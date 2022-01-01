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Мусорные пакеты завалили 17-й микрорайон. Их не могут вывезти полностью уже второй день 01.01.2022 ZELENOGRAD.RU

В таких случаях говорят — случился «мусорный коллапс». Начиная с 31 декабря площадки для сбора отходов 17-го микрорайона завалены пакетами с мусором, контейнеры переполнены. Городская администрация в курсе, но ситуация пока не меняется. Это произошло на фоне начала работы в Москве нового оператора по обращению с отходами.

Территориальный руководитель управляющей компании «Пик Комфорт», которая обслуживает эти площадки, в курсе проблемы, но ситуация не меняется второй день, сообщил «Зеленоград.ру» местный житель Денис. Он уже отправил жалобы на портал «Наш город», в ОАТИ и оперативному дежурному префектуры, но не уверен, что их рассмотрят быстро из-за праздников.

Причина проблемы, считает Денис, нехватка контейнеров и недостаточная частота вывоза. Мусор вывозят раз в день — его вывезли утром 30-го декабря. А утром 31-го декабря подрядчик «Пик-Комфорта» (компания «Арктика») мусор не вывез, люди начали сваливать мусор вокруг. 31-го вечером приехала одна машина, забрала мусор только из контейнеров, и то не везде — навалы мусора вокруг площадок остались. Сегодня, считает Денис, эти навалы пытались разложить по контейнерам, всё не влезло, плюс начали приносить новый мусор.

В управляющей компании «Пик-комфорт» 31 декабря Денису сообщили, что «подвел старый перевозчик мусора» (видимо, речь шла про «Артктику») и что такая проблема возникла на многих объектах компании. 1-го января в компании сообщили, что решают проблему — ждут машины для вывоза мусора.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в городскую администрацию о причинах мусорного коллапса в 17-м микрорайоне.

Между тем с 1 января в обращении с отходами в Москве произошли серьезные изменения — вывоз мусора подорожал, оплата за эту услугу теперь будет в платежке отдельной строкой, а отвечать за неё будет единый региональный оператор — государственное предприятие «Экотехпром».

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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Жора Тыковлев
Вчера, 17:28
Как всегда: "Мусор подкрался незаметно!" Как и снег...
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