Формально уборка регулируется постановлением Правительства Москвы №1018-ПП 1999 года «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка». Там нет четкого описания очередности действий, но сказано, что в случаях снегопада за режим уборочных работ отвечает оперативная группа по координации действий городских организаций и префектов административных округов.

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов рассказал, что в первую очередь расчищаются выходы из подъездов, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта (и сами остановки), к детским садам и школам. Уже затем — подходы к магазинам, внутридворовые проезды, парковочные карманы и т. д.

Техника и люди с метлами и лопатами работают вместе. В одном из зеленоградских «Жилищников» пояснили, что после снегопада в первую очередь расчищаются пешеходные дорожки, чтобы люди могли пройти. Потом идет техника, но валы, которые оставляет трактор, дворник начинает убирать только после того, как прогребет основные дорожки. Потом зачищаются детские площадки и парковочные места. По регламенту полностью очистить территорию должны за три дня.

Если снег чистят плохо, надо обращаться в единую диспетчерскую службу 8(495)539-53-53 или на портал «Наш город«.