Территориальный руководитель управляющей компании «Пик Комфорт», которая обслуживает эти площадки, в курсе проблемы, но ситуация не меняется второй день, сообщил «Зеленоград.ру» местный житель Денис. Он уже отправил жалобы на портал «Наш город», в ОАТИ и оперативному дежурному префектуры, но не уверен, что их рассмотрят быстро из-за праздников.

Причина проблемы, считает Денис, нехватка контейнеров и недостаточная частота вывоза. Мусор вывозят раз в день — его вывезли утром 30-го декабря. А утром 31-го декабря подрядчик «Пик-Комфорта» (компания «Арктика») мусор не вывез, люди начали сваливать мусор вокруг. 31-го вечером приехала одна машина, забрала мусор только из контейнеров, и то не везде — навалы мусора вокруг площадок остались. Сегодня, считает Денис, эти навалы пытались разложить по контейнерам, всё не влезло, плюс начали приносить новый мусор.

В управляющей компании «Пик-комфорт» 31 декабря Денису сообщили, что «подвел старый перевозчик мусора» (видимо, речь шла про «Артктику») и что такая проблема возникла на многих объектах компании. 1-го января в компании сообщили, что решают проблему — ждут машины для вывоза мусора.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в городскую администрацию о причинах мусорного коллапса в 17-м микрорайоне.

Между тем с 1 января в обращении с отходами в Москве произошли серьезные изменения — вывоз мусора подорожал, оплата за эту услугу теперь будет в платежке отдельной строкой, а отвечать за неё будет единый региональный оператор — государственное предприятие «Экотехпром».