Информацию о планах по строительству завода распространили эко-активисты, которые сопоставили заявления властей об инвестпроекте концерна «Крост» с кадастровой картой. Их вывод — участок под строительство расположен между зеленоградским микрорайоном МЖК, Ленинградским шоссе, ЖК «Елкино» и зеленоградским кладбищем.

В мае правительство Московской области объявило, что концерн «Крост» стал участником программы «Земля за 1 рубль» — компания получила в аренду участок размером 18 га. В разных сообщениях участок описывается, как расположенный либо в Химках, либо в Солнечногорского округе. Из этого можно сделать вывод, что участок находится либо в Луневском, либо в Кутузовском поселениях — их как раз передали под управление Химкам. Участок подходящий площади нашелся как раз в Лунёвском поселении.

Согласно кадастровой карте, сейчас участок имеет статус «рекреационный», частично зарос лесом. Но по мнению активистов, в ближайшее время новый владелец переведет его в «промышленную» категорию. Это возможно, тем более, что по заявлению чиновников областного правительства, для участников программы «Земля за 1 рубль» «принципиально убраны бюрократические барьеры».

Концерн «Крост» — крупный российский застройщик, который сам производит часть строительных материалов. На планируемом заводе планируется выпускать высокоточную металлоопалубку, подсистемы фасадов и крепления конструкций. Обещают создать свыше пятисот рабочих мест. Запуск производства запланирован на конец 2025 года.

Насколько экологически чистым будет это производство, насколько оправданы опасения активистов, пока непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запросы в правительство Московской области о концерн «Крост»

Ещё один участок «Крост» получил уже в самом Зеленограде, возле Середниковской улицы. Там планируется построить индустриальный парк по производству стройматериалов, но площадь участка в два раза больше — 36 га.