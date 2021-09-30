Комплекс по переработке отходов (КПО «Нева») строится рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда. Сейчас комплекс готов на 65%, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.
Об этом стало известно во время посещения объекта контактной группой, которая контролирует строительство. Как сообщили в администрации Солнечногорского района, сейчас на стройке заняты 350 человек и 120 машин, идет процесс заливки железобетонных конструкций на участке компостирования.
Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов будет идти на утилизацию:
- 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
- 30% - на компостирование в технический грунт
- 25% - перерабатываться в RDF-топливо
Насколько эти цифры окажутся близки к реальности, сказать сложно.
На производстве обещают исключить вредное воздействие на окружающую среду. Безопасность будет обеспечивать трехслойный противофильтрационный экран в основании участков карт размещения, установке обратного осмоса для сбора, отвода и очистки фильтрата, а также многоступенчатая очистка сточных вод.
На участке тоннельного компостирования применят оборотную систему водоснабжения. В пресс-релизе администрации отмечается, что впервые в России именно на КПО «Нева» используют технологию созревания грунта в отдельных для каждого бурта герметичных камерах.
Весной этого года в министерстве ЖКХ Московской области сказали «Зеленоград.ру», что "хвосты" с КПО отправятся на сжигание в Хметьево, когда там достроят мусоросжигательный завод. Это должно было произойти в 2023-2024 годах, сжигать планировалось около четверти отходов КПО. До завершения строительства "хвосты" захоранивали бы на полигоне рядом с Поварово.
В сентябрьском сообщении администрации Солнечногорска о сжигании ничего не говорится, только о захоронении на полигоне. Но речь идет о «25% неперерабатываемых фракций». Имеется ли в виду, что остальные неперабатываемые фракции будут сжигаться, или 25% - это и есть все отходы, которые нельзя переработать, не вполне ясно.
Так или иначе, «хвосты» рядом с Поварово будут размещать по принципу «сухого полигона». Инертные фракции без органики предварительно упакуют в специальную пленку. Это должно исключить анаэробные процессы, образование газов и фильтрата.
На полигоне почву и воду от отходов будет защищать противофильтрационный экран. Среди его слоев — специальная геомембрана, а также бентонитовые маты. Специальная глина в их составе обеспечивает страховочный барьер: она способна сама затянуть место разрыва при поступлении влаги.
Верхним слоем противофильтрационного экрана станет дренажная сетка с геотекстилем. Она будет собирать поверхностные воды и направлять по дренажной системе на очистные сооружения. Уточняется, что качество воды после очистки будет соответствовать рыбохозяйственным нормам.