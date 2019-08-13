Шесть лет назад власти сдали в аренду участок в 11 микрорайоне, за ТЦ «Ольга», возле школы, под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Инвестор за эти годы ничего не построил, и на днях мэрия расторгла договор аренды участка, обвинив инвестора в том, что он так и не приступил к строительству. Однако выяснилось, что виноваты сами московские власти.

Строительство ФОКа с бассейном обсуждалось на публичных слушаниях еще в 2011 году. На участке в 50 соток планировалось построить трехэтажный ФОК с бассейном площадью 1975 квадратных метров (в дальнейшем площадь увеличилась до 2600 кв.м) и автостоянкой на 14 машин. Местные жители одобрили бассейн, после чего московские власти выставили участок на торги с назначением «дворец спорта». Победителем стало ООО «Торговый дом „Орехово“», сумма сделки — более миллиона рублей в год арендной платы. Арендатор должен был построить ФОК в течение шести лет.

В конце прошлого года департамент городского имущества подал в суд на ТД «Орехово», требуя выплаты долга за аренду участка у корпуса 1115 — 4,6 млн рублей. Но на суде выяснилось и почему инвестор не платит аренду, и почему не начал строительство. Оказалось, что на этом участке есть подземные инженерные коммуникации — об их наличии ничего не говорилось ни в аукционной документации, ни в договоре аренды. Вынос этих коммуникаций арендатором договором не предусмотрен. В документах аукциона был только градостроительный план земельного участка. А об электросетях в земле арендатор узнал, только когда получил инженерно-топографический план. Их наличие означает ограничение права использования земельного участка, поскольку формирует охранную зону.

«Наличие указанных коммуникаций не только противоречит условиям арендного обязательства, но также препятствует использовать предоставленный ответчику объект имущества в соответствии с определенными в договоре целями», заявил представитель инвестора. Суд счел аргументы убедительными и отказал департаменту в иске. Таким образом инвестор даже не мог приступить к строительству — мэрия сдала ему в аренду непригодный для этого участок.

8 августа градостроительно-земельная комиссия Москвы в одностороннем порядке расторгла договор аренды этого участка. При этом мэрия сформулировала это так, будто инвестор сам и виноват: «Так и не приступил к освоению участка и строительству ФОКа». Хотя, как оказалось, виновата как раз мэрия.

Показательно, что и в зеленоградской администрации тоже обвиняли инвестора. Например, глава управы района Силино называл инвестора «ненадежным ребятами» — то ли по незнанию, то ли специально.

Зеленоградская история не уникальна. Этот же инвестор выиграл суд у департамента городского имущества, доказав, что не может построить спорткомплекс в Москве на улице Молодогвардейской, тоже сданный в аренду. В документах аукциона и договоре не были указаны подземные коммуникации на участке — канализация, водопровод, кабельные линии.

Будут ли власти снова искать инвестора на участок в 11 микрорайоне, не сообщается.