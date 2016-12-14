Когда трактор расчищает дорожки во дворах, он засыпает снегом парковки и пересечения с пешеходными дорожками. За ночь намерзает ледяной ком, который никто не убирает. Сотни людей пишут жалобы, тысячи молча терпят. Zelenograd.ru разбирался, почему так происходит.
Официального регламента нет. В ответах на жалобы обычно упоминают постановление правительства Москвы 1999 года о правилах уборки, который отсылает к другому документу — зимнему регламенту механизированной и ручной уборки во дворах. Из регламента мы узнаем, что дворы и внутриквартальные проезды должны быть убраны до 10 часов утра. Далее описывается технология уборки, но как быстро вслед за трактором должны приходить дворники с лопатами, не уточняется.
Быстро сделают проход шириной в лопату. По внутренней инструкции управляющих компаний на ручную уборку отвалов после прохода трактора дают 24 часа, если это навал образовался на дороге к остановке или к пешеходному переходу, рассказал Zelenograd.ru сотрудник одного из зеленоградских «Жилищников». И если в этом месте нет прохода в ширину одного человека (дворники говорят «в ширину лопаты»). А если навал — просто некий сугроб в глубине микрорайона, то убирать его могут и в течение трех суток, по мнению управляющих компаний это нормально. По инструкции, дворники чистят в первую очередь выходы из подъездов, тротуары, лестничные пролеты переходов и «подходные дорожки», а все остальное уже потом.
Еще один нюанс уборки дворов: дворники работают с 7 до 17 часов, во время снегопада их могут вызвать на работу к 6 утра. Но не позже пяти вечера. А тракторы ездят в местных проездах до 19:00, иногда и позже, для дворников это время считается «в ночь».
Снег на парковках уберут в последнюю очередь. Та же инструкция касается уборки отвалов вдоль парковок. То есть трое суток ваша машина может быть завалена снегом — это по инструкции. Кроме отвала после трактора, парковки используют для складирования снега — это тоже закреплено инструкцией. Дворник на свое усмотрение выделяет одно или несколько парковочных мест, снег там складируется, потом его вывозят в течение трех суток", — объяснил зеленоградский дворник. Если все места заняты машинами, то снег кидают между ними. Могут перекидывать снег и на газоны, но только в том случае, если этот снег не был до того обработан реагентами. Парковочные места тоже убирают, но в последнюю очередь, после расчистки всего остального во дворе.
Что делать, если даже за трое суток снег не убрали? Жаловаться. Лучше всего сразу по всем каналам: позвонить в свою диспетчерскую, написать в префектуру и на портал «Наш город». И возить с собой лопату.
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Хотя хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом все таки уборка происходит. Прошлой зимой вообще дворников не видели.
Дело в том, что дворник приступает к расчистке дорожек в нашем дворе в 5-6 утра. В будни терпимо, но в выходные просыпаться в 5 от того, что в твоей спальне некто скребет лопатой - утомительно.
Такая ситуация наблюдается с 1 ноября. Т.о., уже больше месяца спать по выходным дням мы с соседями можем только до 5, если повезет - 6:30 утра. К 7:00 успевают расчистить тротураы и больше во дворе не появляются.
Жилищник при этом ссылается на некое постановление Департамента, что во время снегопада они могут приступать к уборке "в более раннее время" (с), но в дни, когда снегопада нет - ничего не изменяется, Департамент же настаивает, что Жилищник должен руководствоваться так называемым "законом о тишине". Префектура тупо повторяет отписки Жилищника.
Конца края пока не видно, впереди еще минимум 3 месяца зимы, продолжаем бодрствовать.
Парковочные места у нас во дворе за все это время почистили выборочно только один раз, поэтому навалов снега там нет)))) зато есть каток во дворе, засыпанные выезды после прохода "щекочущего" трактора и снежная каша.
По поводу уборки снега хочу сказать, что во дворе 1501 расчищено всё идеально, даже парковочные места. А вдоль улицы Андреевка всё завалено снегом. Как уборочные машины отгребают снег с проезжей части, так он и лежит вдоль парковочных карманов. Заехать, иногда, вообще невозможно. Расчистить лопатой нереально, так как всё спрессовалось.
Я понимаю, если инвалиды... А так здоровые мужики с пузом рассуждают, как тяжело взять лопату и самостоятельно расчистить место под свой автомобиль. Да вам это только на пользу, господа. Компенсация за сидячий образ жизни... Фитнес своеобразный!
Если Вы спите как медведица в берлоге и Вам всё по-фигу, то это совсем не значит, что людям надо не спать с 5 утра от скребущих лопат и тракторов, ездящих десять раз мимо окна. Если Вам не надо на работу и по-фиг когда спать - утром, днём или вечером, то есть люди, которые почти каждый день работают с утра до вечера, и хотели бы поспать часов 6-7.
Скоты.
Сопереживающие оставляют жалобы на gorod.mos.ru . Только этот ресурс вынуждает реагировать и лепить штрафы как дорожникам так и "жилищникам".
PS лопатой в шесть скребет т.к. ему еще на второй-третий- десятый участок.И это все вместо десяти дворников и по регламенту в снегопады каждые три часа, а не раз в сутки и то следующие за снегопадом.
Уж если паркуетесь рядом с подъездом, то хотя бы делайте вид, что поставили машину на какие-то полчаса, пока и сотни снежинок с небес не успело упасть.
Все железные коробки на колесах, вросшие в лед, с придомовых территорий стоит вывозить эвакуатором и возвращать за серьезный штраф.
На портале "Наш город" такую жалобу на слишком раннюю уборку в выходные дни оставить нельзя, приходится разбираться с ними "вручную".
Не соглашусь, что не должны производить очистку парковочных мест - город (а следовательно - налогоплательщики) за это платит. Но Жилищник кладет болт на свои обязательства.
Меня бесит, что мои налоги идут на оплату не оказанных услуг от прикормленных контор, зарплату депутатам в 430 тыр, префектам, замам и прочим прихлебателям (пусть они хоть икнут, что ли).
Когда я 2 года назад переехала в эту квартиру из соседнего двора, я потратила немало нервов, чтобы привести в порядок подъезд, поскольку до этого 14 этажей народа жили 20 лет и сокрушались по поводу неработающих доводчиков, грязного пола, зассаного лифта с дырой в полу и "слепой" кнопочной панели, перегоревших лампочек, вонючего мусоропровода, сломанных горок и качелей, плавающих нечистот в подвале - но поднять трубку и оставить заявку в диспетчерской почему-то всем было то ли лень, то ли все надееялись на соседа. Портал "Наш город" за 6 месяцев помог исправить эту ситуацию, Жилищник даже сам начал какие-то мелкие работы делать, не дожидаясь пинка. Того и гляди и окна в подъезде помоют за 20 лет первый раз. Жаль только, что из 3х домов (12 подъездов) нашего двора сообщения оставляют только 2 человека, остальные дальше "потрындеть под сигаретку/пока собачки-детки гуляют" не идут.
У нет претензий дворникам, у меня претензии к руководителям их конторы, которые не могу, не хотят, не знают, не умееют организовать работы.
Отредактировано: 14-12-2016, 16:12
Привыкли ныть по поводу и без!!! Спать видите ли мешают, царственная особа какая!!!
А медведь в берлоге скорее ВЫ, по-моему на личности никто не переходил!
Зеленоград не просто убирали, а вылизывали до асфальта.
В наличии не было, как сейчас такой дорогостоящей техники и такого количества иностранной рабочей силы, были более дешёвые ЗИЛы, "Беларуси", снегоуборочные машины и обычные дворники.
Может, просто потому, что ему несложно было встать в 3 часа ночи и поехать проверять город на качество уборки, а затем по результатам проверки каждому или премию или люлей.
Но так было и в городе был порядок!
Лично у меня к коммунальным службам два вопроса:
А) почему не прочищают выходы из дворов на тротуар. Это специальная уборочная стратегия, что-ли?
б) У нас в стране дефицит песка? Выгребли из всех детских песочниц, а дальше что?
Тогда безопасные реагенты! Если речь идет о выборе между испорченной обувью и сломанными конечностями, то мой выбор очевиден).
Всё хорошо, всё терпимо, это зима, льды, сугробы, просто нужно больше инструментария. Призываю управы не жлобиться, не портите всё своим сраным реагентом, мы на верном пути!
Скоты.
Отредактировано: 19-12-2016, 08:32
Отредактировано: 19-12-2016, 08:36
Снег на парковках уберут в последнюю очередь. Та же инструкция касается уборки отвалов вдоль парковок. То есть трое суток ваша машина может быть завалена снегом — это по инструкции. Кроме отвала после трактора, парковки используют для складирования снега — это тоже закреплено инструкцией. Дворник на свое усмотрение выделяет одно или несколько парковочных мест, снег там складируется, потом его вывозят в течение трех суток"
О времени работы дворников лучше молчать.После пинка приехала техника и убирали кучи С 22 ДО 3 НОЧИ.
Может кто подскажет,как написать обращение на портал "Наш город"?Там дебилизм в том,что ограниченный круг вопросов,которые можно задавать.Про уборку снега писал раз 5,но никак не удается попасть точно в тему и из-за этого модераторы отклоняют обращение