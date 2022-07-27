Площадь участка — 2600 квадратных метров, и такая же у здания, которое на нём построят, сообщает департамент городского имущества. Сейчас градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила реализацию участка на торгах, которые запланированы на четвертый квартал этого года. Земля дается инвестору, который за 4 года 10 месяцев должен построить на ней какой-нибудь «культурно-досуговый объект». Это может быть «кинотеатр, концертный зал, театр или дом культуры» , — считает руководитель департамента имущества Максим Гаман. Спрашивал ли он у местных жителей, что нужно им самим, Гаман не уточнил.

Формально этот участок свободен. Фактически на этом месте — между корпусом 531 и Ленинградским шоссе — сейчас находится парк камней, которые собирал и готовил к музейной экспозиции председатель некоммерческого партнерства (НП) «МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский. Это его давний проект. Именно здесь он несколько лет назад предложил разместить музейно-выставочный комплекс, частично под открытым небом. Этот большой и интересный проект Раптовский представлял властям. Правда, для его воплощения нужно решить вопросы и с финансированием, и с территорией — участок под потенциальный музейный комплекс граничит с областной землей и лесом. У градостроительных ведомств, видимо, свои планы-графики — есть свободный участок, и его надо отдать под стройку.