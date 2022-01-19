«Ситуация за гранью добра и зла», «не чистили ни разу за всю зиму» — это типичные отзывы зеленоградцев про уборку снега этой зимой. Похоже, система уборки, более-менее работающая в прошлые годы, поломалась из-за регулярных снегопадов. Городская администрация ссылается на превышение норм, но оказывается, что эти нормы превышаются из года в год. Если автомобильные дороги и пешеходные дорожки во дворах расчищают удовлетворительно, хотя и не успевают вывозить снег, то основная проблема — расчистка парковок, многие из которых не чистили с начала зимы, синхронизация работы тракторов и дворников и ничейные территории.
Парковочные места во дворах и на некоторых улицах расчищают зачастую только там, где может проехать трактор. Отвалы от него засыпают машины, водители кое-как выбираются из завалов утром, вечером встают на уже заваленное снегом место, которое трактор заваливает ещё раз. И ещё раз, и ещё раз. Всё это приводит к массовым застреваниям машин. О таких случаях сообщают жители 3, 4, 5, 11, 18 микрорайонов. Почти все такие жалобы сопровождаются свидетельствами, что снег с парковок не вывозили с начала зимы.
После новогодних праздников префект Анатолий Смирнов объяснил плохую уборку парковок: мол, во время сильных снегопадов, холодов и тем более в каникулы водители предпочитают не ездить на машинах, а убирать снег между тесно поставленных машин сложно. Поэтому сугробы там остаются надолго, смерзаются, и затем на их уборку требуется намного больше времени. Сколько это «намного больше времени», префект не уточнил. Возможно, всю зиму.
Проблема с этим объяснением в том, что во многих местах плохо убирали с начала зимы и после праздников лучше не стало. При этом фраза «требуется намного больше времени» как бы намекает, что нужно только немного подождать — но ситуация ведь не меняется.
По часу приходится откапывать машину на парковке напротив корпуса 1824 писала 7 января сотрудник ковидного госпиталя, застрявшая на этой парковке: «Работаю сутками, очень устаю, еду домой еле живая — хочу спросить власти, почему я выполняю свой долг и работу несмотря ни на что, а они наплевали на людей?». С тех пор прошло две недели, но машины продолжают застревать на этой парковке. Как говорит префект: «погода вновь подсыпала нам обильного снега».
Не принимает такие отговорки житель 516-го корпуса Алексей. Он уверен, что проблема не только возле его дома, а по всему городу (и это правда) и для её решения нужен системный подход. «Вплоть до того, что если понимают, что не справляются силами ЖКХ, значит пусть придумывают инструменты. Как вариант, запланировать субботники во дворах: оповестить жителей о дате и попросить заодно убрать на это время машины с парковки, выдать лопаты, ломы, организовать сразу трактор и грузовик, чтобы этот снег вывезти. В каждом доме живут сотни людей, если соберётся по 10-20 чел, это вопрос нескольких часов».
Алексей признаёт, что его решение не обязательно лучшее, вариантов может быть много, просто он чувствует, что на эту работу «банально забили».
Уборку отвалов и снежной каши, которые остаются после проезда тракторов, уже несколько лет как вроде бы научились синхронизировать с работой дворников с лопатами — проехал трактор и отвалы после него быстро убрали. В этом году не так.
Каждый день по Березовой аллее проезжает трактор и оставляет после себя «полнейший завал», рассказывает житель 4-го микрорайона Алексей. Он снимал место между корпусом 424А и школой в разное время и ситуация не менялась. Алексей возмущается и не понимает, как на это повлиять: «всё в говне, вообще ничего не убирают, я не знаю, почему».
«Везде завал», ответили на аналогичный вопрос Алексею из 516-го в отделе благоустройства «Жилищника», признали нехватку дворников и обещали убрать всё на следующий день, но так ничего и не сделали. Он вспоминает, как в 2020-м году из-за нехватки дворников привлекали заключенных зеленоградской колонии и призывает повторять этот опыт или делать хоть что-нибудь: «Если понимаете, что всё, ну возьмите весь персонал Жилищника, сделайте обязательными субботники для сотрудников, если не могут наладить работу».
Не стоит думать, что только «Жилищник» не справляется со снегом — проблемы есть и держателей других территорий. Жалуются на плохую уборку дорожек в лесопарке 11-го микрорайона и за школой 618, выясняется, что плохо почищены спуски-пандусы в подземные переходы.
Уже несколько дней «совершенно не очищается от снега» пешеходная часть старого моста, утверждает Елена, а Наталья добавляет, что спуск со старого моста на Заводскую улицу не чистят уже второй год и подозревает, что это просто «ничейная» территория.
Когда наши читатели присылают в редакцию сообщения о коммунальных проблемах, мы всегда советуем обратиться в управляющую компанию, в префектуру или на портал «Наш город». Но теперь регулярно получаем ответ, что эта схема перестала работать.
Жалобы на Портал «Наш город» неэффективны, утверждает Анна из 3-го микрорайона. После жалобы трактор приехал и «просто стоял для отчетности, что по системе Глонасс он там был», считает Елизавета из 4-го микрорайона. После жалобы могут разово устранить проблему, но потом повторяется всё тоже самое, говорит Алексей из 5-го.
Городская администрация упорно отказывается признавать, что проблема носит системный характер, заваливая людей цифрами: 600 человек задействовано в уборке, 1500 кубов снега вывезено и так далее.
Заместитель мэра Петр Бирюков, отвечающий в Москве за ЖКХ, говорит, что с начала зимы выпало почти 120 см, при этом «норма за весь сезон составляет 150 см». За какой период рассчитана эта норма, непонятно, но в последние годы она регулярно и значительно превышается. Например, к концу зимы 2018-го года Бирюков говорил про 180 см снега (а ожидал вообще 200), в конце зимы 2021-го года он же говорил про 174 см (правда, Гидрометцентр утверждал, что именно эта зима самая снежная за десять лет).
За какой период рассчитывают текущую норму, неизвестно, но периодически её меняют. С 2005 по 2015 год она была 134 см, при этом за те десять лет лишь дважды фактический показатель оказывался ниже нормы. Вероятно, после этого норму повысили до нынешних 150 см, но, возможно, её снова стоит пересмотреть.
«Понятно, что снега много, но у нас реально каждый год к нему не готовы, — рассуждает Алексей из 516-го корпуса. — Точнее сначала долго говорят, как готовы, сколько всего закуплено и как будет круто, а на деле…»