«Отмените завод у жилых домов», «Губернатор, помоги сохранить лес», «Народ против завода», «Защитим лес» и даже «Спасем лося» — с такими плакатами вышли на Ленинградское шоссе жители ЖК «Ёлкино» — участок земли в нескольких десятках метров от их домов областное правительство бесплатно отдало под завод стройматериалов. С другой стороны этого участка, также близко, расположен зеленоградский район МЖК и школа 1557.
«С плакатами стояли около часа, водители сигналили, мигали фарами, махали руками», — рассказала «Зеленоград.ру» одна из жительниц. Потом приехала полиция.
Сотрудник ГИБДД сначала пытался представить одиночные пикеты, как массовое мероприятие, сказав, что на его регистраторе несколько человек, но пикетчики уверили его, что между ними было больше 50 метров, поэтому по закону их акция не может являться массовым мероприятием (хотя совокупность одиночных пикетов, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда одним публичным мероприятием).
«А что у вас случилось-то?», — поинтересовался затем инспектор. Жители объяснили, что выиграли в голосовании по программе губернатора для благоустройства спорного участка. Как минимум, они хотят проложить по нему пешеходную дорожку до Зеленограда. Проект уже готов, его обсуждали в местной администрации, и вдруг на этом месте «появляется» завод.
«А здесь-то, на дороге, вы чего хотите? Люди едут, скорости высокие — им по большому счету всё равно», — недоумевал инспектор. «Мы верим в общественное мнение и хотим привлечь внимание к проблеме, — отвечали пикетчики. — А соцсетях администрации и губернатора нас блокируют, а здесь снимают на регистраторы и задают вопросы».
На это инспектор посоветовал «оккупировать» администрацию — приходить туда и сидеть, пока, вероятно, вопрос не решится. Дав этот удивительный совет, он переписал данные всех участников «для информации» и сказал, что об акции «все-таки надо было как-то заявить». При этом участники пикета даже поставили в известность представителя местной администрации, хотя и не обязаны были это делать.
Местные активисты собираются продолжать вешать растяжки, плакаты и баннеры с информацией о проблеме вдоль дороги, хотя их быстро снимают.
Но этим дело ограничиваются — они намерены добиваться сохранения рекреационного статуса спорного участка в соответствии с областными программами обустройства «народных троп» и сохранения «зеленых зон», с которой они выиграли в голосовании на портале «Добродел». Запуская эту программу, чиновники собирались нанести такие зоны на карту, чтобы «жестче контролировать строительство на них не допустить появления торговых центров вместо скверов и зон, где люди привыкли отдыхать». В случае со спорным участком это почему-то оказалось фикцией. Однако по обращению жителей, областное министерство имущества «в целях всестороннего рассмотрения» направило запрос в другие ведомства, обещая дать ответ через две недели.
Уже более 1200 местных жителей присоединились к общественной кампании «Зеленоград.ру» по остановке строительства завода на участке рядом с домами и школой. Редакция отправила просьбы о содействии зеленоградским депутатам разных уровней, в органы исполнительной власти Москвы и области. Оставить свою подпись против завода вы можете на странице zelenograd.ru/stopzavod