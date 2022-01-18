Патруль ДПС в 5 микрорайоне остановился, чтобы помочь водителю «Фольксваген Пассат», который застрял в снегу. В машине, помимо водителя, находилась и его жена. Супружеская пара повела себя странно, что вызвало подозрения у инспекторов — они осмотрели вещи и нашли наркотики.
33-летняя женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, при виде сотрудников полиции схватила свою сумку и прижала к себе. Кроме того, водитель, ее 29-летний супруг, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, говорится в сообщении УВД по Зеленограду.
В сумочке у женщины оказалось более 85 грамм наркотического вещества — метилэфедрона. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Семейная пара взята под стражу.
В пресс-службе УВД «Зеленоград.ру» пояснили, что вообще-то в обязанности полицейских не входит оказывать помощь на дороге застрявшему автомобилю, но здесь сработал «человеческий фактор». Инспектор по личной инициативе решил помочь водителю в трудной ситуации, и тем самым предупредил совершение преступления.
По словам представителя пресс-службы, женщина сама предъявила содержимое сумочки и созналась в том, что владеет наркотиками. Это произошло в процессе осмотра автомобиля (досмотр, который требует официального протокола и присутствия понятых, не проводился). Женщина призналась, что это ее первая попытка заработать на распространении наркотиков, и поэтому она сама решила сознаться.