Патруль ДПС в 5 микрорайоне остановился, чтобы помочь водителю «Фольксваген Пассат», который застрял в снегу. В машине, помимо водителя, находилась и его жена. Супружеская пара повела себя странно, что вызвало подозрения у инспекторов — они осмотрели вещи и нашли наркотики.

33-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, при виде сотрудников полиции схватила свою сумку и прижала к себе. Кроме того, водитель, ее 29-летний супруг, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, говорится в сообщении УВД по Зеленограду.

В сумочке у женщины оказалось более 85 грамм наркотического вещества — метилэфедрона. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Семейная пара взята под стражу.