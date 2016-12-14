Официального регламента нет. В ответах на жалобы обычно упоминают постановление правительства Москвы 1999 года о правилах уборки, который отсылает к другому документу — зимнему регламенту механизированной и ручной уборки во дворах. Из регламента мы узнаем, что дворы и внутриквартальные проезды должны быть убраны до 10 часов утра. Далее описывается технология уборки, но как быстро вслед за трактором должны приходить дворники с лопатами, не уточняется.

Быстро сделают проход шириной в лопату. По внутренней инструкции управляющих компаний на ручную уборку отвалов после прохода трактора дают 24 часа, если это навал образовался на дороге к остановке или к пешеходному переходу, рассказал Zelenograd.ru сотрудник одного из зеленоградских «Жилищников». И если в этом месте нет прохода в ширину одного человека (дворники говорят «в ширину лопаты»). А если навал — просто некий сугроб в глубине микрорайона, то убирать его могут и в течение трех суток, по мнению управляющих компаний это нормально. По инструкции, дворники чистят в первую очередь выходы из подъездов, тротуары, лестничные пролеты переходов и «подходные дорожки», а все остальное уже потом.

Еще один нюанс уборки дворов: дворники работают с 7 до 17 часов, во время снегопада их могут вызвать на работу к 6 утра. Но не позже пяти вечера. А тракторы ездят в местных проездах до 19:00, иногда и позже, для дворников это время считается «в ночь».

Снег на парковках уберут в последнюю очередь. Та же инструкция касается уборки отвалов вдоль парковок. То есть трое суток ваша машина может быть завалена снегом — это по инструкции. Кроме отвала после трактора, парковки используют для складирования снега — это тоже закреплено инструкцией. Дворник на свое усмотрение выделяет одно или несколько парковочных мест, снег там складируется, потом его вывозят в течение трех суток", — объяснил зеленоградский дворник. Если все места заняты машинами, то снег кидают между ними. Могут перекидывать снег и на газоны, но только в том случае, если этот снег не был до того обработан реагентами. Парковочные места тоже убирают, но в последнюю очередь, после расчистки всего остального во дворе.

Что делать, если даже за трое суток снег не убрали? Жаловаться. Лучше всего сразу по всем каналам: позвонить в свою диспетчерскую, написать в префектуру и на портал «Наш город». И возить с собой лопату.