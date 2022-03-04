Жестко бороться с нелегальной уличной торговлей цветами собираются зеленоградские чиновники перед 8 марта. Они будут нещадно изымать цветы держать их максимально долго до оплаты штрафа. Им не жалко, что цветы за это время скорее всего завянут. Так они хотят лишить нелегальную торговлю экономического смысла.
Об этом в эфире канала «Зеленоград Сегодня» рассказал заместитель префекта Дмитрий Лавров. По его словам раньше старались не зверствовать и надеялись, что когда в Крюково начнётся реконструкция вокзала, нелегальные торговцы сами разойдутся, но их стало только больше. "Мы с ними боремся, а они как тараканы — чем больше борешься, тем больше их становится», - пожаловался Лавров.
По его словам, основное место несанкционированной торговли в Крюково это пешеходный мост и некоторые "особо отчаянные" умудряются торговаять наверху. Ещё одно популярное у уличных торговцев место - переход между 11 и 12 микрорайонами. Но там, продавцы выходят только когда потеплеет.
Ещё одна проблема, что территория, примыкающая к железной дороги находится юрисдикции линейного отдела полиции на транспорте и зеленоградское УВД не может "оттуда за шкирку вытаскивать" нелегальных торговцев.
«Не вся территория, где это зло процветает, в нашей юрисдикции. В основном они сидят на территории РЖД. И грубо говоря, наше зеленоградское УВД не может их оттуда за шкирку вытаскивать. Но тем не менее, не мытьем так катаньем, мы их гоняем периодически», — сказал он.
Несмотря на то что часто продавцы это люди пожилого возраста, «борьба будет нещадной», подчеркнул Лавров. «С бабушками-дедушками все-таки тяжело. Им становится плохо, кто-то симулирует, а кому-то действительно плохо. Но штрафовать все равно приходится», — сказал Лавров отметив, что за прошлый год власти собрали штрафов на 130 тысяч рублей.
По мнению Лаврова, торговля для этих людей это «стиль жизни и клуб по интересам».