Редчайшие экспонаты — камни и окаменелости деревьев разного периода, включая очень древние — находятся сейчас за корпусом 531 в МЖК. Но этот участок правительство Москвы подготовило к продаже под строительство культурно-досугового центра. Администрация МЖК предлагало сделать здесь музейно-выставочный центр. Что будет в итоге — пока неизвестно. Конкурс назначат ближе к концу года.
Площадь участка — 2600 квадратных метров, и такая же у здания, которое на нём построят, сообщает департамент городского имущества. Сейчас градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила реализацию участка на торгах, которые запланированы на четвертый квартал этого года. Земля дается инвестору, который за 4 года 10 месяцев должен построить на ней какой-нибудь «культурно-досуговый объект». Это может быть «кинотеатр, концертный зал, театр или дом культуры» , — считает руководитель департамента имущества Максим Гаман. Спрашивал ли он у местных жителей, что нужно им самим, Гаман не уточнил.
Формально этот участок свободен. Фактически на этом месте — между корпусом 531 и Ленинградским шоссе — сейчас находится парк камней, которые собирал и готовил к музейной экспозиции председатель некоммерческого партнерства (НП) «МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский. Это его давний проект. Именно здесь он несколько лет назад предложил разместить музейно-выставочный комплекс, частично под открытым небом. Этот большой и интересный проект Раптовский представлял властям. Правда, для его воплощения нужно решить вопросы и с финансированием, и с территорией — участок под потенциальный музейный комплекс граничит с областной землей и лесом. У градостроительных ведомств, видимо, свои планы-графики — есть свободный участок, и его надо отдать под стройку.
Для задуманного Раптовским музейно-выставочного комплекса нужен участок побольше. И есть еще один резерв — участок площадью 4500 квадратных метро при въезде в МЖК с Никольского проезда. Его сдали в аренду НП МЖК «Зеленоград» на 49 лет еще в 2003 году для строительства культурно-торгового и офисно-делового центра. По объективным причинам арендатор так и не смог начать стройку. Сейчас суды с департаментом городского имущества по этому поводу завершены, работы планируется возобновить. А часть участка может быть отдана под музейный проект, сказали «Зеленоград.ру» в администрации НП. Решение отдать участок у корпуса 531 под культурно-досуговый центр там прокомментировали сдержанно: «Пусть приходит инвестор, строит на благо города».
В этом году мэрия также решила выставить на торги участок в МЖК под строительство двухэтажного кафе. Эту стройку запланировали пятнадцать лет назад, но всё это время ничего не делали. А теперь на этом участке большой благоустройство — делают парковую зону с детскими и спортивными площадками. После публикации «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре пояснили, что отрезок территории благоустройства действительно частично попадает на потенциальный участок под застройку. И пообещали скорректировать строительные планы с учетом идущего благоустройства. Но само строительство отменять никто не намерен — участок выставят на торги.