О состоянии проектирования в интервью медиакомпании «Зеленоград сегодня» рассказал заместитель префекта Дмитрий Морозов. «До конца этого года это проектирование должно быть завершено», — сказал Морозов. Однако нужно ещё согласовать проект — это тоже займёт время и будет сделано, по мнению Морозова, уже в следующем году. После этого станет известна сумма, требуемая на капремонт и останется дождаться «когда объект будет включен в инвестиционную программу» — то есть выделения необходимого финансирования.

Учитывая время, необходимое на все эти процедуры, маловероятно, что здание успеют капитально отремонтировать, оснастить необходимым оборудованием и открыть в нем социальный центр в 2022 году.

В префектуре, похоже, тоже не ждут скорую передачу здания под капремонт — месяц назад префект издал распоряжение об охране этого «объекта незавершенного строительства». C 1 января эта работа поручена государственному учреждению «Автомобильные дороги», которое должно нанять охрану, купить для них бытовки, подключить их к электричеству, завезти туалеты. То есть это может быть надолго.

Ранее «Мой социальный центр» планировали открыть до конца 2021 года. Об этом рассказывал директор центра социального обслуживания «Зеленоградский» Олег Ларин. В центре планировали сделать кулинарную студию, мастерские, многофункциональный актовый зал, кинозал, библиотеку, бильярд, настольный теннис, два спортивных зала, кафе. На территории возле здания собирались обустроить велодорожку, совмещенную с дорожкой для скандинавской ходьбы, несколько спортивных площадок и детскую зону, а также летнюю сцену. Однако сейчас Морозов несколько туманно ответил на вопрос о целевом назначении несостоявшегося здания аквапарка. «Мы в принципе себе представляем, что там будет, но сейчас об этом еще рано говорить», — сказал он.

Непонятно также, что происходит с проектом капремонта, о котором говорил Морозов. Контракт на подготовку проектно-сметной документации был заключён в январе и выполнен в конце сентября текущего года, сообщается на сайте госзакупок. В то же время, судя по актам, выполнено работ только на 8,7 млн рублей из 21,7 млн суммы контракта). Следует полагать, что и сами работы в сентябре были выполнены не полностью. Заказчик по контракту, государственное учреждение «Мосжилниипроект», оказалось недоступно для комментария.

Участок у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — еще в 2002 году. В 2007-м началось строительство, и с этого момента большая поляна превратилась в огороженную стройплощадку. Работы то велись, то останавливались, в итоге инвестор построил одно здание и обанкротился. Два года назад эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019 года «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.