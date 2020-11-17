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В «Жилищнике» не хватает дворников: на их место могут привлечь осужденных из зеленоградской колонии 17.11.2020 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» готов к зиме в плане техники и реагентов, трудности есть только с персоналом: сейчас городу не хватает около 20 процентов дворников. Этот недобор возник из-за закрытых границ — из-за эпидемии трудовые мигранты не могут приехать на работу, а местные жители не особо хотят на эти должности.

Первый замдиректора «Жилищника» Александр Путивцев эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» назвал эту проблему актуальной и болезненной. По его словам, многие мигранты несколько лет подряд приезжали на зимний период в Зеленоград, чтобы подзаработать, а летом уезжали на родину заниматься своим хозяйством. Путивцев отметил, что они работают хорошо и добросовестно, старательно.

«За счет интенсивности труда, мобилизации внутренних резервов мы задачи, связанные с поддержанием порядка на дворовых территориях, решим, но их можно решать планово, а можно авралом. И вот авралом бы не хотелось», — уточнил он. Сейчас «Жилищник» приглашает на работу москвичей, также к благоустройству и содержанию дворовых территорий могут привлечь людей, которые находятся на вольном поселении в колонии Зеленограда.

Для трудоустройства в «Жилищник» можно обратиться в отдел персонала в корпусе 346, телефон 8-499-736-96-81, контактное лицо: Лошкарева Лариса Анатольевна. Сейчас на сайте учреждения указано, что дворнику предлагается зарплата 40 тысяч рублей, график работы — понедельник-пятница с 7:00 до 16:00, суббота с 7:00 до 13:00

В конце октября на эту проблему обращал внимание Сергей Собянин. По его оценке, количество трудовых мигрантов в ЖКХ снизилось на 40 процентов. «Далеко не все москвичи хотели бы взяться за лом или лопату», говорит мэр. Решение проблемы он видит в механизации и привлечении кадров из других регионов. Больше половины проголосовавших в опросе «Зеленоград.ру» указали, что россияне должны получать большую оплату, чем мигранты, за одну и ту же работу.

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Пусть берут осужденных на работу
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Метки:
коронавирус, уборка улиц и дворов, Путивцев Александр Васильевич, ГБУ "Жилищник Зеленоград"
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 18:35
Вот только осуждённых у нас во дворах не хватает. Тогда на улицу реально страшно будет выходить. Я уж молчу, про то, что этот контингент подолгу не видит женщин...а тут ходят мимо них такие красивые девушки...

Не знаю как в других районах города, но в 20-ом уже года 2-3 тротуары чистят ужасно. Сначала мы своими ногами утопчем снег и только потом бравые оранжевые жилеты соскребают это. Если снегопад приключился в ночь на воскресенье - раньше понедельника дворников не увидешь
Петр Митрин
Вчера, 18:39
За такие копейки работать себя не уважать, хотя бы по 70-75 тыщ. платили бы...
Оксана Пучинина
Вчера, 20:20
40 тысяч взрослому мужчине за физический труд (зимой - тяжелый физический труд). Интересно, какая зарплата в "Жилищнике" не у дворников и не у уборщиц...
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