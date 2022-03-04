По его словам, основное место несанкционированной торговли в Крюково это пешеходный мост и некоторые "особо отчаянные" умудряются торговаять наверху. Ещё одно популярное у уличных торговцев место - переход между 11 и 12 микрорайонами. Но там, продавцы выходят только когда потеплеет.

Ещё одна проблема, что территория, примыкающая к железной дороги находится юрисдикции линейного отдела полиции на транспорте и зеленоградское УВД не может "оттуда за шкирку вытаскивать" нелегальных торговцев.