«Никакого промышленного строительства на этом участке быть не должно» — председатель МЖК прокомментировал планы по строительству завода на лесном участке возле жилых домов и школы 06.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Завод по производству строительных материалов хотят построить на участке, расположенном буквально в ста метрах от школы и жилого дома микрорайона МЖК. Председатель некоммерческого партнерства МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский прокомментировал эти планы правительства Московской области и концерна «Крост».

«Информацию о планируемом строительстве я получил только из СМИ и отношусь к этому крайне негативно. Считаю, что территория этого лесного участка должна использоваться исключительно в рекреационных целях и перевод назначения земли в промышленное считаю недопустимым. Никакого промстроительства на этом участке, на мой взгляд, быть не должно», — сказал он «Зеленоград.ру».

Раптовский планировал часть этого земельного участка в размере около 4 га (всего площадь участка — 18 га), включая водоохранную зону притока ручья Правая Ржавка, использовать для «Парка удивительных камней» и проводил согласования с Московской областью по этому вопросу в апреле — тогда никаких данных, что весь этот большой участок планировали отдать под промстроительство, не было.

Остановить строительство, по мнению Раптовского, может только активное общественное возмущение — обращение к губернатору Московской области о недопустимости смены назначения земельного участка из «рекреационной» на «промышленное строительство». Особенно со стороны собственников квартир ЖК «Елкино», так как участок находится на территории Химок — а они тоже жители Химок.

Между тем, представители концерна «Крост» уже приезжали на участок и сообщили местным жителям, что подали заявку для согласования вырубки деревьев. «Больше они ничего не говорят, на контакт не идут, документы на землю не показывают, — рассказала „Зеленоград.ру“ местная жительница. — Проход с территории ЖК заварили и уехали». До домов ЖК «Елкино» от участка планируемого строительства тоже меньше ста метров.

Участок находится как раз на границе Москвы (Зеленограда) и Московской области. Концерн «Крост» получил его по сути даром — по программе «земля за рубль». На таких условиях приятно отхватить землю со всеми коммуникациями, игнорируя, что она находится фактически внутри сложившейся жилой застройки и граничит с особо охраняемой природной территорией.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
мжк (микрорайон 5а), Раптовский Александр Владимирович, сюжет: строительство завода крост рядом с мжк
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Никакого промышленного строительства на этом участке быть не должно» — председатель МЖК прокомментировал планы по строительству завода на лесном участке возле жилых домов и школы Новости
Сотрудничество дисциплин — какие решения способны создавать выпускники МИЭТа с помощью искусственного интеллекта Партнёрский материал
Сумки, чемоданы, кошельки, панамы и зонты в магазине на улице Гоголя — 7-9 июля скидка 15% на весь товар Реклама
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
Что делать, если лето вашего ребенка проходит в городе впустую… Реклама
Сколько денег можно вернуть, если горячая вода недостаточно горячая Ответы
Заключен контракт на переделку здания несостоявшегося «аквапарка» в социальный центр. Подрядчик участвует в строительстве МЦД-3 и реконструкции московских вокзалов Новости
Слышали новость, что шумного соседа можно будет принудительно выселить? Рассказываем, почему не стоит на это рассчитывать Ответы
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
На детские площади продолжают упорно ставить хрупкие скульптуру, доказавшие свою непригодность. Они немедленно оказываются поломаны Новости
Хотите изучать журналистику и медиа в школе? Приходите в 10-й медиакласс школы 2045 Реклама
Началась подготовка к строительству детской поликлиники у станции Крюково: поставили забор и вырубили деревья Новости
Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» — 10 и 11 июля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
На участке рядом с МЖК могут построить завод по производству стройматериалов. Сейчас там лес Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 8 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
После запуска МЦД-3 могут изменить автобусные маршруты из Подмосковья до метро «Ховрино», «Речной вокзал» и «Водный стадион» Новости
Ведущие специалисты сети клиник «Никор» прошли обучение на конференции для врачей и управленцев «Пациентократия» Реклама
Обновили список площадок, на которых летом проходят бесплатные тренировки по роликам, футболу, волейболу, баскетболу и фитнесу Новости
Ресторан бар лаунж «Арво» открывается 7 июля в центре Зеленограда — в праздничной программе приглашенная звезда Mary Gu Реклама
Зеленоградца подозревают в убийстве 23-летней давности Новости
«Фуэте»: зеленоградской школе-легенде исполнилось тридцать лет Истории
Опасное место попало на автомобильный видеорегистратор — давайте решим, что с ним делать Новости
Карту москвича теперь можно привязать к приложению «Метро Москвы» и покупать льготные абонементы без обращения кассу Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Непонятный номер автобусного маршрута — 1а — появился на табло и самих автобусах Новости
Бывшим директору «Жилищника» и замглавы управы района Матушкино присудили по четыре года за хищение и взятку. Чем закончилось дело о мёртвых душах Истории
Центр московского долголетия открылся в районе Силино — в корпусе 1106 Новости
Как выглядит новое футбольное поле в 9-м микрорайоне и что внутри здания рядом с ним Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру