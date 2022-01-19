Парковки — просто каша

Парковочные места во дворах и на некоторых улицах расчищают зачастую только там, где может проехать трактор. Отвалы от него засыпают машины, водители кое-как выбираются из завалов утром, вечером встают на уже заваленное снегом место, которое трактор заваливает ещё раз. И ещё раз, и ещё раз. Всё это приводит к массовым застреваниям машин. О таких случаях сообщают жители 3, 4, 5, 11, 18 микрорайонов. Почти все такие жалобы сопровождаются свидетельствами, что снег с парковок не вывозили с начала зимы.

После новогодних праздников префект Анатолий Смирнов объяснил плохую уборку парковок: мол, во время сильных снегопадов, холодов и тем более в каникулы водители предпочитают не ездить на машинах, а убирать снег между тесно поставленных машин сложно. Поэтому сугробы там остаются надолго, смерзаются, и затем на их уборку требуется намного больше времени. Сколько это «намного больше времени», префект не уточнил. Возможно, всю зиму.

Проблема с этим объяснением в том, что во многих местах плохо убирали с начала зимы и после праздников лучше не стало. При этом фраза «требуется намного больше времени» как бы намекает, что нужно только немного подождать — но ситуация ведь не меняется.