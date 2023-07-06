Раптовский планировал часть этого земельного участка в размере около 4 га (всего площадь участка — 18 га), включая водоохранную зону притока ручья Правая Ржавка, использовать для «Парка удивительных камней» и проводил согласования с Московской областью по этому вопросу в апреле — тогда никаких данных, что весь этот большой участок планировали отдать под промстроительство, не было.

Остановить строительство, по мнению Раптовского, может только активное общественное возмущение — обращение к губернатору Московской области о недопустимости смены назначения земельного участка из «рекреационной» на «промышленное строительство». Особенно со стороны собственников квартир ЖК «Елкино», так как участок находится на территории Химок — а они тоже жители Химок.

Между тем, представители концерна «Крост» уже приезжали на участок и сообщили местным жителям, что подали заявку для согласования вырубки деревьев. «Больше они ничего не говорят, на контакт не идут, документы на землю не показывают, — рассказала „Зеленоград.ру“ местная жительница. — Проход с территории ЖК заварили и уехали». До домов ЖК «Елкино» от участка планируемого строительства тоже меньше ста метров.

Участок находится как раз на границе Москвы (Зеленограда) и Московской области. Концерн «Крост» получил его по сути даром — по программе «земля за рубль». На таких условиях приятно отхватить землю со всеми коммуникациями, игнорируя, что она находится фактически внутри сложившейся жилой застройки и граничит с особо охраняемой природной территорией.