Подробнее: что делал арендатор, и как вели себя власти

Уже с 2003 года арендатор неоднократно обращался в префектуру с просьбой перенести сроки проектирования и строительства. Время шло, срок действия исходно-разрешительной документации (она же акт разрешенного использования) истек. Без неё проектировать и строить было нельзя, а передвигать сроки работ тогда можно было только по согласованию с окружной комиссией по предоставлению земельных участков и градостроительному регулированию. С этим как раз проблем не было — комиссия шесть раз заключала новые договоры аренды с НП «МЖК Зеленоград».

Но в 2008 году Москомархитектура решила разработать проект межевания микрорайона для определения территории под строительство. Это уже после упомянутой разработки проекта планировки МЖК в целом. По действующему в тот момент договору арендатор должен был построить культурно-торгово-офисный объект до июля 2010 года. В конце мая 2010-го департамент земельных ресурсов распорядился перераспределить земельные участки в кадастровом квартале, включающем участок под строительство. При такой процедуре меняются кадастровые номера участков. Таким образом и появился новый кадастровый номер у участка, ранее сданного в аренду.

В 2012 году начался процесс уточнения границ, конфигурации и кадастрового номера участка. С арендатором заключили еще одного соглашение. Через четыре года, в 2016-м, арендатор подал заявление о получении разрешения на строительство. Но получил отказ, потому что в государственном кадастре не нашлось сведений о земельном участке.