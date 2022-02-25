При въезде в микрорайон МЖК находится огороженный забором участок. Почти двадцать лет назад он был сдан в аренду под строительство, которое так и не началось. Рассказываем, что происходило все эти годы, как МЖК судился со структурой мэрии и построят ли там что-нибудь вообще.
Земельный участок площадью 4500 квадратных метров московские власти сдали в аренду на 49 лет ещё в 2003 году. Победителю конкурса надлежало построить культурно-торговый и офисно-деловой центр. Им стало некоммерческое партнерство МЖК «Зеленоград», с которым и заключили договор. Проект подразумевал три этапа реализации. Первый — заключить краткосрочный договор (на год), разработать проект, получить разрешение на строительство. Второй — собственно стройка, а третий — заключение долгосрочного договора аренды. За право заключения договора аренды истец заплатил сумму, «эквивалентную 117 тысячам долларов США» (да, тогда официально считали в долларах, и так значилось в условиях конкурса).
Приступить к освоению участка арендатор не смог еще на первом этапе. Объяснение этому находится в материалах судебного дела (в конце концов арендатор подал иск к департаменту городского имущества) — с 2003 по 2007 годы НИИ Генплана Москвы «осуществлял корректировку проекта планировки» территории МЖК, затем уточнялись границы участка под строительство. Они изменились из-за нового проекта планировки, а кроме того эта корректировка изменила технико-экономическое параметры строительного объекта. Только в 2013 году — через десять лет после заключения договора — арендатор получил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), необходимый для начала проектирования здания. Тогда же участок сняли с кадастрового учета. И снова поставили его на учет только через пять лет, в 2018-м.
Почему всё это важно? Потому что, по градостроительному кодексу, для создания проекта капитального строительства необходимо ГПЗУ, которое, в свою очередь, делается на основе проекта межевания и проекта планировки территории. Проще говоря, арендатору отрубили возможность что-то сделать с участком. Вряд ли намеренно — просто такая бюрократия и неспешная работа властей.
Уже с 2003 года арендатор неоднократно обращался в префектуру с просьбой перенести сроки проектирования и строительства. Время шло, срок действия исходно-разрешительной документации (она же акт разрешенного использования) истек. Без неё проектировать и строить было нельзя, а передвигать сроки работ тогда можно было только по согласованию с окружной комиссией по предоставлению земельных участков и градостроительному регулированию. С этим как раз проблем не было — комиссия шесть раз заключала новые договоры аренды с НП «МЖК Зеленоград».
Но в 2008 году Москомархитектура решила разработать проект межевания микрорайона для определения территории под строительство. Это уже после упомянутой разработки проекта планировки МЖК в целом. По действующему в тот момент договору арендатор должен был построить культурно-торгово-офисный объект до июля 2010 года. В конце мая 2010-го департамент земельных ресурсов распорядился перераспределить земельные участки в кадастровом квартале, включающем участок под строительство. При такой процедуре меняются кадастровые номера участков. Таким образом и появился новый кадастровый номер у участка, ранее сданного в аренду.
В 2012 году начался процесс уточнения границ, конфигурации и кадастрового номера участка. С арендатором заключили еще одного соглашение. Через четыре года, в 2016-м, арендатор подал заявление о получении разрешения на строительство. Но получил отказ, потому что в государственном кадастре не нашлось сведений о земельном участке.
Свистопляска продолжалась: арендатор несколько раз просил Росреестр восстановить участок. Тем более, его местоположение, площадь, конфигурация полностью совпадали со «старым» (тем же, но снятым с кадастрового учета в 2013-м). Только в 2018-м участок восстановили. Чтобы получить разрешение на строительство, арендатор отправил в департамент городского имущества заявление, где указал новый кадастровый номер участка. Департамент отказал, ответив, что участок с новым кадастровым номером не является предметом действующего договора аренды, а предыдущий номер в реестре не значится. Руководству НП «МЖК» оставалось только одно — подать в суд.
Суд на удивление быстро удовлетворил иск — видимо, ситуация однозначная. Ответчик — департамент городского имущества — подавал апелляционную и кассационную жалобы, что затянуло рассмотрение дела на год. Но это не помогло. Решение суда: департамент обязан заключить договор аренды земельного участка с новым кадастровым номером для проектирования и строительства культурно-торгового и офисно-делового центра. Сроком на шесть лет. Решение вступило в силу. Также арендатор хотел добиться возмещения потраченных на суды денег от департамента и заявил иск на 1 миллион 140 тысяч рублей. Это расходы на адвокатов, юристов, почтовые расходы, уведомления. Однако суд отказал, оставив из этой суммы около 188 тысяч.
Казалось бы, теперь можно приступить к освоению участка. Но, как стало известно «Зеленоград.ру», сейчас ведутся переговоры об арендной ставке — видимо, арендатор и департамент не сошлись в цене. Когда и чем они закончатся, пока неизвестно.
Однако арендатор рассчитывает, несмотря ни на что, построить здание. Торговые и офисные площади там будут, но не только они. Часть пространства займет новый интересный проект МЖК — подробности будут позже.