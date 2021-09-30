В сентябрьском сообщении администрации Солнечногорска о сжигании ничего не говорится, только о захоронении на полигоне. Но речь идет о «25% неперерабатываемых фракций». Имеется ли в виду, что остальные неперабатываемые фракции будут сжигаться, или 25% - это и есть все отходы, которые нельзя переработать, не вполне ясно.

Так или иначе, «хвосты» рядом с Поварово будут размещать по принципу «сухого полигона». Инертные фракции без органики предварительно упакуют в специальную пленку. Это должно исключить анаэробные процессы, образование газов и фильтрата.

На полигоне почву и воду от отходов будет защищать противофильтрационный экран. Среди его слоев — специальная геомембрана, а также бентонитовые маты. Специальная глина в их составе обеспечивает страховочный барьер: она способна сама затянуть место разрыва при поступлении влаги.

Верхним слоем противофильтрационного экрана станет дренажная сетка с геотекстилем. Она будет собирать поверхностные воды и направлять по дренажной системе на очистные сооружения. Уточняется, что качество воды после очистки будет соответствовать рыбохозяйственным нормам.