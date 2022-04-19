Крупное производство стройматериалов для импортозамещения построят в Крюково. Обещают создать две тысячи рабочих мест 19.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Индустриальный парк с заводами по производству стройматериалов, научно-исследовательскими лабораториями, инжиниринговым центром, торговым и офисным пространством планируют построить возле Середниковской улицы. Займется этим на льготных условиях концерн «Крост», который обещает создать здесь около двух тысяч рабочих мест.

Где построят. Землю недалеко от пересечения Середниковской и Малинской улиц «Кросту» предоставила градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным. Ну участке 36 гектар концерн может построить здания общей площадью 190 тысяч квадратных метров. Это много. Для сравнения — это как три технопарка «Элма» и больше, чем «Зеленопарк».

Что это будет. Кроме производства стройматериалов в здании можно разместить административные, демонстрационные и торговые площади. Участки сданы в аренду под строительство на пять лет. По планам, концерн вложит в проект 14,5 миллиардов рублей и создаст более 1,9 тысяч рабочих мест.

Это будет индустриальный парк, в том числе с инфраструктурой для развития промышленно-строительной отрасли, уточняет гендиректор концерна «Крост» Алексей Добашин. И отмечает, что одна из ближайших задач компании — нарастить мощность производства на 30-35% к концу этого года для импортозамещения строительных материалов на отечественном рынке. «Сейчас наступает время, когда отечественные компании могут полностью вытеснить зарубежные аналоги и обеспечить развитие индустриального производства в России», говорит Добашин.

Кто будет строить. Концерн «Крост» основан в 1991 году и является крупнейшим инвестиционно-строительным промышленным холдингом России, который реализует масштабные проекты квартальной застройки полного цикла. По данным самой компании, сейчас в ней работают более 6,5 тысяч человек.

Зачем это нужно. Строительная отрасль Москвы сейчас практически полностью независима от импорта, утверждает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. А именно, более чем на 95%. Зависимость от внешнего рынка в большей степени есть в инженерном и технологическим оснащении. Например, для систем вентиляции требуется импортозамещение ряда вентиляционных установок, тепловых завес и другого оборудования.

Какие льготы получит инвестор. «Крост» получил землю под строительство по программе поддержки городом масштабных инвестиционных проектов. Таковыми считаются проекты, где 75% площадей — промышленно-производственного назначения. Еще два критерия: компания должна быть зарегистрирована в Москве, а плотность застройки должна составлять не менее четырех тысяч кв.м на один гектар. Власти выделяют под такие проекты свободные участки без торгов, дают субсидии на приобретение оборудования, льготы по аренде и налоговые льготы. Также инвестор может рассчитывать на возмещение затрат — 50% (до 100 млн рублей) на технологическое присоединение или увеличение технологических мощностей инженерных систем. Главная цель проекта — увеличение рабочих мест и инвестиций.

По тем же критериям (масштабный инвестиционный проект) в прошлом году компании «Первый домостроительный комбинат» («Первый ДСК». входит в группу компаний ФСК) предоставили участок для строительства производственного комплекса. Площадь участка — более 17 гектар, он находится на выезде из Зеленограда в сторону Фирсановки, рядом с заправкой и очистными сооружениями. Сейчас это пустырь с заброшенными строениями. Здесь построят несколько современных предприятий, в частности, будет производство элементов индустриального домостроения, жилых кемперов (домов на колесах), отделочных изделий премиум-класса, имитирующих натуральный камень, керамической плитки, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства, сантехнических модулей для жилых домов. Речь идет о технологичных сборочных цехах и линиях, где производятся изделия уже из готовой продукции. Планируется создать здесь более 600 новых рабочих мест. «Наш новый объект позволит найти работу специалистам, живущим в непосредственной близости к Зеленограду или в самом городе. Им больше не придется ехать минимум час в центр Москвы и обратно», сказал изданию «Эксперт» директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.

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Метки:
строительство, работа, производство, район крюково, Пшеничников Сергей, Крост
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