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Во дворах и на парковках долго не убирают отвалы снега. Это вообще нормально? 27.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Когда трактор расчищает дорожки во дворах, он засыпает снегом парковки и пересечения с пешеходными дорожками. За ночь намерзает ледяной ком, который никто не убирает. Сотни людей пишут жалобы, тысячи молча терпят. Zelenograd.ru разбирался, почему так происходит.

«О, Боже! Что я вижу! Уборка снега в нашем дворе?», удивлён автор фотографии.
Фото: an4oys_/Instagram

Официального регламента нет. В ответах на жалобы обычно упоминают постановление правительства Москвы 1999 года о правилах уборки, который отсылает к другому документу — зимнему регламенту механизированной и ручной уборки во дворах. Из регламента мы узнаем, что дворы и внутриквартальные проезды должны быть убраны до 10 часов утра. Далее описывается технология уборки, но как быстро вслед за трактором должны приходить дворники с лопатами, не уточняется.

Быстро сделают проход шириной в лопату. По внутренней инструкции управляющих компаний на ручную уборку отвалов после прохода трактора дают 24 часа, если это навал образовался на дороге к остановке или к пешеходному переходу, рассказал Zelenograd.ru сотрудник одного из зеленоградских «Жилищников». И если в этом месте нет прохода в ширину одного человека (дворники говорят «в ширину лопаты»). А если навал — просто некий сугроб в глубине микрорайона, то убирать его могут и в течение трех суток, по мнению управляющих компаний это нормально. По инструкции, дворники чистят в первую очередь выходы из подъездов, тротуары, лестничные пролеты переходов и «подходные дорожки», а все остальное уже потом.

Еще один нюанс уборки дворов: дворники работают с 7 до 17 часов, во время снегопада их могут вызвать на работу к 6 утра. Но не позже пяти вечера. А тракторы ездят в местных проездах до 19:00, иногда и позже, для дворников это время считается «в ночь».

Снег на парковках уберут в последнюю очередь. Та же инструкция касается уборки отвалов вдоль парковок. То есть трое суток ваша машина может быть завалена снегом — это по инструкции. Кроме отвала после трактора, парковки используют для складирования снега — это тоже закреплено инструкцией. Дворник на свое усмотрение выделяет одно или несколько парковочных мест, снег там складируется, потом его вывозят в течение трех суток", — объяснил зеленоградский дворник. Если все места заняты машинами, то снег кидают между ними. Могут перекидывать снег и на газоны, но только в том случае, если этот снег не был до того обработан реагентами. Парковочные места тоже убирают, но в последнюю очередь, после расчистки всего остального во дворе.

Что делать, если даже за трое суток снег не убрали? Жаловаться. Лучше всего сразу по всем каналам: позвонить в свою диспетчерскую, написать в префектуру и на портал «Наш город». И возить с собой лопату.

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Обсуждение
наталья kkk
13 декабря
В третьем микрорайоне внутренние проезды чистят просто отвратительно..
Свити ***
13 декабря
Возле корп.1007 несколько таких куч-сугробов заняли 5 парковочных мест!!! Это при том, что все отвалы напрочь замерзли и машины паркуются на возвышении или проваливаются в ямки. Некоторые парковочные карманы вообще ни разу не расчищались с момента первого снегопада. Машины сами там колесами укатывают или месят кашу в зависимости от погоды. Трактор не приезжает по регламенту через 3 дня - эти парковочные сугробы стоят неделю! И это при условии что мест не хватает и витают таки разговоры о введении платной парковки.
Хотя хочется отметить, что по сравнению с прошлым годом все таки уборка происходит. Прошлой зимой вообще дворников не видели.
Свити ***
13 декабря

Свити ***
13 декабря
Еще куча

Алена Шалимова
13 декабря
У меня сейчас идет буная переписка с ГБУ Жилищник района Крюково.
Дело в том, что дворник приступает к расчистке дорожек в нашем дворе в 5-6 утра. В будни терпимо, но в выходные просыпаться в 5 от того, что в твоей спальне некто скребет лопатой - утомительно.
Такая ситуация наблюдается с 1 ноября. Т.о., уже больше месяца спать по выходным дням мы с соседями можем только до 5, если повезет - 6:30 утра. К 7:00 успевают расчистить тротураы и больше во дворе не появляются.
Жилищник при этом ссылается на некое постановление Департамента, что во время снегопада они могут приступать к уборке "в более раннее время" (с), но в дни, когда снегопада нет - ничего не изменяется, Департамент же настаивает, что Жилищник должен руководствоваться так называемым "законом о тишине". Префектура тупо повторяет отписки Жилищника.
Конца края пока не видно, впереди еще минимум 3 месяца зимы, продолжаем бодрствовать.
Парковочные места у нас во дворе за все это время почистили выборочно только один раз, поэтому навалов снега там нет)))) зато есть каток во дворе, засыпанные выезды после прохода "щекочущего" трактора и снежная каша.
Фрези Грант
13 декабря
Когда зимой скребут лопатой с утра под окошком - это хотя бы можно объяснить, но когда в 5 часов утра летом вдруг просыпаешься от знакомого звука и никак не можешь сообразить, какое время года-это уже круглогодичный кошмар. Так дворник убирает остановку напротив 1501. Лопатой соскребает грязь между бордюрным камнем и проезжей частью.
По поводу уборки снега хочу сказать, что во дворе 1501 расчищено всё идеально, даже парковочные места. А вдоль улицы Андреевка всё завалено снегом. Как уборочные машины отгребают снег с проезжей части, так он и лежит вдоль парковочных карманов. Заехать, иногда, вообще невозможно. Расчистить лопатой нереально, так как всё спрессовалось.
Елена Премудрая
13 декабря
С момента снегопада 5 декабря в нашем дворе лежат эти самые отвалы (корп.130А), а маленького трактора в этом году не видели ни разу. Куда он за лето делся? Переехал к кому-то на дачу?
РћР»СЊРіР° Р›СѓРєСЊСЏРЅРѕРІР°
13 декабря
В этом году вообще что-то ужасное, почему не чтстятся карманы вдоль дорог? Как и сами дороги, пример - дорога напротив аптеки в 14 районе. Там вообще парковка превращается в аттракцион. Также сами проезды в этом районе напоминают бобслейную трассу, очищены только возле РЭУ, типа сами для себя сделали красиво. Охренели что ли?
Nataly Naydenova
14 декабря
И не говорите, не чистят плохо, чистят - плохо, ой, лопатами скребут!!! Сразу вспоминается фильм Морозко, когда она спицами стучит и Марфушеньке душеньке почивать мешает!!! Кстати, одна тут как-то жаловалась, что идёт она в 6 утра, а ей дорожки не расчистили!!! Надо было дворникам не спать, а всю ночь дороги чистить, зачем им спать, они ж - никто и звать никак... Лично возле нашего дома, тротуары расчищены всегда! И пусть лучше скребут, чем утром из сугробов выкарабкиваться! Беруши в конце концов есть!
Михаил Горюнов
14 декабря
Тоже мне, неженки...
Я понимаю, если инвалиды... А так здоровые мужики с пузом рассуждают, как тяжело взять лопату и самостоятельно расчистить место под свой автомобиль. Да вам это только на пользу, господа. Компенсация за сидячий образ жизни... Фитнес своеобразный!
Глеб Зубов
14 декабря
здоровые мужики с пузом рассуждают, как тяжело взять лопату и самостоятельно расчистить место под свой автомобиль. Да вам это только на пользу, господа. Компенсация за сидячий образ жизни...
А можно здоровые мужики с пузом, расчистив место под автомобиль, заплатят поменьше за уборку двора?
Наташа По
14 декабря
Отвалы после уборки трактором никто не разделяют на проходы, хотя они должны быть. А как иначе пробраться к дому? Или там где были асфальтированные проходы на газонах. Жители прокладывают тропинки сами.Например,проход от Липовой аллеи к корпусам 127, 126. Чтобы попасть к дому надо преодолеть отвалы от механизированной уборки снега с тыльной стороны корпусов, с той, что выходит на Центральный проспект. Интересно, что в корпусе 128 находится Управа Матушкино. Чиновники могли бы поинтересоваться качеством уборки, зайдя за угол. Но как известно, жизнь чиновника "тяжела и неказиста", зачем отягощать свои обязанности реальностью?
Дядя Вова Местный
14 декабря
"И не говорите, не чистят плохо, чистят - плохо, ой, лопатами скребут!!!"

Если Вы спите как медведица в берлоге и Вам всё по-фигу, то это совсем не значит, что людям надо не спать с 5 утра от скребущих лопат и тракторов, ездящих десять раз мимо окна. Если Вам не надо на работу и по-фиг когда спать - утром, днём или вечером, то есть люди, которые почти каждый день работают с утра до вечера, и хотели бы поспать часов 6-7.
Варвара Попова
14 декабря
В этом году вообще охамела префектура с их конторками Жилищиками,совести совсем не стало.Весь город в сугробах,ничего никто не делает и не хочет,а денег дерут.
Скоты.
Антон Рrrrr
14 декабря
заплатят поменьше за уборку двора?
Конечно, можно. И даже нужно. Вот только делать это придётся через суд, а для фиксации фактов - ждать, чтобы три дня не убирали снег с нужного парковочного места.
Сергей Иванов
14 декабря
бла-бла-бла Вас, налогоплательщики, за ваши же деньги ххх.
Сопереживающие оставляют жалобы на gorod.mos.ru . Только этот ресурс вынуждает реагировать и лепить штрафы как дорожникам так и "жилищникам".
PS лопатой в шесть скребет т.к. ему еще на второй-третий- десятый участок.И это все вместо десяти дворников и по регламенту в снегопады каждые три часа, а не раз в сутки и то следующие за снегопадом.
Фрези Грант
14 декабря
Какое там 3 дня! Месяц уже почти прошёл! Парковочное место, если оно своё собственное, можно почистить, а если это общее место в парковочном кармане вдоль дороги, то с какой стати? И речь не о том, что "мужики с пузом не могут почистить", а о том, что если и чистят, то так, что через завалы снега после этой "чистки" невозможно перешагнуть! Эти службы не из благотворительности этим занимаются, а за наши налоги.
александр сутурин
14 декабря
У 1005 девять парковочных мест сожрал снег-завалены льдинами((( Это только за неуплату налогов штрафы и пеня предусмотрена, а за невыполнение своих обязанностей почему ни кто не несет ответственность?????
нейман ольга
14 декабря
Справедливости ради, в очередной раз хочется напомнить автомобилистам, что снег ПОД их автомобилями никакой пузатый или худой дворник или жилищник чистить не должен. Более того, если автомобили мешают уборке и способствуют образованию завалов, мешающих жителям, то их стоит гнать поганой метлой с придомовых территорий.
Уж если паркуетесь рядом с подъездом, то хотя бы делайте вид, что поставили машину на какие-то полчаса, пока и сотни снежинок с небес не успело упасть.

Все железные коробки на колесах, вросшие в лед, с придомовых территорий стоит вывозить эвакуатором и возвращать за серьезный штраф.
Алена Шалимова
14 декабря
PS лопатой в шесть скребет т.к. ему еще на второй-третий- десятый участок.И это все вместо десяти дворников и по регламенту в снегопады каждые три часа, а не раз в сутки и то следующие за снегопадом
Вот и я об этом.

На портале "Наш город" такую жалобу на слишком раннюю уборку в выходные дни оставить нельзя, приходится разбираться с ними "вручную".
Не соглашусь, что не должны производить очистку парковочных мест - город (а следовательно - налогоплательщики) за это платит. Но Жилищник кладет болт на свои обязательства.

Меня бесит, что мои налоги идут на оплату не оказанных услуг от прикормленных контор, зарплату депутатам в 430 тыр, префектам, замам и прочим прихлебателям (пусть они хоть икнут, что ли).

Когда я 2 года назад переехала в эту квартиру из соседнего двора, я потратила немало нервов, чтобы привести в порядок подъезд, поскольку до этого 14 этажей народа жили 20 лет и сокрушались по поводу неработающих доводчиков, грязного пола, зассаного лифта с дырой в полу и "слепой" кнопочной панели, перегоревших лампочек, вонючего мусоропровода, сломанных горок и качелей, плавающих нечистот в подвале - но поднять трубку и оставить заявку в диспетчерской почему-то всем было то ли лень, то ли все надееялись на соседа. Портал "Наш город" за 6 месяцев помог исправить эту ситуацию, Жилищник даже сам начал какие-то мелкие работы делать, не дожидаясь пинка. Того и гляди и окна в подъезде помоют за 20 лет первый раз. Жаль только, что из 3х домов (12 подъездов) нашего двора сообщения оставляют только 2 человека, остальные дальше "потрындеть под сигаретку/пока собачки-детки гуляют" не идут.


У нет претензий дворникам, у меня претензии к руководителям их конторы, которые не могу, не хотят, не знают, не умееют организовать работы.
Барри
14 декабря
это совсем не значит, что людям надо не спать с 5 утра от скребущих лопат и тракторов, ездящих десять раз мимо окна
А что вы забыли в городе? Вокруг личного участка под Истрой никакие лопаты и трактора не скребут. А в городе скребут, да, так положено в городе. Это выбор лично каждого, где жить.

Отредактировано: 14-12-2016, 16:12
Дональд Трамп
14 декабря
Дональд Трамп
14 декабря
При Лужкове такого не было. Спасибо новому мэру!
Nataly Naydenova
14 декабря
Если Вы спите как медведица в берлоге и Вам всё по-фигу, то это совсем не значит, что людям надо не спать с 5 утра от скребущих лопат и тракторов, ездящих десять раз мимо окна. Если Вам не надо на работу и по-фиг когда спать - утром, днём или вечером, то есть люди, которые почти каждый день работают с утра до вечера, и хотели бы поспать часов 6-7.
Не поверите, и я встаю рано на работу, и каждый день. Только чистить надо, иначе сами будете потом ныть, что на работу вы идете по сугробам!!! И сплю я по часа три четыре, так как приезжаю поздно, потому что не вы одни работаете!!! И я за то, чтобы утром идти по расчищенной дорожке!!!
Привыкли ныть по поводу и без!!! Спать видите ли мешают, царственная особа какая!!!
А медведь в берлоге скорее ВЫ, по-моему на личности никто не переходил!
Станислав Фокин
14 декабря
Что бы там не говорили, но помню времена, когда префектом Зеленограда был многоуважаемый человек-легенда А.А. Ищук.
Зеленоград не просто убирали, а вылизывали до асфальта.
В наличии не было, как сейчас такой дорогостоящей техники и такого количества иностранной рабочей силы, были более дешёвые ЗИЛы, "Беларуси", снегоуборочные машины и обычные дворники.
Может, просто потому, что ему несложно было встать в 3 часа ночи и поехать проверять город на качество уборки, а затем по результатам проверки каждому или премию или люлей.
Но так было и в городе был порядок!
Иван Иньков
14 декабря
Ужас, в тм году нормально всё было, к1129 весь в этих кучах, по недели уже лежат, и так парковки нет. Жопа
Валерия """
15 декабря
В 15 микр-не, который ближе к Панфиловскому, не то чтобы редко, или плохо, или несвоевременно, а не убирают от слова "совсем". Последние лет шесть - точно. Дорожки и дороги отполировывают автомобилисты и прохожие. Поэтому у нас образовывается притоптанный наст высотой около полуметра и сверху тонкий слой льда для скоростного скольжения).

Лично у меня к коммунальным службам два вопроса:

А) почему не прочищают выходы из дворов на тротуар. Это специальная уборочная стратегия, что-ли?

б) У нас в стране дефицит песка? Выгребли из всех детских песочниц, а дальше что?
Тогда безопасные реагенты! Если речь идет о выборе между испорченной обувью и сломанными конечностями, то мой выбор очевиден).
Барри
15 декабря
Не не не, не надо никаких реагентов. Это первая белая зима за хрен его знает сколько лет, у меня белые кеды до сих пор белые, не надо лить этого говна кругом! Давайте просто на планёрке подумаем, как бы мы могли эффективнее использовать подручных таджиков, например, закупив им немного эффективных подручных средств. Ну там, лопат, бобкэтов, камазов, плавильных станций...

Всё хорошо, всё терпимо, это зима, льды, сугробы, просто нужно больше инструментария. Призываю управы не жлобиться, не портите всё своим сраным реагентом, мы на верном пути!
Андрей Л*****
15 декабря
А можно здоровые мужики с пузом, расчистив место под автомобиль, заплатят поменьше за уборку двора?
Как можно заплатить меньше нуля за уборку двора? Вам заплатить должны? Идите в дворники. Хотите опровергнуть - сфотографируйте квитацию и выделить строку с платежом за двор. Содержание общедомового имущества - это не содержание общедворового имущества, так на минуточку.
Если Вы спите как медведица в берлоге и Вам всё по-фигу, то это совсем не значит, что людям надо не спать с 5 утра от скребущих лопат и тракторов, ездящих десять раз мимо окна. Если Вам не надо на работу и по-фиг когда спать - утром, днём или вечером, то есть люди, которые почти каждый день работают с утра до вечера, и хотели бы поспать часов 6-7.
Значит спать не очень хочется. Меня хрен разбудишь. Помню на даче с друзьям тусил, завалился под утро, а они решили проверить верность моих слов, что меня из пушки не разбудишь - пальнули под моим окном из Тигра (карабин на базе СВД), проснулось полдеревни, собаки залаяли, сигналки сработали, петухи заорали, а перевернулся на другой бок и дальше захрапел. Мне спать, блин, хочется и глубоко наплевать, что под окном палят. А тут от лопаты просыпаются. Вы уж не останавливайтесь на достигнутом, запретите еще птицам петь в 5 утра, машинам ездить, грозе греметь и дожди лить.
В этом году вообще охамела префектура с их конторками Жилищиками,совести совсем не стало.Весь город в сугробах,ничего никто не делает и не хочет,а денег дерут.
Скоты.
Ну если учесть, что зима началась с начала ноября, выпало дохрена осадков и оттепели не было, то прям удивительно, куда враз должны пропасть сугробы. Ну попробуйте их есть, все меньше будет. Главное желтый снег не ешьте.
Конечно, можно. И даже нужно. Вот только делать это придётся через суд, а для фиксации фактов - ждать, чтобы три дня не убирали снег с нужного парковочного места.
Еще один юрист от бога, как над вами в суде ржать будут. Требовать компенсации за услугу за которую не платишь - это сильно. Надо мне с РЖД потребовать компенсацию за то, что электричка задержалась. Я на них не езжу, но по вашей логике мне это нисколько не должно мешать.
Парковочное место, если оно своё собственное, можно почистить, а если это общее место в парковочном кармане вдоль дороги, то с какой стати?
Конечно, вы же купили машину и вам обязаны расчистить для нее гостевой карман. Я вот на время зимы просто арендую место на платной стоянке, и то я за свои деньги его сам чищу, трактор только проезды прочищает. И ничего, не переживаю по этому поводу.
Екатерина Рубец
17 декабря
Расскажу Вам забавную историю. Я забуксовала на внутридворовой территории около стоянки. Помощь пришла от владельца уже припаркованного автомобиля, в этот день вечером он расчищал территорию перед своим автомобилем (убирал лопатой снежный вал, образовавшийся в результате механизированной уборки) для утреннего выезда с парковочного места. Поблагодарив его за помощь, я смогла (без лопаты) припарковаться только в другом районе, через дорогу от моего дома.

Отредактировано: 19-12-2016, 08:32

Отредактировано: 19-12-2016, 08:36
Андрей Л*****
17 декабря
Кстати, обращали внимание, сколько автомобилей во дворе зимуют? Летом днем во дворе шаром покати, зимой ещё место поискать надо, некоторые с начала зимы никуда не выезжали. Зашибись, подснежники. Соответственно и чистить места только вручную, трактору там делать нечего, хоть и предусмотрена для парковок механизированная уборка. У меня вон час уходил тупо одно свое место вылизать.
Igor K____
10 часов назад
дворники работают с 7 до 17 часов, во время снегопада их могут вызвать на работу к 6 утра. Но не позже пяти вечера. А тракторы ездят в местных проездах до 19:00, иногда и позже, для дворников это время считается «в ночь».

Снег на парковках уберут в последнюю очередь. Та же инструкция касается уборки отвалов вдоль парковок. То есть трое суток ваша машина может быть завалена снегом — это по инструкции. Кроме отвала после трактора, парковки используют для складирования снега — это тоже закреплено инструкцией. Дворник на свое усмотрение выделяет одно или несколько парковочных мест, снег там складируется, потом его вывозят в течение трех суток"
Если бы!У меня во дворе несколько парковочных мест были завалены 3 недели,пока не полетел пинок...убрали И через 2 дня такие же кучи образовались в соседних парковочных карманах,лежат уже 1,5 недели.
О времени работы дворников лучше молчать.После пинка приехала техника и убирали кучи С 22 ДО 3 НОЧИ.
Может кто подскажет,как написать обращение на портал "Наш город"?Там дебилизм в том,что ограниченный круг вопросов,которые можно задавать.Про уборку снега писал раз 5,но никак не удается попасть точно в тему и из-за этого модераторы отклоняют обращение
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