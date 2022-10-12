Участок в МЖК площадью 26 соток департамент городского имущества выставил на аукцион с условием — за пять лет инвестор должен построить здесь какой-нибудь «культурно-досуговый объект». Здесь как раз находятся редчайшие экспонаты — камни и окаменелости деревьев разного периода, включая очень древние — и теперь здесь планируют сделать настоящий музейный ландшафтный парк с выставочным центром.

Некоммерческое партнерство «МЖК «Зеленоград», управляющее микрорайоном, после некоторых раздумий само пришло на торги, став единственным участником. По условиям конкурса, годовая арендная плата за участок составит 206 тысяч рублей в год.

Этот участок станет центральной частью парка удивительных камней, рассказал «Зеленоград.ру» председатель НП МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский. Его необходимо было получить и оформить, чтобы в дальнейшем сложилась вся схема парка, чтобы сформировать нужную территорию. Теперь можно приступать к проектированию. Правда, для воплощения нужны и смежные земельные участки. Один относится к Подмосковью, другой — к Москве. С большой вероятностью их тоже придется арендовать.



В МЖК есть еще один резерв — участок площадью 4500 квадратных метро при въезде в МЖК с Никольского проезда. Его сдали в аренду НП МЖК «Зеленоград» на 49 лет еще в 2003 году для строительства культурно-торгового и офисно-делового центра. По объективным причинам арендатор так и не смог начать стройку. Сейчас суды с департаментом городского имущества по этому поводу завершены, работы планируется возобновить. Часть участка планируется отдать под музей палеонтологической направленности.