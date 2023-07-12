«А что у вас случилось-то?», — поинтересовался затем инспектор. Жители объяснили, что выиграли в голосовании по программе губернатора для благоустройства спорного участка. Как минимум, они хотят проложить по нему пешеходную дорожку до Зеленограда. Проект уже готов, его обсуждали в местной администрации, и вдруг на этом месте «появляется» завод.

«А здесь-то, на дороге, вы чего хотите? Люди едут, скорости высокие — им по большому счету всё равно», — недоумевал инспектор. «Мы верим в общественное мнение и хотим привлечь внимание к проблеме, — отвечали пикетчики. — А соцсетях администрации и губернатора нас блокируют, а здесь снимают на регистраторы и задают вопросы».

На это инспектор посоветовал «оккупировать» администрацию — приходить туда и сидеть, пока, вероятно, вопрос не решится. Дав этот удивительный совет, он переписал данные всех участников «для информации» и сказал, что об акции «все-таки надо было как-то заявить». При этом участники пикета даже поставили в известность представителя местной администрации, хотя и не обязаны были это делать.

Местные активисты собираются продолжать вешать растяжки, плакаты и баннеры с информацией о проблеме вдоль дороги, хотя их быстро снимают.

Но этим дело ограничиваются — они намерены добиваться сохранения рекреационного статуса спорного участка в соответствии с областными программами обустройства «народных троп» и сохранения «зеленых зон», с которой они выиграли в голосовании на портале «Добродел». Запуская эту программу, чиновники собирались нанести такие зоны на карту, чтобы «жестче контролировать строительство на них не допустить появления торговых центров вместо скверов и зон, где люди привыкли отдыхать». В случае со спорным участком это почему-то оказалось фикцией. Однако по обращению жителей, областное министерство имущества «в целях всестороннего рассмотрения» направило запрос в другие ведомства, обещая дать ответ через две недели.

Уже более 1200 местных жителей присоединились к общественной кампании «Зеленоград.ру» по остановке строительства завода на участке рядом с домами и школой. Редакция отправила просьбы о содействии зеленоградским депутатам разных уровней, в органы исполнительной власти Москвы и области. Оставить свою подпись против завода вы можете на странице zelenograd.ru/stopzavod