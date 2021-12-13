Открытие социального центра в здании недостроенного «аквапарка» задерживается. Похоже, надолго 13.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Социальный центр в здании недостроенного «аквапарка» возле городского пруда, судя по всему, не откроется ещё долго, хотя это обещали сделать до конца 2021 года. Ещё даже не готов и не согласован проект капитального ремонта здания, необходимый для его переоборудования в социальный центр. А префектура распорядилась нанять ЧОП для охраны этого недостроя.

О состоянии проектирования в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня» рассказал заместитель префекта Дмитрий Морозов. «До конца этого года это проектирование должно быть завершено», — сказал Морозов. Однако нужно ещё согласовать проект — это тоже займёт время и будет сделано, по мнению Морозова, уже в следующем году. После этого станет известна сумма, требуемая на капремонт и останется дождаться «когда объект будет включен в инвестиционную программу» — то есть выделения необходимого финансирования.

Учитывая время, необходимое на все эти процедуры, маловероятно, что здание успеют капитально отремонтировать, оснастить необходимым оборудованием и открыть в нем социальный центр в 2022 году.

В префектуре, похоже, тоже не ждут скорую передачу здания под капремонт — месяц назад префект издал распоряжение об охране этого «объекта незавершенного строительства». C 1 января эта работа поручена государственному учреждению «Автомобильные дороги», которое должно нанять охрану, купить для них бытовки, подключить их к электричеству, завезти туалеты. То есть это может быть надолго.

Ранее «Мой социальный центр» планировали открыть до конца 2021 года. Об этом рассказывал директор центра социального обслуживания «Зеленоградский» Олег Ларин. В центре планировали сделать кулинарную студию, мастерские, многофункциональный актовый зал, кинозал, библиотеку, бильярд, настольный теннис, два спортивных зала, кафе. На территории возле здания собирались обустроить велодорожку, совмещенную с дорожкой для скандинавской ходьбы, несколько спортивных площадок и детскую зону, а также летнюю сцену. Однако сейчас Морозов несколько туманно ответил на вопрос о целевом назначении несостоявшегося здания аквапарка. «Мы в принципе себе представляем, что там будет, но сейчас об этом еще рано говорить», — сказал он.

Непонятно также, что происходит с проектом капремонта, о котором говорил Морозов. Контракт на подготовку проектно-сметной документации был заключён в январе и выполнен в конце сентября текущего года, сообщается на сайте госзакупок. В то же время, судя по актам, выполнено работ только на 8,7 млн рублей из 21,7 млн суммы контракта). Следует полагать, что и сами работы в сентябре были выполнены не полностью. Заказчик по контракту, государственное учреждение «Мосжилниипроект», оказалось недоступно для комментария.

Участок у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. В 2007-м началось строительство, и с этого момента большая поляна превратилась в огороженную стройплощадку. Работы то велись, то останавливались, в итоге инвестор построил одно здание и обанкротился. Два года назад эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.

Читайте также
«Аквапарк» — история долгостроя
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, реконструкция, Морозов Дмитрий Витальевич, аквапарк
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открытие социального центра в здании недостроенного «аквапарка» задерживается. Похоже, надолго Истории
Покупатели новостроек в микрорайоне ЦИЭ будут «испытывать определенные неудобства» со школами, дестадами и парковками Истории
Таблички с латинскими буквами появляются на зеленоградских домах. Это показатель энергоэффективности — вот что он значит Ответы
Кафе Mill открылось на площади Юности. В меню — пицца, роллы, поке, паста и десерты Новости
Легковая машина врезалась в снегоуборочную возле Крюковской эстакады Новости
«Высылаем группу охотников для сжигания домов». Как по приказу Сталина в 1941 году сжигали Крюково и Алабушево Истории
Почему в Зеленограде так много бездомных животных и что с ними делать: забирать в приюты, стерилизовать и отпускать или усыплять? Истории
Фестиваль «Путешествие в Рождество» — в 16-м микрорайоне Афиша
«Понимаете ценность нашего танка? Его могут увезти куда-нибудь, но он должен остаться в Зеленограде». Как танк в Школьном озере нашли в первый раз, почему не подняли сразу и чем может закончиться новый поиск Истории
Легендарная «Матрица» возвращается на киноэкраны сети «Синема Парк». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты в кино Афиша
Кулинария «Брецель» открылась в 12-м микрорайоне Новости
Сделать новогоднюю фотозону в подъездах жилых домов Истории
Магазин «Дикси» в третьем микрорайоне закрывается Новости
Сайт недвижимости ЦИАН запретил сдавать жилье «только славянам». Риелтор считает, что запретом писать какие-то слова в рекламе проблему не решить Истории
Найденная на стройке в 19-м микрорайоне «мина времён войны» оказалась вовсе не снарядом Новости
В медицинском центре «Литех Зеленоград» открыты новые вакансии Реклама
В каком порядке должны убирать снег во дворах Гид
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Сразу десять новых станций метро открыли в Москве Новости
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2022 и 2023 годах Истории
Ночные «Ласточки-экспрессы» пустят между Москвой и Зеленоградом по выходным Новости
Почему в 400-м экспрессе редко появляются контролеры? Ответы
Умерла заслуженный учитель Антонина Корешкова. Она стояла у истоков зеленоградского образования Новости
Женщина попала под машину рядом с больницей. Она переходила дорогу в неположенном месте, хотя рядом переход Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру