Зеленограде это всё та же компания «МСК-НТ».

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А как было раньше?

Тариф на вывоз мусора для жителей и раньше рассчитывался по квадратному метру площади жилья. В 2020 году мэрия повысила тариф с 2,34 до 5,23 рубля, а 2021-м — до 6,63 руб. Увидеть это можно было только по выросшим ценам за содержание жилого помещения в платежке. Содержание — это около тридцати видов работ, а в целом услуга устанавливается как ставка планово-нормативного расхода по этим работам. С 2012 по 2019 годы ставка по вывозу отходов практически не индексировалась.

Почему же плату резко подняли? Это было предсказуемо еще несколько лет назад, когда начали закрывать мусорные свалки в Подмосковье. Возить отходы приходится далеко, возросли расходы на транспорт. Кроме того, надо выполнять условия мусорной реформы, в которую Москва вступает позже, чем российские регионы. Её основная цель — значительное сокращение захоронения отходов на полигонах, строительство мусоросжигающих заводов и комплексов по переработке отходов, раздельный сбор мусора. Жители Подмосковья уже два года за всё это платят больше.

В московском департаменте ЖКХ расчет платы за вывоз мусора по квадратным метрам, а не на каждого жителя, считают справедливым. «Администрирование населения, фактически проживающего по конкретному адресу, затруднено, а оплата услуг регионального оператора производится за фактически вывезенный объем ТКО, — сообщили РБК в ведомстве. — На зарегистрированных жителей домов ложится бремя оплачивать вывоз собственных бытовых отходов, а также образованных незарегистрированными гражданами».

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Одновременно департамент ЖКХ уведомил о проведении общественного обсуждения проекта новой территориальной схемы обращения с отходами. Документ описывает систему сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов в Москве — с расчетами и графиками. В частности, прогнозируется рост тарифа за вывоз мусора на 4% в год. Замечания и предложения граждан, как сказано в уведомлении, принимаются до 14 декабря. При необходимости проект будет доработан, и общественное обсуждение проведут повторно, но вряд ли

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Метки:
жкх, вывоз и утилизация мусора
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
Вчера, 06:54
Из статьи "В московском департаменте ЖКХ расчет платы за вывоз мусора по квадратным метрам, а не на каждого жителя, считают справедливым.В 2020 году мэрия повысила тариф с 2,34 до 5,23 рубля, а 2021-м — до 6,63 руб.Норматив накопления отходов с 1 января составляет 0,104 кубометра на человека в месяц — это утверждено распоряжением департамента ЖКХ. Для населения это означает плату за вывоз мусора в 7,27 руб. за квадратный метр общей площади (839,23 х 0,104 = 87,27. Это число делится на 12 месяцев — получается 7,27 в месяц)" - вывоз подорожал в 17 раз. А з/п и пенсия не подорожали. И это на одного человека. Простой расчет 54м 3 человека 1200руб. в месяц. А раньше 70 руб. А всё считают и считают, грабят и грабят, воруют и воруют. Доколе!!! Будем молчать?!
Юрий Евстифеев
Вчера, 07:14
Если у Вас 3 детей и 81 м то за вывоз мусора 3060 руб.(можете проверить)! Везём весь мусор к Кремлю! Пусть закопаются в нём! Это не власть! Это воры! Проголосовали, подтусовали и получили! И это результаты Великой Октябрьской Революции 1917 года?! Боролись за мусор?!
Kill Digit
Вчера, 10:22
Единстсвенное что понятно так это то что ни черта не понятно.

Если расчёт на человека, то при чём тут квадраты, а если расчёт по квадратам зачем приплели человека в расчёт.

А тут выходит два человека с одинаковым социальным положением, но разной площадью квартиры будут должны платить по разному. А если вы умудрились иметь дачу, то и вовсе придётся платить за все имеющиеся метры, ведь наличие человека на площади по приведённым формулам не волнует. И многим потом в суде доказывать, что они не могут жить и мусорить вдвух местах сразу, что бы снизить мусорный налог.




Ну а если привязка всё же к площади, то человек должен вовсе исчезнуть из расчёта, кубатура всего мусора должна быть поделена на все площади региона (жилые, нежелые, производственные и т.п.) и после этого мусорный налог пропорциально поделен между всех этих площадей (возможно в диспропорции с увеличением ставки производственных площадей и сниженной/льготной ставкой для населения).


А если мусорный налог будет арифметически умножаться не только на квадраты, но и помножено на души прописанные/собственники, то и вовсе может получиться кругленькая сумма.

Мусорный налог возможно и хорошо, но на данный момент к нему много вопросов, причём во многих регионах, а не только в Москве. Возможно мусорный налог надо связывать с другими параметрами человека, например, взимать его пропорционально имеющего дохода, ведь больше чем доход не купишь потенциального мусора - на доп.мусор просто не хватит денег.
Kill Digit
Вчера, 10:37
Будет ли, и на сколько, снижена сумма за «содержание помещения», неизвестно.
В большинстве случаев добавления новых строк в ЕПД не приводило к снижению иных строк, в том числе не снижались строки их которых вычленялась эта услуга. Вспомнить хотя бы КАП.РЕМОНТ, который тоже когда-то жил в строке РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (часть денег должна была идти на кап.ремонт ранее, но в некоторых домах ни разу на кап.ремонт ни чего не пошло из этой строки до вычленения отдельной строкой), но после вычленения старая строка не стала дешевле.
Dmitriy Gorlov
Вчера, 15:52
Странно. Производят мусор люди а не квадратные метры. На 30 метрах может жить 3 человека, а на 50 один, а платить ему придётся больше чем троим. Взрыв мозга. Умом Россию не понять...
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