Мэрия увяжет планы строительства кафе в МЖК с идущим там благоустройством. Но от строительства отказываться не намерена 25.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Мэрия не откажется от строительства кафе в МЖК на месте нового парка возле корпуса 528, а «откорректирует» планы и «увяжет» их с идущим масштабным благоустройством.

После публикации «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре пояснили, что отрезок территории благоустройства действительно частично попадает на потенциальный участок под застройку. И «планы по строительству объекта общественного питания будут откорректированы и увязаны в дальнейшем с проводимым благоустройством территории для создания для жителей близлежащих домов максимально комфортных условий проживания и отдыха», ответили редакции в комитете. Но участок всё равно планируется выставить на торги — с тем, чтобы инвестор построил здание кафе.

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«Никакого кафе нам не надо, — ранее прокомментировал „Зеленоград.ру“ ситуацию председатель некоммерческого партнерства „МЖК Зеленоград“ Александр Раптовский. — У нас в МЖК уже есть два кафе и ресторан. Это кафе было включено в план по застройке 15 лет назад, но ничего не делалось. Сейчас нам оно совершенно не нужно, а нужна детская площадка с парком и благоустройством, план которого мы утвердили и наблюдаем, как всё строится».

У реки Ржавка действительно активно делают парк с новыми пешеходными дорожками, игровой зоной, лестницами, скамейками и так далее. Информация о кафе общей площадью 346 кв. м на 50 мест пришло от Москомархитектуры в разгар строительства.

Кафе у корпуса 528 было запланировано 15 лет назад — эта точка общепита значилась в постановлении правительства Москвы № 367 от 15 мая 2007 «О проекте планировки микрорайона 5А района Матушкино-Савелки города Москвы» (тогда еще в Зеленограде было три района, а не пять, как сейчас). Это действующий документ, но есть нюанс. Он издан на основании и в соответствии с градостроительным планом развития территории Зеленограда до 2020 года, утвержденном в 2006 году. Этот план утратил силу — недействителен. Также основанием послужило еще одно отмененное постановление мэрии № 282 образца 2001 года.

«Зеленоград.ру» провел небольшой опрос среди местных жителей в группах 5-го микрорайона вконтакте и в телеграме — в нем приняли участие 95 человек. 85% процентов отрицательно ответили на вопрос «Нужно ли еще одно кафе в МЖК?»

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Метки:
строительство, благоустройство, мжк (микрорайон 5а), москомархитектуры
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